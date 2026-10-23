Tres nuevas especies de gusanos que transforman huesos en alimento en aguas españolas

En el fondo del mar, donde la luz no llega y cada fragmento orgánico es valioso, unos pequeños anélidos han hallado un menú poco habitual: huesos de vertebrados. Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto Español de Oceanografía, ambos vinculados al CSIC, ha logrado identificar tres nuevas especies de Osedax en las aguas de la península ibérica.

Las especies en cuestión son Osedax emmae, Osedax teoi y Osedax martini, comunmente denominadas gusanos devoradores de huesos. La investigación, que ha sido publicada en Zoological Journal of the Linnean Society, eleva a 37 la cifra total de especies conocidas de este asombroso género marino.

Un mapa submarino con tres descubrimientos

Los ejemplares hallados provienen de tres zonas muy diversas. Los científicos los encontraron en aguas relativamente poco profundas del golfo de Cádiz y también en fondos que superan los 1.200 metros en el Mediterráneo.

Especie Zona donde se ha encontrado Profundidad aproximada Rasgo destacado Osedax emmae El Cachucho, mar Cantábrico Unos 500-542 metros Presenta rasgos morfológicos inesperados dentro de su grupo Osedax teoi Frente a Mazarrón, Murcia Más de 1.200 metros Tiene una mancha verde inédita en el género Osedax martini Golfo de Cádiz, Girona y Murcia De unos 50 a más de 700 metros Muestra dos morfotipos diferenciados

O. emmae se ha encontrado, hasta el momento, solamente en El Cachucho, un espacio marítimo protegido en el Cantábrico. O. teoi fue localizado cerca de la costa de Mazarrón, en un escarpe submarino de la región murciana. La especie más común es O. martini, que ha sido identificada tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, cerca del estrecho de Gibraltar.

En el golfo de Cádiz, los investigadores hallaron esta última especie en el volcán de fango Anastasya, a unos 449 metros de profundidad, y en el canal de Cádiz, a 715 metros. La constatación de su presencia en ambas cuencas sugiere que algunos Osedax pueden adaptarse a hábitats separados por cientos de kilómetros, aunque aún no se sabe hasta qué punto se dispersan sus larvas.

Un animal sin boca, intestino ni ano

El nombre popular podría recordarnos a una trama de películas de monstruos marinos, pero su biología es incluso más sorprendente. Los adultos de Osedax carecen de boca, ano e intestino. No mastican ni ingieren los huesos: los colonizan externamente y utilizan la materia orgánica que queda atrapada dentro de ellos.

Sus cuerpos desarrollan estructuras ramificadas que se asemejan a raíces. Estas extensiones penetran en el hueso y albergan comunidades de bacterias simbióticas. Estas bacterias descomponen compuestos orgánicos, como proteínas y lípidos, que el gusano no podría digerir de forma convencional. Posteriormente, el gusano aprovecha los nutrientes liberados.

Este proceso convierte a estos anélidos y a sus bacterias en auténticos ingenieros ecológicos. Cuando fallece un gran vertebrado, como una ballena o un pez, sus restos se hunden y los huesos se transforman en pequeños oasis biológicos. Los Osedax juegan un papel clave en el reciclaje de esta materia, devolviendo nutrientes al ecosistema marino profundo.

Para identificarlos, el equipo utilizó una estrategia tan simple como efectiva: colocaron huesos de vaca y cerdo en diversos puntos del lecho marino y esperaron a que fueran colonizados. Para estos gusanos, un hueso de mamífero terrestre puede representarle una oportunidad alimentaria similar a la de un gran cetáceo hundido.

Tres nombres y varias sorpresas

Las nuevas especies han sido bautizadas en honor a los hijos del investigador Sergi Taboada: Emma, Teo y Martín. Este gesto familiar añade un toque personal a un hallazgo que tuvo lugar en un entorno poco habitual: en la oscuridad constante, con alta presión y a profundidades que pueden superar el kilómetro.

Uno de los rasgos más fascinantes es la mancha verde de O. teoi, una peculiaridad que no había sido documentada antes en ninguna especie del género. En cuanto a O. martini, presenta dos morfotipos distintos, es decir, genera dos formas externas diferenciadas dentro de su misma especie. Esta variación plantea interrogantes sobre su desarrollo y sobre la influencia del entorno en su apariencia.

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