Por qué da sueño tras el almuerzo y el café no siempre ayuda

La somnolencia que sentimos tras la comida no es algo raro ni una justificación para abandonar el trabajo: tiene una base biológica. Según BBC Mundo, se debe a una mezcla de nuestro reloj interno, el proceso digestivo y una sustancia del cerebro llamada adenosina, que nos impulsa hacia el sueño.

Ese bajón, tan conocido como el café que solemos tomar después de comer, no significa necesariamente que el almuerzo genere somnolencia por sí mismo. De hecho, el cuerpo ya está predispuesto a experimentar una disminución de la alerta a primeras horas de la tarde. Y si la comida ha sido abundante o rica en carbohidratos simples, el efecto es aún más pronunciado. La disminución de energía, en este contexto, no es una elección, sino fisiología en horario establecido.

El reloj interno también hace su pausa

El cuerpo humano, aunque no sea un mecanismo tan exacto como un reloj suizo, se aproxima bastante. A lo largo del día, la vigilia se mantiene gracias a un ciclo circadiano que determina cuándo estamos más activos y cuándo el cerebro empieza a desacelerarse. Durante las primeras horas de la tarde, atraviesan un valle natural de energía, incluso si no hemos comido en exceso. No es un fenómeno extraño: es parte de nuestro diseño biológico.

Este descenso en la vigilia se ve acentuado por la adenosina, una molécula que se acumula cuando estamos despiertos y aumenta la sensación de cansancio. Cuanto más tiempo pasamos en actividad, más señales de «ya es suficiente» recibe nuestro cerebro. Por eso, tras la comida, muchas personas se sienten menos concentradas, experimentan los párpados más pesados y notan que su rendimiento se reduce con elegancia. El cuerpo, en un entorno laboral, parece estar pidiendo a gritos un descanso horizontal.

Qué pinta tiene el almuerzo en todo esto

La comida no es la única responsable, aunque puede intensificar el fenómeno. Los almuerzos muy copiosos, con elevadas cantidades de azúcares o harinas refinadas, generan oscilaciones en los niveles de glucosa que aumentan la somnolencia. Además, la composición general del plato también tiene su efecto: una comida excesivamente pesada requiere un mayor esfuerzo digestivo y suele relacionarse con una sensación de mayor fatiga.

Por el contrario, un almuerzo más equilibrado, que incluya buenas porciones de proteínas, verduras y carbohidratos de lenta absorción, deja una resaca física más suave. La clave no radica en «comer poco por norma», sino en evitar aquellos menús que convierten la sobremesa en un letargo digno de hibernación. Entre un plato nutritivo de garbanzos y una bandeja de fritos con un postre azucarado, el cuerpo suele optar por la segunda opción, como si fuera un pretexto perfecto para apagarse.

Por qué el café no es la mejor salida

El café puede ser útil, pero no es un remedio milagroso. La cafeína no genera energía para el cerebro; más bien, se dedica a bloquear los receptores de adenosina. Esto significa que no elimina el cansancio, solo silencia temporalmente su aviso. Puede mejorar momentáneamente la alerta, pero no sustituye el sueño ni remedia una mala noche de descanso.

El inconveniente es que este remedio tiene sus trampas. Si se consume en horas tardías, la cafeína podría seguir ejerciendo su efecto a la hora de acostarse, dificultando así el sueño. El resultado sería una doble repercusión: menos descanso por la noche y un aumento de la fatiga al día siguiente. En este aspecto, el café puede actuar como un préstamo rápido, pero con una carga de intereses que se presentan al despertarse.

Estrategia Efecto inmediato Riesgo posterior Café después de comer Aumenta la alerta durante un tiempo Puede afectar el sueño nocturno Almuerzo muy pesado Más somnolencia y pesadez Peor rendimiento vespertino Comida moderada y equilibrada Menos sensación de bajón Mejor estabilidad energética Descanso breve Recupera claridad mental Pocos riesgos si es corto

Qué suele funcionar mejor para espabilarse

Existen alternativas más efectivas que intentar combatir el sueño con una taza de café. Una de las estrategias más provechosas es un descanso breve de entre 10 y 20 minutos, que puede incrementar la atención sin dejar la sensación de aturdimiento que producen las siestas largas. También es beneficioso moverse un poco, asomarse a la luz natural y beber agua, ya que la deshidratación leve puede agravar esa sensación de cansancio.

Además, es vital atender al conjunto del día, y no únicamente al almuerzo. Dormir poco, cargar con deuda de sueño, permanecer largas horas sentado o encadenar cafés desde la mañana contribuyen a que el bajón de la tarde se cuele en nuestras rutinas. En temas de salud y bienestar, la solución rara vez llega en forma de un truco aislado; suele ser el resultado de la suma de pequeños hábitos, que no tienen la misma atención mediática que un espresso doble, pero son mucho más eficaces.

Curiosidades que merecen sobremesa