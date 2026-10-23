Japón pone rumbo a Fobos para desentrañar el origen de Marte

Una pequeña cápsula que contiene alrededor de 10 gramos de polvo podría ser clave para responder a una de las grandes preguntas de la astronomía: ¿cuál es el origen de las lunas de Marte?

La misión japonesa MMX ha despegado desde el Centro Espacial de Tanegashima, impulsada por un cohete H3, y según un reporte de Libertad Digital, ya se encuentra en camino hacia el sistema marciano.

Se espera que la sonda arribe a las cercanías de Marte en 2027. A partir de ese momento, comenzará una compleja operación que se extenderá durante varios años: observar las dos lunas que orbitan el planeta rojo, aterrizar en Fobos, explorar su superficie irregular y regresar con una muestra extraterrestre. Si todo sigue el plan previsto, los materiales serán recibidos en la Tierra para el año 2031.

Dos lunas pequeñas con una gran incógnita

Marte cuenta con dos satélites naturales: Fobos y Deimos. Ambos fueron localizados por el astrónomo estadounidense Asaph Hall en 1877. Fobos, la más grande y cercana al planeta, completa su órbita alrededor de Marte en tan solo un poco más de siete horas y media. En cambio, Deimos, menor y más alejado, tarda aproximadamente 30 horas en dar la vuelta completa.

Su morfología ha sido objeto de discusión durante años. Una teoría sugiere que estos cuerpos celestes son asteroides que fueron capturados por la gravedad de Marte. Otra hipótesis indica que se formaron tras un gran impacto en Marte, cuando material expulsado quedó en órbita y se agrupó con el tiempo. Las características, densidades y composiciones de ambas lunas podrían ofrecer la pieza que falta en este rompecabezas.

El interés por resolver esta cuestión trasciende a Marte mismo. Las lunas son verdaderos relicarios, portadoras de información sobre la creación de los planetas rocosos y los materiales que interactuaban en el sistema solar primordial. Son como cápsulas del tiempo cósmicas; eso sí, sin fecha de caducidad ni instrucciones de uso.

Una misión en cinco años

MMX, que significa Martian Moons eXploration, está bajo la dirección de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA. Además, participa una variedad de instituciones de Estados Unidos, Europa, Francia y Alemania, así como equipos científicos de diversas partes del mundo. Esta misión unirá la observación orbital, la exploración en la superficie y el retorno de muestras.

El cronograma incluye varias etapas destacadas:

Después de su lanzamiento en 2026, la nave se tomará alrededor de un año para alcanzar el entorno marciano. En 2027, procederá a estudiar Fobos y Deimos desde órbitas cercanas, centrando su atención en Fobos. Un pequeño rover llamado Idefix descenderá sobre Fobos para examinar el terreno y facilitar la selección de un lugar seguro para el aterrizaje. Hacia 2030, la nave principal llevará a cabo uno o dos contactos con la superficie para recoger regolito. La cápsula de retorno emprenderá el viaje de regreso a la Tierra, con un aterrizaje previsto en Australia para el 2031.

La sonda no solo se limitará a capturar imágenes. Sus instrumentos estarán diseñados para medir la topografía, la gravedad, la estructura interna y la composición de las lunas. Asimismo, observará la atmósfera marciana y colaborará en algunos estudios con la misión europea ExoMars Trace Gas Orbiter, que se dedica al análisis del entorno gaseoso de Marte.

Cómo se recoge polvo en otro mundo

Realizar un aterrizaje en Fobos plantea desafíos notables. La luna presenta una gravedad extremadamente débil y una superficie repleta de rocas, polvo y desniveles. Un movimiento inadecuado podría provocar un rebote en la nave o desestabilizarla. Por esa razón, MMX analizará primero el terreno, contando con la colaboración del rover Idefix, que ha sido desarrollado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y el Centro Aeroespacial Alemán.

La recolección de muestras utilizará dos sistemas complementarios. El P-Sampler levantará material de la superficie aplicando chorros de gas nitrógeno a presión. Por su parte, el C-Sampler extraerá muestras de mayor profundidad, lo que permitirá comparar el polvo expuesto al espacio con capas más protegidas.

El objetivo mínimo es obtener 10 gramos de regolito. Aunque parece poco, en un laboratorio en la Tierra, esa cantidad podría dividirse entre varios equipos y analizarse con herramientas mucho más potentes que las disponibles a millones de kilómetros. Los investigadores se concentrarán en detectar minerales, compuestos orgánicos, isótopos y huellas de alteraciones provocadas por la radiación o por la interacción con Marte.

Elemento Función Orbital de MMX Observar Fobos y Deimos y estudiar Marte Rover Idefix Examinar el terreno y apoyar la elección del lugar de aterrizaje P-Sampler Recoger partículas de la superficie C-Sampler Extraer material de capas más profundas Cápsula de retorno Llevar la muestra a la Tierra en 2031

Una pieza para reconstruir el sistema solar

Las muestras recogidas en Fobos podrán ser comparadas con meteoritos y asteroides que ya se conocen. Si su composición resulta similar a la de ciertos asteroides, la teoría de la captura gravitatoria se verá reforzada. Si, en cambio, se encuentran materiales que estén vinculados con Marte, podría respaldarse la idea de un origen relacionado con antiguos impactos en el planeta.

Además, esta misión será clave para comprender cómo ha evolucionado Marte y cuáles eran las condiciones en sus primeros tiempos. Aunque Fobos y Deimos no son mundos en condiciones de albergar vida, son testigos silenciosos de la historia planetaria. Sus minerales podrían contener vestigios de agua, impactos y procesos químicos que se produjeron hace eones.

MMX será, por otro lado, la primera misión concebida para traer a la Tierra una muestra de una luna marciana. Estudiarla aquí permitirá el uso de microscopios, espectrómetros y laboratorios especializados sin las restricciones que presenta una operación robótica a distancia. En el ámbito de la ciencia planetaria, un pequeño grano de polvo puede transformarse en una biblioteca de conocimientos.

Curiosidades para mirar al cielo con otros ojos