La huella de la sangre que podría anticipar el riesgo de muerte

Una sencilla extracción de sangre podría funcionar como un verdadero panel de control del cuerpo. Un estudio internacional, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada, ha descubierto una huella molecular que se relaciona con la capacidad cardiorrespiratoria y el riesgo de mortalidad, tal como informa Libertad Digital.

En esta investigación se analizaron datos de más de 54.000 personas del UK Biobank y su evolución fue seguida durante aproximadamente nueve años. Aquellos que presentaban un perfil molecular asociado a una mejor condición física mostraron un 39% menos de riesgo de morir, acompañado de una disminución en la probabilidad de desarrollar diversas enfermedades crónicas. El hallazgo es notable, aunque no se debe confundir con tener una bola de cristal clínica: la sangre puede ofrecer indicios valiosos, pero no puede predecir el futuro de una persona de manera definitiva.

Qué son los biomarcadores de longevidad

Los biomarcadores son características biológicas que permiten medir aspectos del estado del organismo. Pueden ser desde proteínas hasta metabolitos, fragmentos de ARN, modificaciones en el ADN o una combinación de diferentes señales. En este caso, los investigadores no se centraron en una sola molécula, sino en un conjunto de características que componen una firma molecular.

La idea es similar a identificar una melodía no a partir de una única nota, sino gracias a la armonía de múltiples instrumentos. Una proteína puede variar a causa de una infección reciente, un medicamento o una noche de insomnio. En cambio, un patrón que agrupe cientos o miles de señales puede reflejar procesos más amplios, como inflamación, metabolismo, función hepática, respuesta inmunitaria o la habilidad del organismo para utilizar oxígeno.

La capacidad cardiorrespiratoria actúa como un indicador indirecto de la salud general. Esta depende del buen funcionamiento del corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y los músculos. Además, se ve afectada por la edad, la actividad física y diversas enfermedades. El perfil hallado en el estudio se relacionó con una mejor capacidad aeróbica, así como con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal.

Elemento analizado Qué puede reflejar Proteínas plasmáticas Inflamación, coagulación, función de órganos y defensas Metabolitos Actividad energética, nutrición y envejecimiento celular ARN circulante Actividad de genes y comunicación entre tejidos Patrones combinados Edad biológica y riesgo de enfermedad

La investigación sobre longevidad avanza precisamente en esta dirección. Los denominados relojes biológicos intentan estimar la edad funcional del organismo, que no siempre coincide con la edad que aparece en el DNI. Algunos se basan en la metilación del ADN; otros, en proteínas plasmáticas o metabolitos. Estudios recientes han vinculado ciertas firmas proteómicas con enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, neurodegenerativas y distintos tumores.

Del pronóstico a la prevención

El verdadero valor clínico no radicaría en advertir a una persona cuándo va a morir, sino en detectar un riesgo que se puede modificar antes. Si un perfil sanguíneo indicara una baja capacidad cardiorrespiratoria, el médico podría complementar la evaluación con una prueba de esfuerzo, revisar la presión arterial, analizar los niveles de colesterol o recomendar un programa de ejercicio guiado.

La medicina preventiva ya hace uso de biomarcadores reconocidos. Por ejemplo, la glucosa y la hemoglobina glucosilada son útiles para evaluar el riesgo de diabetes; el colesterol proporciona una idea del peligro cardiovascular; y la proteína C reactiva puede ofrecer información sobre inflamación. Las nuevas plataformas de proteómica y metabolómica amplían el número de señales que se pueden observar, pasando de unas pocas variables a miles.

Este salto tecnológico también podría facilitar tratamientos más personalizados. Una firma molecular vinculada a inflamación podría guiar la búsqueda de causas específicas. Otra relacionada con alteraciones metabólicas podría reforzar la intervención sobre aspectos como el peso, la alimentación o la actividad física. En el caso de pacientes con alto riesgo, esta información podría ayudar a decidir controles más frecuentes o realizar pruebas diagnósticas adicionales.

No obstante, la sangre no reemplaza la consulta médica. La historia clínica del paciente, la exploración física, los hábitos de vida, el entorno y los antecedentes familiares siguen siendo componentes esenciales. Un algoritmo puede identificar un patrón estadístico, pero no tiene la capacidad de saber si la muestra se obtuvo tras una infección, durante un tratamiento o en circunstancias distintas a aquellas con las que fue entrenado.

Los límites antes de llegar a la consulta

El primer límite que hay que considerar es la distinción entre asociación y causalidad. El hecho de que una molécula esté relacionada con un mayor riesgo de mortalidad no implica que sea la causante del desenlace. Puede tratarse de una señal indirecta de otra enfermedad, fragilidad o de un proceso que aún no se ha manifestado.

La población estudiada también es relevante. Aunque el UK Biobank contiene una gran cantidad de información, sus participantes no representan de manera perfecta todas las edades, etnias, condiciones sociales y sistemas de salud. Una firma creada con la población británica puede comportarse de modo diferente en España, América Latina o países con distintos patrones de enfermedad.

Existen otros obstáculos a tener en cuenta:

Validación externa: El modelo necesita ser probado en grupos independientes y diversos.

El modelo necesita ser probado en grupos independientes y diversos. Reproducibilidad: Distintos laboratorios deben obtener resultados consistentes.

Distintos laboratorios deben obtener resultados consistentes. Estabilidad: La firma debe mantener su validez a lo largo del tiempo.

La firma debe mantener su validez a lo largo del tiempo. Utilidad real: Debe mejorar las decisiones médicas en comparación con pruebas ya existentes.

Debe mejorar las decisiones médicas en comparación con pruebas ya existentes. Coste y acceso: Una tecnología avanzada no es útil si solo está a disposición de unos pocos.

Una tecnología avanzada no es útil si solo está a disposición de unos pocos. Privacidad: Los datos moleculares pueden revelar información sensible sobre la salud y predisposiciones.

Los datos moleculares pueden revelar información sensible sobre la salud y predisposiciones. Riesgo de sobrediagnóstico: Una alerta estadística podría provocar pruebas innecesarias y generar ansiedad.

La exactitud no debe confundirse con certeza. Algunos modelos ofrecen buenos resultados en sus cohortes, pero su rendimiento puede disminuir cuando se aplican a individuos con enfermedades, tratamientos o características diferentes. Además, el riesgo de mortalidad suele depender de múltiples factores que pueden cambiar con el tiempo: fumar, no dormir bien, tener una infección, dejar de hacer ejercicio o gestionar la hipertensión de forma más eficaz.

Qué tendría que ocurrir para usarlo en pacientes

Antes de integrar este perfil en la práctica clínica, debe superar varias fases. En primer lugar, se requeriría su confirmación en estudios prospectivos, con muestras recogidas antes de que se manifiesten los problemas de salud. Posteriormente, habría que comparar su eficacia con herramientas que ya se utilizan y demostrar que realmente mejora la atención.

Los ensayos clínicos serían fundamentales. No basta con saber que un algoritmo clasifica adecuadamente a las personas; es necesario comprobar que su uso lleva a mejores resultados. Por ejemplo, que permite prevenir infartos, retrasar la aparición de diabetes o seleccionar de forma más efectiva a quienes necesitan una intervención intensiva.

Asimismo, es importante que los resultados se expliquen de manera clara. “Riesgo elevado” no tiene por qué interpretarse como “destino inevitable”. Una comunicación inadecuada podría transformar un dato preventivo en una carga psicológica, justo lo contrario de lo que se desea. La genética y la biología ofrecen probabilidades, no sentencias definitivas.

La medicina de precisión podría contar, por lo tanto, con una nueva herramienta, pero nunca será un reemplazo del criterio médico. Lo más sensato es que el análisis molecular se combine con pruebas funcionales, como la capacidad cardiorrespiratoria, y con intervenciones validadas: ejercicio, control de la presión arterial, una dieta equilibrada, el abandono del tabaco y un tratamiento adecuado para enfermedades.

Curiosidades para mirar la sangre con otros ojos