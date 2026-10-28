La misión Swift de la NASA llega a su fin tras casi dos décadas de observación (y ahora caerá a la Tierra)

Durante cerca de 22 años, Swift se dedicó a rastrear algunos de los destellos más impresionantes del universo. Según un reporte de Infobae, la NASA ha declarado oficialmente el cierre de su misión científica: el telescopio realizó su última observación el 20 de octubre y ahora se dirige hacia su reentrada en la atmósfera terrestre.

No será un corte abrupto, sino el desenlace de un descenso prolongado en órbita. La actividad solar y las variaciones en las capas más altas de la atmósfera podrían alterar el momento preciso de este evento, pero se estima que el observatorio podría desintegrarse durante su reentrada en las próximas semanas.

Un telescopio diseñado para no llegar tarde

Lanzado en noviembre de 2004, Swift fue creado con una misión urgente: detectar estallidos de rayos gamma, conocidos por sus siglas en inglés GRB, y estudiar su resplandor antes de que se extinguiesen. Estas explosiones son las más extraordinarias que se conocen, con una duración que puede variar desde milésimas de segundo hasta varios minutos.

Su principal ventaja fue la rapidez. El satélite incorporaba tres instrumentos:

BAT , que se encargaba de localizar los destellos de rayos gamma.

, que se encargaba de localizar los destellos de rayos gamma. XRT , que se dedicaba a estudiar su emisión en rayos X.

, que se dedicaba a estudiar su emisión en rayos X. UVOT, que seguía el fenómeno en luz ultravioleta y visible.

Al recibir una alerta, Swift podía orientarse hacia la fuente en aproximadamente un minuto. Este movimiento permitió observar la evolución de fenómenos fugaces mientras, al mismo tiempo, otros telescopios, terrestres y espaciales, se preparaban para actuar. En astronomía, llegar un minuto tarde puede ser como presentarse a una fiesta cuando ya solo quedan las sobras.

El observatorio registró más de 2.000 estallidos de rayos gamma, investigó más de 1.400 supernovas y facilitó alrededor de 7.000 publicaciones científicas. Su archivo de aproximadamente 12 terabytes seguirá siendo valioso para futuras investigaciones.

Una pista crucial sobre las fusiones de estrellas

Uno de los hallazgos más significativos se produjo poco después del lanzamiento. En 2005, Swift observó el estallido GRB 050509B, que duró menos de una décima de segundo, y se convirtió en el primer telescopio en registrar el resplandor posterior de un estallido corto de rayos gamma.

Este descubrimiento respaldó una teoría que había sido discutida durante años: estos destellos cortos probablemente surgen cuando dos estrellas de neutrones se fusionan. Estos son objetos increíblemente densos, con una masa similar a la del Sol comprimida en un tamaño equivalente al de una ciudad.

Las fusiones de este tipo generan ondas gravitacionales, elementos pesados y una explosión de energía que puede viajar enormes distancias. Swift logró transformar una conjetura teórica en una explicación observacionalmente sólida. Además, ayudó a allanar el camino hacia la astronomía de múltiples mensajeros, que integra luz, partículas y ondas gravitacionales para estudiar el mismo evento cósmico.

Supernovas, agujeros negros y cometas

Aunque su especialidad fueron los estallidos de rayos gamma, Swift evolucionó hasta convertirse en un observatorio multifacético. Sus instrumentos se dedicaron a seguir explosiones estelares, núcleos activos de galaxias y estrellas desgarradas por agujeros negros, un fenómeno conocido como evento de disrupción de marea.

La misión también abarcó objetos mucho más cercanos. Entre sus objetivos figuran asteroides y cometas del Sistema Solar, además de realizar un estudio del cielo en rayos X. Esta combinación de observaciones locales y distantes permitió comparar fenómenos que ocurren a miles de millones de años luz de distancia.

Área de investigación Aportación de Swift Estallidos de rayos gamma Más de 2.000 detecciones Supernovas Más de 1.400 explosiones estudiadas Agujeros negros Observaciones de estrellas destruidas por fuerzas de marea Universo variable Alertas rápidas y seguimiento en diversas longitudes de onda Sistema Solar Observaciones de cometas y asteroides

El legado de Swift va más allá de las cifras. Este telescopio espacial demostró ser una especie de centro de emergencias cósmicas: detectaba un fenómeno, calculaba su posición y redistribuía la información con rapidez a la comunidad científica.

El descenso que concluye la misión

La razón detrás de su final no es tan espectacular como los fenómenos que estudió. La atmósfera terrestre, aunque extremadamente tenue a cientos de kilómetros de altura, presenta resistencia a los satélites. Con el tiempo, esa fricción disminuye su altitud.

Swift llegó a situarse a unos 275 kilómetros sobre la superficie. A esa altura, el roce era tan intenso que impedía al observatorio mantener una orientación estable hacia sus metas. El 20 de octubre, el sistema activó el modo seguro y el equipo de operaciones envió la orden que finalizaba sus observaciones científicas.

Tanto la NASA como la empresa Katalyst Space intentaron extender su vida con una misión comercial de impulso orbital. El vehículo LINK debía acercarse, capturar al Swift y elevarlo a una órbita más segura. Sin embargo, un inconveniente de control de actitud frustró el rescate.

Mientras el satélite se prepara para su descenso final, la NASA investiga cómo cubrir el vacío que dejará con telescopios ya existentes, nuevas misiones y servicios comerciales que puedan responder rápidamente a fenómenos transitorios. El legado de Swift no desaparece con él: sus datos seguirán intercambiándose entre ordenadores y, sin duda, aún pueden revelar sorpresas.

Entre sus curiosidades, hay una especialmente significativa: el observatorio era originalmente concebido para una misión de dos años, y finalmente operó durante casi 22. Su nombre inicial fue Swift Gamma-Ray Burst Explorer, pero en 2018 adquirió el título de Neil Gehrels Swift Observatory, en homenaje al científico que dirigió sus primeros años y que falleció en 2017. El telescopio que enseñó a la astronomía a girar rápidamente se despide con una última acción: dejar que la gravedad complete su trabajo.