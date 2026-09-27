Cómo hacer amigos —y conservarlos— en la edad adulta, según la ciencia

Forjar amistades después de los 30 puede parecer una tarea titánica, especialmente con los horarios tan apretados. Sin embargo, la ciencia ha encontrado un punto de partida bastante claro: encontrarse repetidamente con personas abiertas a establecer lazos. Un reciente artículo de CNN compila investigaciones y sugerencias de expertos acerca de las claves que convierten un encuentro casual en una verdadera amistad.

La clave radica en la interacción frecuente y la atracción mutua. No es suficiente asistir a una clase una sola vez o intercambiar saludos en el ascensor. La familiaridad se establece cuando dos personas comparten espacio, conversación y vivencias de manera continua. Al cerebro, que por lo general prefiere evitar sorpresas, le conviene tener oportunidades para reconocer al otro y asociarlo con sensaciones de seguridad y agrado.

El lugar importa más de lo que parece

Los investigadores describen lo que denomina “mercados de amistad”: son ambientes donde muchas personas están abiertas a conocer a otros y donde surgen momentos perfectos para conversar. Un club de senderismo, un taller de teatro, una clase de pintura o un grupo de voluntariado ofrecen beneficios relevantes: mantienen a los mismos individuos en el mismo espacio.

Las actividades funcionan de gran manera cuando incluyen pausas y cooperación. Para ilustrarlo, correr junto a alguien permite charlar; preparar una obra teatral requiere una buena coordinación; cocinar juntos abre la puerta a compartir errores sin que la situación sea demasiado solemne. Para aumentar las posibilidades de establecer conexiones, es recomendable elegir lugares que giren en torno a intereses personales o identidades que se deseen explorar.

Vale la pena recordar que simplemente estar presente no asegura la creación de una nueva relación. Para cultivar la amistad es necesario dar un pequeño paso más:

Saludar y recordar el nombre de la otra persona.

Formular una pregunta que no se responda con un simple “sí” o “no”.

Proponer tomar un café tras la actividad.

Contactar de nuevo unos días después.

Una investigación citada por algunos expertos indica que se requieren aproximadamente 50 horas de interacción para convertir a un conocido en un amigo ocasional, alrededor de 90 horas para avanzar hacia una amistad más cercana y más de 200 para crear un vínculo íntimo. Aunque no es una regla definitiva, es un recordatorio claro: las amistades significativas se construyen con tiempo.

De la conversación cordial a la confianza

El paso de charlas triviales sobre una serie a compartir preocupaciones personales no debe ser abrupto. La autorrevelación gradual, que implica contar algo de uno mismo y observar si la otra persona responde con interés y respeto, es fundamental para edificar la confianza. Puede ser suficiente con mencionar una inquietud cotidiana, una afición poco conocida o una experiencia complicada.

La vulnerabilidad es efectiva cuando se presenta en dosis proporcionales. Compartir no implica convertir el primer café en una terapia ni exigir una intimidad que la relación aún no puede soportar. Respetar límites es esencial en cualquier amistad sólida: ser auténtico no significa desnudarse por completo.

Pedir un favor pequeño puede fortalecer los lazos. Proporciona a la otra persona una oportunidad de sentirse útil y ambas partes experimentan un momento de cooperación. Posteriormente, es adecuado expresar agradecimiento de manera específica. Este gesto no busca manipular, sino que es un método de demostrar confianza y reciprocidad.

También es útil cambiar la expectativa de “hacer clic” de inmediato. Muchas amistades no nacen con fuegos artificiales, sino a partir de conversaciones algo torpes, silencios naturales y una segunda invitación. Aquellos que ven la amistad como algo que se cultiva, y no como cuestión de suerte, tienden a comprometerse más y a sentirse menos aislados.

Mantener el vínculo sin esperar el momento perfecto

La vida adulta trae consigo responsabilidades laborales, cuidados familiares, mudanzas y agendas que parecen diseñadas por alguien que odia la espontaneidad. Por ello, los expertos sugieren que es mejor reducir la envergadura del gesto. Una llamada de cinco minutos puede ser más efectiva que esperar meses para conseguir dos horas libres.

La frecuencia y la calidad del contacto son más relevantes que el número total de amigos. Una revisión de trabajos publicada en Frontiers in Psychology subrayó que la calidad de las amistades y la regularidad de la socialización están consistentemente relacionadas con el bienestar individual.

Algunas estrategias prácticas son:

Establecer una comida mensual o un paseo semanal. Enviar un mensaje cuando algo recuerde a esa persona. Agendar las reuniones antes de despedirse. Adaptarse a las etapas vitales del otro: hijos, horarios laborales, enfermedades o mudanzas. Mantener ciertos rituales, aunque sean efímeros.

Las redes sociales pueden facilitar la organización y mantener el contacto a distancia, pero no siempre reemplazan la conexión cara a cara. Un estudio estadounidense de 2026, que incluyó a más de 1.500 adultos de entre 30 y 70 años, reveló que interactuar en redes con desconocidos se asociaba con un aumento en la soledad, mientras que el respaldo de las relaciones cotidianas estaba más claramente vinculado a la sensación de compañía.

Una inversión con efectos en la salud

La amistad va más allá de ser solo una fuente de diversión. La conexión social está asociada con una mejor salud mental y física, mientras que el aislamiento se relaciona con un mayor riesgo de depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. En el caso de los adultos mayores, múltiples estudios han hallado que tener relaciones sociales fuertes se vincula con una disminución del riesgo de demencia y accidente cerebrovascular.

Una investigación realizada por la Universidad de New Hampshire estudió datos de más de 11.000 personas mayores de 50 años. Los adultos sin hijos experimentaban más soledad, sin embargo, las amistades solidarias ayudaban a mitigar significativamente esta diferencia: entre quienes no tenían descendencia, el apoyo de amigos estaba asociado a una reducción de la soledad en un 20% mayor que entre padres con un respaldo similar.

No se trata de acumular contactos ni de convertir cada pasión en una estrategia de networking. Una relación auténtica necesita atención, reciprocidad y una cierta tolerancia a los cambios. A veces, el arte de mantener una amistad radica en aceptar que no se habla cada semana, pero que sí hay respuesta cuando realmente importa.

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