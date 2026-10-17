La herida que sugiere que los neandertales eran más violentos de lo que se pensaba

En una cueva del Kurdistán iraquí, un pequeño orificio ha llevado a repensar la imagen de los neandertales, tradicionalmente considerados como seres brutales, torpes y carentes de complejidad social.

Este hallazgo, documentado por BBC Mundo, se relaciona con Shanidar A, un individuo que pudo fallecer tras recibir el impacto de una lanza de madera afilada.

La herida presenta un diámetro de aproximadamente 15 milímetros y atraviesa el omóplato izquierdo, con un contorno notablemente regular. La reconstrucción más plausible sugiere que el arma penetró por la parte delantera del tórax, atravesando músculos, costillas y posiblemente un pulmón, para salir por la espalda.

La muerte debió ser instantánea. Aun así, los investigadores abogan por una precaución adecuada: el ataque pudo haber sido intencionado o, por el contrario, un desafortunado accidente durante la caza.

Una herida difícil de atribuir al azar

Los restos fueron extraídos de la cueva de Shanidar, un conocido yacimiento arqueológico ubicado en los montes Zagros, famoso por albergar varios cuerpos neandertales. Este nuevo individuo, que probablemente tenía alrededor de 45 años, presenta una perforación con bordes lisos, fracturas radiales y fragmentos dislocados. Este patrón resulta más coherente con la acción de un objeto penetrante que con una caída o un golpe accidental.

La forma de la lesión también sugiere el uso de una lanza de madera, en vez de una punta de piedra. Los neandertales fabricaban armas de madera para la caza, aunque este material rara vez perdura durante milenios. En este caso, el hueso actúa como un tipo de molde forense: aunque no conserva el arma, deja la huella de su trayectoria.

La dirección del proyectil aporta otro dato inquietante. Según lo estudiado, el arma habría entrado desde el frente y en un ángulo descendente, perforando la cavidad torácica. Por eso, el equipo de investigadores estima que resulta más probable una agresión entre individuos o grupos que un simple accidente, aunque el contexto específico se ha perdido para siempre.

Dato Qué indica Antigüedad aproximada 75.000 años Lugar Cueva de Shanidar, Irak Lesión principal Perforación circular de unos 15 milímetros Arma probable Lanza de madera afilada Zona afectada Tórax y omóplato izquierdo Causa exacta Violencia intencionada o accidente aún no confirmados

Un historial de golpes, heridas y supervivencia

Shanidar A no solo narra una historia de muerte. Sus dientes evidencian graves daños, con un incisivo fracturado y otras piezas desplazadas. Parte de esas lesiones se originaron antes de su fallecimiento, dado que el individuo sobrevivió un tiempo, y el desgaste posterior sugiere que continuó usando su dentadura.

Este aspecto invita a reflexionar sobre la vida cotidiana del grupo. Un neandertal que padecía dolor, dificultades para alimentarse o limitaciones físicas necesitaba tiempo para sanar. Quizás recibió apoyo para obtener comida o protegerse de peligros. La misma comunidad que pudo recurrir a la violencia también parece haber practicado la cooperación. La prehistoria, como es habitual, se resiste a ofrecer personajes unidimensionales.

Los registros fósiles indican que las lesiones eran comunes entre los neandertales. Muchas parecen asociadas a la caza a corta distancia de animales grandes. Acercarse a un bisonte o un ciervo herido no era exactamente una labor sin riesgo. Sin embargo, ciertos traumatismos son complejos de explicar solo como accidentes.

Un estudio sobre los restos de la Sima de los Huesos, en Atapuerca, detectó 57 lesiones craneales cicatrizadas en 20 individuos de hace aproximadamente 430.000 años. Varias fracturas se agruparon en la parte posterior izquierda del cráneo y algunas presentaban características que podrían indicar golpes repetidos. Los investigadores propusieron que pudo haber existido violencia letal deliberada, aunque esto no confirma que todos los miembros de esas comunidades fueran agresivos.

Ni monstruos ni santos de la Edad de Piedra

La nueva evidencia no transforma a los neandertales en asesinos perpetuos. Una única herida no permite reconstruir en su totalidad una sociedad. No obstante, sugiere que la violencia interpersonal formaba parte del repertorio humano mucho antes de que surgieran las ciudades, los ejércitos y las disputas por un espacio de estacionamiento.

Esto también exige una reevaluación del relato. Los neandertales eran capaces de crear herramientas sofisticadas, cazar colectivamente, sobrevivir a lesiones graves y cuidar de aquellos que eran vulnerables. Al mismo tiempo, existían conflictos entre ellos. La inteligencia social abarca tanto la cooperación como el enfrentamiento, así como una sorprendente habilidad para alternar entre ambas.

Curiosidades de los neandertales