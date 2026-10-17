Qué son las ondas Kelvin detrás del oleaje destructivo que afecta a México y California

En el vasto océano Pacífico, las olas a veces no hacen ruido al llegar.

A menudo se presentan como una elevación sutil, extensa y casi imperceptible que deja las costas en una situación más vulnerable.

Así lo explica la BBC al referirse al fenómeno que está intensificando los daños en México y el sur de California.

Allí, numerosas viviendas, hoteles, restaurantes y paseos marítimos han sentido el impacto de un oleaje inusual y poderoso.

En Mazatlán, algunas olas han alcanzado alturas de hasta cinco metros, causando estragos en los negocios costeros.

En Long Beach, California, cientos de viviendas han quedado impracticables. La causante indirecta de este caos es una onda Kelvin: no se trata de una ola apta para surfistas, sino de una perturbación oceánica que eleva temporalmente el nivel del mar.

Una ola que viaja bajo la superficie

Las ondas Kelvin se desplazan a lo largo del océano en gran escala. Su origen está ligado a cambios en los vientos y a la redistribución de aguas cálidas en el Pacífico ecuatorial. Durante un evento de El Niño, los vientos alisios disminuyen su fuerza y el agua caliente, acumulada en el oeste, puede moverse hacia el este.

Una parte de esa energía llega a las costas americanas. En este punto, la perturbación cambia de dirección y se queda “atrapada” al lado de la costa. Se desplaza hacia el norte, sorteando Centroamérica, México y Estados Unidos, como si el litoral fuera una guía invisible.

El resultado es bastante diferente al oleaje habitual:

No genera una cresta visible que pueda captarse desde la playa.

Puede extenderse a lo largo de cientos o incluso miles de kilómetros.

Eleva el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros.

Puede mantener el litoral en una posición anormalmente elevada durante semanas o incluso meses.

Este aumento puede parecer poco significativo. En una playa tranquila, podría pasar desapercibido. Sin embargo, los problemas surgen cuando se suma a otros fenómenos.

Cuando unos centímetros cambian el resultado

Por sí sola, una onda Kelvin no suele ser destructiva. Su efecto principal es elevar el “punto de partida” del océano. Pero si después llega una tormenta, un huracán, una marejada o unas mareas muy altas, el agua empieza a avanzar desde una posición más alta.

Esta combinación puede resultar crítica para zonas costeras bajas o erosionadas. Una ola que de forma habitual rompe antes de llegar a un muro puede superarlo. Una marea que normalmente solo inunda una calle puede avanzar varios metros más. Además, una playa debilitada pierde mucho más rápido la arena que protege viviendas e infraestructuras.

Fenómeno Efecto principal Riesgo al combinarse Onda Kelvin Eleva el nivel medio del mar entre 15 y 30 centímetros Reduce el margen de seguridad de la costa Marea alta Sube periódicamente el nivel del agua Facilita la inundación de zonas bajas Tormenta o huracán Genera oleaje y marejada ciclónica Multiplica la energía contra playas y edificios Erosión costera Retira arena y sedimentos Deja expuestos cimientos, carreteras y defensas

La NOAA indica que estas ondas pueden detectarse mediante mareógrafos en la costa y satélites. No es necesario verlas para medirlas: basta con observar la variación en la altura del mar y cómo se desplaza la anomalía.

El Niño, el ingrediente de fondo

La situación actual está ligada a un El Niño fuerte, un patrón climático que modifica la circulación atmosférica y oceánica en gran parte del mundo. Sus efectos no solo se limitan a cambiar la temperatura del agua, también afectan las rutas de las tormentas, las lluvias y el comportamiento del nivel del mar.

En la costa occidental de México y Estados Unidos, la llegada de aguas más cálidas y elevadas ha coincidido con una temporada de tormentas extraordinariamente activa. Así, la costa se encuentra enfrentando impactos continuos, mientras cuenta con menos arena y menos espacio para absorben cada golpe.

Los expertos anticipan que este fenómeno podría durar hasta marzo o abril del próximo año. Además, es posible que nuevas ondas Kelvin se desplacen a lo largo de la costa en los meses siguientes. Algunas estimaciones sugieren que el nivel alto puede tardar entre tres y seis meses en restablecerse a valores normales tras el paso de una onda.

Esto no significa que las inundaciones serán constantes. El riesgo aumenta especialmente durante las mareas vivas, las grandes tormentas y los episodios de oleaje prolongado. La fecha exacta y su intensidad dependen de la trayectoria de cada perturbación, así como de las características del fondo marino.

Una costa con menos margen

El daño también pone de manifiesto una vulnerabilidad conocida: muchas construcciones se encuentran demasiado cerca del agua. La erosión elimina la franja de arena que actúa como una barrera natural, mientras que muros, malecones y edificios pueden alterar la forma en que se concentra la energía de las olas.

Las autoridades aconsejan mantenerse alejados de playas, espigones y paseos marítimos durante los episodios de oleaje intenso. La amenaza no proviene solo de una ola gigantesca. También puede llegar una serie de olas relativamente moderadas, pero persistentes, capaces de desgastar lentamente una estructura.

Algunas curiosidades ayudan a entender mejor este fenómeno:

El término “Kelvin” hace referencia al físico y matemático William Thomson, conocido como lord Kelvin.

Una onda Kelvin en el océano no es lo mismo que una onda de Kelvin atmosférica, aunque ambas están influenciadas por la rotación de la Tierra.

No se puede surfear en ella: su extensión y lentitud hacen que no se comporte como una ola de playa.

La perturbación avanza a lo largo de la costa gracias al equilibrio entre la gravedad, la rotación terrestre y la forma del litoral.

Unos pocos centímetros pueden significar la diferencia entre que el oleaje rompa frente a una defensa o lo sobrepase.

En el océano, lo más peligroso no siempre es lo más espectacular: a veces, basta con elevar el lecho marino antes de que llegue la siguiente tormenta.