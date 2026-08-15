Un terremoto de 5 grados Ritcher estremece Granada y se hace sentir en toda Andalucía

La escena se repite una y otra vez: madrugada de verano, ventanas abiertas, calles en calma… y, de repente, la tierra comienza a moverse.

En cuestión de segundos, Granada ha pasado de la tranquilidad al sobresalto, con un terremoto que muchos han descrito como “un rugido bajo los pies”, sentido en buena parte de Andalucía.

El seísmo, ocurrido en la transición del 14 al 15 de agosto, ha alcanzado una magnitud de 5 y su epicentro se localiza en Alhendín, a unos 12 kilómetros de la capital.

La escasa profundidad del evento ha sido crucial para que el temblor se sintiera con intensidad, provocando el movimiento de muebles, oscilaciones en lámparas y vecinos que salían a la calle en pijama.

Aunque se han reportado daños materiales —desprendimientos en fachadas, tejas y elementos decorativos—, las autoridades han asegurado que no hay heridos graves, un dato que ha contribuido a calmar un poco la tensión de las primeras horas tras el incidente.

Un terremoto de grado 5 ha sacudido Granada esta madrugada. Afortunadamente solo ya habido daños materiales, no humanos. El gafe Pedro Sánchez y los desastres: pandemia, volcán de La Palma, riada de Valencia, los peores incendios de nuestra Historia…pic.twitter.com/pChKF1A8jb — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 15, 2026

El temblor más fuerte desde el enjambre sísmico de 2021

Este movimiento sísmico no es un evento aislado, sino que es el más intenso de una serie de pequeños terremotos que han tenido lugar en la Vega de Granada durante las últimas horas. Después del temblor principal, se han registrado más de una decena de réplicas de menor magnitud, muchas de las cuales han pasado desapercibidas para la población, aunque han sido evidentes en los instrumentos de medición.

La situación trae a la mente el enjambre sísmico de 2020–2021 que afectó la misma comarca, donde se contabilizaron miles de temblores en varios meses, algunos de los cuales fueron percibidos claramente en Granada, Atarfe y Santa Fe. Ese episodio llevó a activar planes de protección civil y aumentó las consultas sobre terremotos, seguros de hogar y refuerzo estructural. El sismo de Alhendín, a pesar de ser de menor magnitud que otros grandes terremotos históricos, supera en intensidad a la mayoría de los registrados durante aquel enjambre, convirtiéndose en el más fuerte que ha experimentado la región en al menos cinco años.

En este contexto, los sismólogos destacan dos aspectos relevantes:

Un terremoto de magnitud 5 se considera moderado , lo que significa que puede provocar daños puntuales, pero está lejos de ser un evento catastrófico.

, lo que significa que puede provocar daños puntuales, pero está lejos de ser un evento catastrófico. La recurrencia de actividad sísmica superficial en la Vega de Granada confirma que esta área forma parte de las regiones con mayor peligrosidad sísmica de España, aunque, en términos generales, el país no se encuentra entre los de riesgo extremo a nivel mundial.

España sí tiembla: un mapa de las principales zonas sísmicas

A pesar de que en ocasiones se dice que “España no es un país sísmico”, los datos científicos ofrecen una perspectiva diferente, más matizada. La actividad sísmica se concentra en zonas específicas, muy vinculadas con la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática, así como con las estructuras internas de la corteza ibérica. Entre las áreas más vulnerables destacan:

Sureste peninsular : Granada, Málaga, Almería, Murcia y parte de Alicante constituyen la franja con mayor riesgo, debido a la actividad sísmica y la presencia de núcleos urbanos.

: Granada, Málaga, Almería, Murcia y parte de Alicante constituyen la franja con mayor riesgo, debido a la actividad sísmica y la presencia de núcleos urbanos. Mar de Alborán y litoral andaluz oriental : un foco recurrente de terremotos de magnitud moderada, algunos de los cuales son percibidos en amplias zonas del sur peninsular.

: un foco recurrente de terremotos de magnitud moderada, algunos de los cuales son percibidos en amplias zonas del sur peninsular. Golfo de Cádiz y Cabo de San Vicente : una área históricamente asociada a movimientos de gran magnitud, como el famoso terremoto de Lisboa de 1755, que generó un tsunami y causó muertes en ciudades españolas también.

: una área históricamente asociada a movimientos de gran magnitud, como el famoso terremoto de Lisboa de 1755, que generó un tsunami y causó muertes en ciudades españolas también. Pirineos : Navarra, Huesca, Lleida y Girona presentan actividad sísmica vinculada a la complicada tectónica de la cordillera.

: Navarra, Huesca, Lleida y Girona presentan actividad sísmica vinculada a la complicada tectónica de la cordillera. Canarias: combina sismicidad volcánica con movimientos tectónicos, como se evidenció durante la reciente crisis en La Palma.

Así, Granada vuelve a estar en el centro de atención. Y no es por azar: la provincia ha sido escenario de episodios destructivos a lo largo de la historia, como el terremoto de Arenas del Rey de 1884, que dejó centenares de víctimas y miles de edificios dañados, alterando de forma permanente la configuración humana de la comarca. Ese recuerdo histórico es parte de la razón por la que cada temblor en la Vega es seguido con gran atención.

Los terremotos más significativos en la historia reciente de España

Sin profundizar en la vasta lista de eventos históricos, algunos movimientos han quedado grabados en la memoria sísmica del país:

Lisboa 1755 (afectando a España) : magnitud estimada cerca de 8,5, generando un tsunami y causando daños en el suroeste peninsular.

: magnitud estimada cerca de 8,5, generando un tsunami y causando daños en el suroeste peninsular. Arenas del Rey 1884 (Granada) : el más mortífero en la España peninsular contemporánea, con cientos de fallecidos.

: el más mortífero en la España peninsular contemporánea, con cientos de fallecidos. Lorca 2011 (Murcia): magnitud 5,1, aunque causó graves daños urbanos por su poca profundidad y la vulnerabilidad de muchas edificaciones.

La comparación ayuda a enmarcar el sismo de Alhendín: se sitúa dentro de los terremotos moderados, que pueden resultar muy alarmantes para la población, pero que no pertenecen a la categoría de eventos históricos devastadores. No obstante, los expertos insisten en que la prevención —a través de buenas normas constructivas y una ciudadanía informada— es esencial para que un susto no se convierta en tragedia cuando la tierra decida liberar más energía de lo habitual.

Qué ha sucedido esta noche: ciencia, nervios y móviles en acción

Más allá de los datos técnicos, la madrugada granadina ha sido un pequeño experimento social involuntario. En pocos minutos, se han activado tres sistemas de alerta simultáneamente:

Los sensores del Instituto Geográfico Nacional, que han registrado el movimiento y ajustado la magnitud de 4,8 a 5,0 conforme se refinaban los cálculos. Los servicios de emergencia, que han recibido más de un centenar de llamadas en poco tiempo, muchas por objetos caídos, fisuras en paredes o simples consultas de información. Las redes sociales y los grupos de mensajería, que se han convertido en un improvisado centro de información: vídeos de lámparas oscilando, comentarios sobre la duración del temblor y mapas caseros de “dónde se ha sentido más”.

Entre anécdotas y datos científicos, estos episodios revelan algo interesante: la población empieza a entender términos como magnitud, intensidad y réplica, y sigue atentamente las actualizaciones oficiales, lo que contribuye a que los rumores pierdan fuerza frente a la verdad.

Anécdotas y curiosidades sobre una tierra que tiembla

Para concluir, aquí van algunas notas curiosas en torno a este nuevo episodio sísmico y su contexto:

En la Vega de Granada, hay vecinos que ya hablan del “turno de noche” de la falla, ya que muchos de los temblores más notorios ocurren por la madrugada.

La duración promedio de un terremoto de magnitud 5 suele ser de pocos segundos , pero la memoria colectiva tiende a ampliarlo: lo que el sismógrafo registra como 6–8 segundos, en los relatos se transforma en “un eterno medio minuto”.

, pero la memoria colectiva tiende a ampliarlo: lo que el sismógrafo registra como 6–8 segundos, en los relatos se transforma en “un eterno medio minuto”. Las aplicaciones móviles que muestran sismos en tiempo real han experimentado un aumento en las descargas tras el temblor; algunos ciudadanos han descubierto en una noche que residen en una de las zonas más monitorizadas del país.

En Granada, los terremotos han dejado huella incluso en la arquitectura: ciertos refuerzos y reconstrucciones del siglo XIX se originan a raíz de movimientos como el de Arenas del Rey, que obligaron a replantear el diseño de las viviendas.

A pesar de la inquietud, las estadísticas indican que la probabilidad de sufrir un gran terremoto devastador en España sigue siendo baja, aunque lo suficientemente significativa como para justificar que los planes de emergencia y las normas sísmicas nunca se alejen del todo.

La tierra ha vuelto a recordar a Granada que su ubicación la sitúa en una encrucijada de placas y fallas. La buena noticia es que, por el momento, la ciencia y la prevención parecen ir ganando la partida al miedo.