¿Extreterrestres?: Detectan por primera vez emisiones de radio procedentes de un exoplaneta

El universo ha alcanzado un hito histórico: un grupo de astrónomos ha identificado directamente emisiones de radio que provienen de un planeta fuera de nuestro sistema solar.

Este descubrimiento, revelado por CNN, se centra en Beta Pictoris b, un gigantesco planeta gaseoso situado a aproximadamente 63 años luz de distancia.

Es importante aclarar que la señal no implica un mensaje de seres de otro mundo ni una llamada cósmica procedente de una civilización alienígena. La fuente de estas emisiones parece ser las auroras producidas por un campo magnético extraordinariamente potente, un fenómeno natural similar al que se observa en los cielos de la Tierra y en Júpiter.

Una señal difícil de atribuir

La detección se llevó a cabo utilizando MeerKAT, una red compuesta por 64 antenas ubicadas en Sudáfrica. Este instrumento captó ráfagas rápidas, repetitivas y con una intensa polarización circular, así como una emisión más continua. Las señales se registraron en frecuencias que oscilan entre 0,85 y 3,5 gigahercios.

La principal dificultad radicaba en demostrar que estas ondas no eran originadas por la estrella Beta Pictoris, que es mucho más brillante y se encuentra más cerca en términos aparentes. Para resolver este enigma, los investigadores compararon la posición de la emisión con referencias astronómicas más distantes, como los cuásares, y confirmaron que coincidía con la ubicación del exoplaneta.

Este paso resulta fundamental. En observaciones previas, se habían registrado emisiones de sistemas planetarios completos o señales asociadas a sus estrellas, pero nunca se había detectado de manera inequívoca una emisión de radio proveniente de un exoplaneta específico.

Beta Pictoris b fue descubierto en 2008 y se estima que tiene una masa entre diez y doce veces la de Júpiter. Este gigante gaseoso orbita alrededor de una estrella joven, que apenas cuenta con 20 millones de años. Además, el sistema alberga otros planetas, como Beta Pictoris c y, según los datos más recientes, Beta Pictoris d.

Auroras gigantes y magnetismo extremo

La teoría más convincente para explicar este fenómeno es la emisión máser de ciclotrón electrónico. En términos sencillos, las partículas cargadas se desplazan a lo largo de las líneas del campo magnético, generando ondas de radio organizadas. En nuestro planeta, procesos similares alimentan las auroras polares, mientras que en Júpiter, el efecto es considerablemente más intenso.

La frecuencia más alta medida sugiere que el campo magnético de Beta Pictoris b podría alcanzar al menos 1.250 gauss en la zona donde se origina la señal. Esta cifra es asombrosa, dado que el campo magnético terrestre varía entre 0,25 y 0,65 gauss, dependiendo de la región.

Cuerpo celeste Campo magnético aproximado Tierra 0,25–0,65 gauss Júpiter alrededor de 4 gauss Beta Pictoris b al menos 1.250 gauss

Esta medición ofrece una oportunidad sin precedentes para observar el interior de un planeta al que no se puede acceder ni examinar en detalle. Los campos magnéticos dependen de factores como la composición interna, la rotación y los movimientos de materiales conductores en las profundidades. En los gigantes gaseosos, estos fenómenos podrían estar relacionados con hidrógeno sometido a presiones extremas.

Además, este hallazgo podría contribuir a entender cómo se desarrollan las atmósferas de otros planetas. Un campo magnético fuerte actúa como un escudo contra el viento estelar, aunque en este caso, la juventud de la estrella y la proximidad del planeta podrían dar lugar a interacciones especialmente violentas.

Un descubrimiento prometedor, todavía pendiente de revisión

Los hallazgos se han documentado en un artículo científico publicado como prepublicación. Eso implica que aún está a la espera de pasar por la revisión de pares, donde especialistas independientes analizan los métodos, los datos y las conclusiones presentadas.

La interpretación de estos resultados se fortalecerá si futuras observaciones vuelven a detectar las emisiones y confirman su regularidad. El grupo de investigación ya ha propuesto nuevas campañas utilizando radiotelescopios capaces de distinguir mejor la señal planetaria de la actividad de la estrella.

El interés no se limita únicamente a Beta Pictoris b. La radioastronomía puede convertirse en una herramienta valiosa para estudiar los campos magnéticos de otros exoplanetas, incluso en situaciones donde no se puede realizar una fotografía directa. Las señales aurorales podrían revelar propiedades invisibles para los métodos tradicionales, como el tránsito planetario o la velocidad radial.

Es importante mantener la perspectiva: una señal de radio no significa una prueba de vida inteligente. En este caso, la polarización, la periodicidad y la relación con el campo magnético concuerdan con un fenómeno natural. Por ahora, el cosmos no está enviando un saludo; está comunicando su física de manera ruidosa.

Curiosidades cósmicas