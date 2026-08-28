La avalancha invisible: cómo un glaciar colapsado desató el caos en el Himalaya

Una enorme masa de hielo y roca se desmoronó sin previo aviso a miles de metros de altitud. Minutos después, un torrente de barro arrasaba comunidades enteras en la frontera entre Nepal y el Tíbet, dejando a su paso un rastro de muerte y desapariciones que aún se está tratando de determinar, tal como señala BBC Mundo en su devastadora crónica sobre la tragedia[](https://www.bbc.com/mundo/articles/c99dv957nj0o).

Lo que inicialmente fue titulado como una “avenida súbita” comenzó como un fenómeno casi imperceptible: una parte baja de un glaciar colapsó, generando una avalancha de hielo y escombros que provocó una riada capaz de arrastrar no solo infraestructuras, como carreteras y puentes, sino también, lo que resulta aún más escalofriante, comunidades enteras. El Himalaya, conocido por sus impresionantes vistas y ascensiones épicas, se ha transformado de nuevo en un escenario de desastres extremos.

Qué causó la avalancha… y por qué al principio se habló de “terremoto”

Los primeros reportes oficiales mencionaron un pequeño sismo. Los sensores sísmicos detectaron una señal equivalente a un terremoto moderado y durante varias horas se pensó que la tierra había temblado bajo el territorio nepalí. Sin embargo, un análisis posterior de los registros sísmicos y de imágenes satelitales reveló una historia distinta: la señal no tenía su origen en placas tectónicas, sino en la caída devastadora de una inmensa masa de hielo y roca.

Los especialistas describen una “avalancha de hielo y roca” que se despega de la parte baja de un glaciar, se precipita más de mil metros y golpea el valle con tal furia que genera ondas sísmicas similares a las de un terremoto. A partir de ese instante, la física hace el resto: el material contacta con un valle glaciar, se mezcla con nieve, agua y sedimentos y se desliza cuesta abajo en forma de riada hipersaturada.

En estos eventos, las velocidades pueden fácilmente superar los 50–60 km/h, y algunas investigaciones indican que los caudales pudieron alcanzar hasta 15.600 metros cúbicos por segundo en el pico de la inundación, una cifra que rivaliza con los caudales de grandes ríos en plena temporada de crecidas. Este torrente se canaliza en valles angostos, aumenta su energía y, al llegar a zonas habitadas en Nepal, se convierte en una ola de lodo, rocas y troncos capaz de alcanzar varios metros de altura.

Los científicos coinciden en ciertos puntos fundamentales:

El colapso inmediato fue el de un glaciar de alta montaña.

Dicha caída generó la avalancha que se transformó en riada.

No se ha confirmado un terremoto tectónico como causa directa, aunque la señal sísmica inicial confundió a los sistemas de alerta.

En el terreno se vivió una devastación total: aldeas arrasadas, segmentos de carretera arrancados, infraestructuras energéticas destruidas y miles de personas entre fallecidos, heridos y desaparecidos, incluidos cientos de turistas de diversas nacionalidades.

Cuánto tuvo que ver el calentamiento global

La pregunta que inunda las discusiones tras cada tragedia en el Himalaya resulta inevitable: ¿cuánto ha influido el cambio climático en este desastre? Las respuestas, por el momento, combinan un enfoque prudente con la creciente inquietud.

Días antes del colapso, se registraron temperaturas inusualmente elevadas en la región, junto a una reducción considerable de la capa de nieve sobre el glaciar, lo que dejó más hielo expuesto al sol y a las variaciones térmicas. En un Himalaya donde muchos glaciares han ido adelgazando durante décadas, esta mezcla crea una especie de torre de bloques inestables: más agua de deshielo infiltrándose, más fracturas internas y una distribución de peso desigual.

Las investigaciones que siguen su curso sugieren un escenario donde el calentamiento no actúa como un detonador puntual, sino que se comporta como un “escenógrafo” de fondo:

Glaciares más delgados y fracturados – La pérdida de masa glaciar merma el soporte en ciertas zonas y puede dejar bloques inestables colgando. – El hielo se torna más propenso a deslizamientos y colapsos masivos.

Más agua en el sistema – Las temperaturas en aumento incrementan el deshielo y alimentan lagos y ríos montañosos. – Esa agua adicional lubrica las laderas, debilita morrenas y facilita deslizamientos.

Fenómenos encadenados – Un colapso glaciar puede: – Bloquear temporalmente un río. – Formar una presa de escombros. – Romperse minutos u horas después, dando paso a una segunda ola de inundación.

En este desastre, las autoridades y los investigadores ya hablan de una “catástrofe encadenada”: hielo que cae, río que se bloquea, presa improvisada que cede y una ola de retorno aún más destructiva. El calentamiento global no se puede considerar el único responsable, pero aumenta la posibilidad de que todos esos ingredientes coincidan en tiempo y espacio.

Las otras tres preguntas que deja la tragedia

Más allá de la cuestión sobre qué provocó la avalancha, la catástrofe plantea al menos tres interrogantes importantes que van más allá de esta específica región del Himalaya.

1. ¿Por qué había tantos turistas en la zona?

La zona afectada constituye una de las puertas de acceso a rutas de senderismo y peregrinaciones muy conocidas, con alojamientos, carreteras y proyectos hidroeléctricos situados en valles que, hasta hace poco, se consideraban relativamente seguros. Lo ocurrido refleja una paradoja:

Las rutas se promocionan como “naturaleza salvaje, pero accesible”.

Las infraestructuras se han ido acercando cada vez más al pie de los glaciares.

Los sistemas de alerta y evacuación no han evolucionado a un ritmo acorde con el turismo.

El resultado fue una aglomeración de personas —locales, trabajadores de obras y visitantes extranjeros— en el lugar menos indicado durante el momento más crítico.

2. ¿Se podía haber detectado antes el riesgo?

Teóricamente, sí existen herramientas para ello:

Imágenes satelitales que pueden identificar movimientos milimétricos en los glaciares.

Redes sísmicas que distinguen entre terremotos y colapsos de hielo.

Modelos numéricos que evalúan las consecuencias del colapso de un glaciar específico.

No obstante, la vigilancia continua de todos los glaciares en el Himalaya es un desafío titánico, tanto técnico como económico. Muchas áreas son de difícil acceso, la infraestructura meteorológica es escasa y los recursos para monitorear en tiempo real cada ladera inestable son limitados. Esta experiencia resalta la necesidad de priorizar “puntos críticos” donde glaciares, lagos, carreteras y poblaciones se concentran peligrosamente.

3. ¿Se pueden evitar tragedias similares?

Evitar por completo este tipo de calamidades en una cordillera tan extensa es inviable, pero se pueden mitigar sus consecuencias:

Planificación

– Evitar la construcción de infraestructuras críticas en áreas altamente expuestas a avalanchas y riadas repentinas.

– Rediseñar carreteras y puentes para reducir los daños en caso de crecidas extremas.

Alerta temprana

– Sistemas de sirenas y mensajes a teléfonos móviles conectados a sensores de nivel de agua y redes sísmicas.

– Programas de capacitación comunitaria sobre qué hacer ante una riada repentina.

Cooperación internacional

– El Himalaya atraviesa varios países; los desastres no conocen de fronteras.

– Compartir datos y protocolos resulta tan crucial como compartir rutas turísticas.

El desastre en Nepal y el Tíbet se añade a una lista creciente de eventos extremos en alta montaña que, aunque no son completamente nuevos, parecen estar ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad en un planeta en recalentamiento.

Curiosidades y anécdotas de un Himalaya que no perdona

A pesar del contexto trágico, el Himalaya ha estado entrelazando leyenda y ciencia en partes casi iguales. Algunas curiosidades ayudan a poner en perspectiva lo sucedido:

En los primeros minutos, algunos montañeros en la región pensaron que la señal sísmica anunciaba un pequeño terremoto “normal” y bromeaban sobre quién lo advertía primero… hasta que vieron el color del río cambiar.

Los científicos que examinaron las imágenes satelitales describen el glaciar que colapsó como si “alguien hubiera mordido” el hielo: una metáfora poco técnica, pero especialmente elocuente.

En la jerga técnica, el evento se conoce como “inundación alimentada por glaciares”, un término que suena inocente y que resulta difícil de imaginar en el contexto de pueblos devastados.

No es la primera vez que un colapso glaciar genera una señal sísmica confundida con un terremoto, pero sí es una de las pocas ocasiones en que se detecta casi en tiempo real y se vuelve a interpretar en cuestión de horas.

En algunas aldeas, los ancianos cuentan historias de “ríos que se desatan” contadas hace décadas; lo que antes sonaba a mito local hoy encaja inquietantemente con la descripción de una riada glaciar moderna.

Al final, el Himalaya recuerda que, aunque los satélites y las redes sísmicas sean sofisticados, la montaña sigue marcando el compás. Descifrar sus señales a tiempo puede ser la diferencia entre relatar un desastre y contar una anécdota de susto controlado.