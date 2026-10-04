Razones por las que hay varios polos Norte: geográfico, magnético…

Al observar un mapa, alcanzar el norte del planeta parece una tarea sencilla: solo hay que seguir la línea de los meridianos hasta el final.

Sin embargo, tal como detalla BBC Mundo, la Tierra alberga varios “polos Norte” porque cada uno se basa en una definición diferente. Algunos de estos polos son, además, bastante móviles.

El más conocido es el Polo Norte geográfico, que se encuentra en el punto donde el eje de rotación de la Tierra intersecta la superficie, a 90 grados de latitud norte. Localizado en el océano Ártico, este punto está cubierto por hielo marino que se desplaza con las corrientes del agua y el viento. Así, una expedición puede llegar a la ubicación designada y, tras un tiempo, descubrir que su campamento se ha movido varios kilómetros.

Un polo para cada interrogante

Al hablar del campo magnético, se debe tener en cuenta la brújula. El Polo Norte magnético es el área donde las líneas del campo magnético terrestre se dirigen verticalmente hacia la Tierra. No coincide con el polo geográfico y su ubicación cambia con el paso del tiempo. En las últimas décadas, se ha trasladado desde el Ártico canadiense hacia Siberia, lo cual ha llevado a una actualización constante de los modelos que utilizan los navegantes.

La confusión se profundiza porque este polo magnético se comporta como un polo magnético sur. Las brújulas son atraídas hacia él, ya que las cargas opuestas se atraen. La denominación de “Norte” persiste más por tradición geográfica que por una descripción precisa de su polaridad física.

También existe el Polo Norte geomagnético, que no se define por una medición directa en la superficie, sino que se calcula a partir de un modelo idealizado del campo terrestre, como si el planeta tuviera en su interior una gran barra magnética. Este concepto es útil para estudiar la magnetosfera, las auroras y la interacción del viento solar con la Tierra, aunque simplifica en exceso un campo que realmente es más irregular.

Tipo de polo Qué representa ¿Se mueve? Geográfico El final del eje de rotación El eje varía ligeramente Magnético Área donde el campo apunta verticalmente Sí, de manera continua Geomagnético Punto calculado mediante un modelo Cambia junto con el campo Historial Lugar alcanzado o reivindicado por exploradores Depende de las pruebas

A esta lista se le puede añadir más información. En ámbito de la navegación, hay polos asociados a la inclinación magnética, la declinación y los modelos de referencia que emplean barcos, aviones y sistemas de posicionamiento. No son nuevos lugares ocultos bajo el hielo, sino diversas formas de describir una Tierra que no es exactamente una esfera perfectamente bien organizada.

La carrera por llegar al extremo del mapa

Durante siglos, el Ártico fue un gran vacío en los mapas. Los exploradores europeos buscaban una ruta marítima hacia Asia y soñaban con encontrar un océano abierto al norte. La cruda realidad, sin embargo, se mostró menos amable: hielo inquebrantable, oscuridad invernal, temperaturas extremas y una logística capaz de transformar un pequeño contratiempo en una verdadera emergencia.

El noruego Fridtjof Nansen trató de aprovechar las corrientes del hielo. En 1893, dejó que su barco, el Fram, quedara atrapado intencionadamente en la banquisa para avanzar hacia el polo. La estrategia resultó audaz, aunque el barco no logró la latitud prevista. En 1895, Nansen y Hjalmar Johansen abandonaron la embarcación con trineos y perros. Alcanzaron latitudes más al norte que cualquier expedición previa, pero tuvieron que renunciar a su objetivo final y pasar el invierno en una cabaña improvisada.

La primera llegada al polo geográfico continúa envuelta en controversia. El estadounidense Robert Peary afirmó haber pisado el polo en 1909, en compañía de Matthew Henson y varios inuit, entre ellos Ooqueah, Ootah, Egingwah y Seegloo. Peary aseguró haber llegado a los 90 grados, pero sus registros junto con la velocidad de su avance han suscitado dudas entre historiadores y expertos.

Poco antes, Frederick Cook había proclamado haber llegado al polo en 1908. Su relato fue rechazado por las instituciones y la prensa de aquel momento, aunque el debate no cesó. Las evidencias para confirmar ambas expediciones eran escasas: carecían de modernos sistemas de posicionamiento por satélite y las observaciones dependían de instrumentos, cálculos y diarios de campo.

1908: Cook reivindica su llegada, pero se desconfía de su afirmación.

Cook reivindica su llegada, pero se desconfía de su afirmación. 1909: Peary declara haber conquistado el polo geográfico.

Peary declara haber conquistado el polo geográfico. 1926: Roald Amundsen y Lincoln Ellsworth sobrevuelan el polo en el dirigible Norge, dirigidos por Umberto Nobile.

Roald Amundsen y Lincoln Ellsworth sobrevuelan el polo en el dirigible Norge, dirigidos por Umberto Nobile. 1958: el submarino estadounidense USS Nautilus navega por debajo del hielo en el Polo Norte.

el submarino estadounidense USS Nautilus navega por debajo del hielo en el Polo Norte. 1968: una expedición soviética alcanza el polo sobre la banquisa.

Un destino que sigue en movimiento

Actualmente, alcanzar el Polo Norte geográfico es técnicamente más sencillo, aunque sigue siendo una operación muy compleja y costosa. Las expediciones deben estar atentas al hielo, las grietas, el clima, la deriva y la comunicación. Un punto imaginario sobre una placa de hielo móvil no se asemeja en nada a una pista de aterrizaje convencional.

El polo magnético representa un reto diferente. Su desplazamiento es resultado de cambios en el hierro líquido del núcleo terrestre externo, cuyos flujos generan el campo magnético. Estos cambios impactan la navegación y los mapas magnéticos, al tiempo que proporcionan información sobre el interior del planeta.

Curiosidades para mirar al norte