Granada vuelve a temblar y reabre el debate sobre el riesgo sísmico en España

Granada se ha despertado una vez más con el temblor del suelo. Esta sucesión de seismos, detallada por 20minutos, ha dejado un rastro de daños materiales, heridos de poca gravedad y una inquietante sensación en el área metropolitana, donde la palabra terremoto ha vuelto a ocupar un lugar central en las charlas diarias.

En esta última sacudida, que ha alcanzado magnitudes de hasta 4,8 según algunas fuentes, las autoridades han apelado a la calma mientras se llevan a cabo revisiones de edificios, mobiliario urbano y fachadas. Asimismo, se han ejecutado desalojos preventivos, incluso en La Alhambra, reflejando el estado de alerta que se vive en la ciudad: máxima cautela, nervios a flor de piel y una vigilancia constante ante el siguiente movimiento.

Una secuencia que no afloja

La actividad sísmica en Granada no es un fenómeno aislado ni una sorpresa. La provincia se sitúa sobre una de las áreas más activas de la Península Ibérica, conocida como la cuenca de Granada, que está vinculada a un complejo sistema de fallas y a la convergencia de las placas tectónicas africana y euroasiática. Para entenderlo mejor: el subsuelo de esta comarca no se comporta como una superficie tranquila, sino más bien como una costura geológica que ha estado bajo tensión durante millones de años.

Esta presión acumulada es la razón por la que los temblores se producen en cadena. En esta reciente serie, el Instituto Geográfico Nacional ha documentado una inusitada concentración de movimientos en pocos días. Esto nos ayuda a comprender que un seísmo de magnitud moderada puede percibirse con gran intensidad en la superficie y causar daños localizados. No se necesita una magnitud descomunal para alterar el orden en una ciudad, si el epicentro se encuentra cerca, la profundidad es escasa y el terreno responde con energía.

El fenómeno también nos recuerda una verdad antigua en sismología: no solo es relevante cuánto tiembla, sino dónde y cómo. Un terremoto relativamente leve puede causar más sobresaltos que otro más potente si se produce debajo de una zona densamente poblada o a poca profundidad. En Granada, además, el relieve y la geología local, junto con la disposición del urbanismo, son variables que los técnicos dominan a la perfección.

Heridos leves, daños visibles y patrimonio bajo vigilancia

Los efectos más inmediatos han sido de carácter material y, afortunadamente, limitados en lo que respecta a personas. Se han reportado heridos con lesiones leves, además de daños en fachadas, objetos caídos, vehículos perjudicados y pequeños colapsos de elementos en la vía pública. Las imágenes de calles repletas de escombros, escaparates destrozados y vecinos saliendo apresurados reflejan un patrón habitual: mucho bullicio, gran susto y una cuenta que se acumula a ritmo de inspección técnica.

La Alhambra también se ha visto sometida a un estricto protocolo de vigilancia. Este icónico conjunto patrimonial, uno de los tesoros culturales más frágiles del país, ha sido evacuado de manera preventiva en algunas de sus áreas para garantizar que no existan riesgos estructurales. Este tipo de actuaciones son habitualmente rápidas y casi imperceptibles para quienes visitan el lugar, pero son claves para evitar que una réplica o un posible daño oculto se conviertan en un problema mayor.

Se han reportado heridos leves atendidos sin que, por el momento, se constaten daños graves.

Se han llevado a cabo desalojos preventivos en edificios y espacios patrimoniales.

Se están revisando fachadas, cornisas, mobiliario urbano y vehículos.

Se ha acordado la suspensión o ajuste temporal de actividades en áreas afectadas.

¿Por qué tiembla tanto Granada?

El mapa sísmico de España no distribuye el riesgo de manera homogénea. Las zonas con mayor actividad sísmica se concentran en el sureste peninsular, el mar de Alborán, el área del Golfo de Cádiz, los Pirineos y Canarias. Dentro de este reparto, Granada se encuentra en un lugar especialmente sensible: es una región donde se cruzan fallas activas y una dinámica tectónica que sigue generando terremotos con frecuencia.

Granada comparte vecindad geológica con otras áreas vulnerables como Almería, Málaga, Murcia y Alicante. No obstante, en la capital nazarí y sus alrededores, la historia de la sismicidad es larga y su memoria sigue intacta. No es de extrañar que los especialistas se refieran a esta área como una zona de “alta peligrosidad” sísmica. En términos más accesibles: el suelo lleva tiempo dando señales claras.

Los grandes terremotos que marcan la memoria

Si hacemos un recorrido por el pasado, la historia sísmica de España incluye episodios que todavía pesan mucho más que cualquier evento reciente. Entre los más recordados se encuentran el terremoto de Arenas del Rey de 1884, en Granada, que es considerado el más letal en la península contemporánea, y el de Lorca de 2011, que demostró hasta qué punto un seísmo moderado puede provocar graves daños cuando coincide con vulnerabilidades urbanas.

También resalta el gran terremoto vinculado al contexto de Cabo de San Vicente y Lisboa de 1755, uno de los más devastadores en la historia ibérica, no solo por su magnitud, sino también por el tsunami que desencadenó. En el ámbito granadino, la memoria colectiva se aferra a episodios significativos, algunos antiguos y otros más recientes medidos con la sismología moderna.

Episodio Año Rasgo principal Arenas del Rey 1884 El más mortífero de la España peninsular Lorca 2011 Daños graves pese a magnitud moderada Cabo de San Vicente / Lisboa 1755 Gran terremoto histórico y tsunami Granada y su área metropolitana 2026 Serie sísmica reciente con daños materiales

Lo que ocurre ahora y lo que viene después

Ante una secuencia así, lo más relevante no siempre es el temblor inicial, sino lo que ocurre después: inspecciones, réplicas, evaluación de daños y paciencia. Los servicios de emergencia suelen recomendar seguir la misma pauta, tan poco glamurosa como necesaria: mantenerse alejado de cornisas, informarse a través de fuentes oficiales, evitar rumores y no dar por finalizada la serie demasiado pronto.

Y mientras tanto, Granada hace lo que mejor sabe hacer cuando la tierra tiembla: mirar al cielo, al suelo y al reloj con esa mezcla de resignación y experiencia que solo pueden tener aquellas ciudades que conocen a fondo el latido oculto de su subsuelo.