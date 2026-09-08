¡Catástrofe educativa de Sánchez! España se hunde a mínimos históricos en PISA

Es para que se lo hagan mirar en La Moncloa.

El último Informe PISA 2025, publicado por la OCDE, confirma el descalabro educativo al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conducido a España.

Los alumnos de 15 años registran los peores resultados de la historia del país en Lectura (451 puntos), Matemáticas (457) y Ciencias (477). Se trata de caídas brutales respecto a 2022: 23 puntos menos en Lectura (más de un curso escolar completo), 16 en Matemáticas y 8 en Ciencias. España queda por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en las tres materias.

Estos son los primeros datos que evalúan de forma clara a una generación formada bajo la LOMLOE, la ley educativa impulsada por el Ejecutivo socialista. El mensaje es demoledor: más ideología, menos exigencia y un sistema que arrastra a los estudiantes hacia el furgón de cola internacional.

Mientras el conjunto de España se hunde, hay una excepción brillante que pone en evidencia el fracaso nacional: la Comunidad de Madrid. La región liderada por Isabel Díaz Ayuso se sitúa como número 1 de España en Ciencias (495 puntos) y en Matemáticas (477 puntos), y segunda en Lectura (469), solo por detrás de Asturias. Madrid supera con claridad la media de la OCDE y de la UE, y obtiene mejores resultados que referentes históricos como Finlandia, Suecia y Estados Unidos en Matemáticas, además de superar a varios países europeos de alto nivel en Ciencias.

La diferencia es abismal. Entre Madrid y las comunidades que peores notas sacan (como la Comunidad Valenciana) hay más de 40 puntos, el equivalente a dos cursos escolares completos.

Mientras en Madrid se apuesta por la excelencia, el esfuerzo y la libertad de elección, en el resto del país dominado por las políticas del Gobierno central y sus socios el descenso es generalizado y alarmante.

El contraste no puede ser más elocuente. Sánchez y su ministro de Educación han condenado a toda una generación de españoles a un nivel educativo inferior, con peores herramientas para competir en el mundo. Madrid demuestra, una vez más, que otra educación es posible: más rigor, más matemáticas y ciencias de verdad, menos adoctrinamiento. El informe PISA 2025 no es solo un suspenso para España. Es la fotografía del fracaso de un modelo que prioriza la igualdad a la baja frente a la excelencia.