El tiempo de este viernes 30 de octubre, marcado por el inicio de Puente de los Santos

El tiempo de este viernes 30 de octubre trae consigo una combinación bastante placentera: predominan los días soleados, con temperaturas suaves y escasas complicaciones en gran parte de la Península. El paraguas puede permanecer guardado, al menos por ahora.

Sin embargo, el Mediterráneo y Canarias se preparan para un aumento en la nubosidad, lo que podría dar lugar a algunos chubascos. Aunque el puente de Todos los Santos arranca con tranquilidad, ya se vislumbran cambios en el horizonte para los días venideros.

Sol y temperaturas suaves en la mayoría del país

Las altas presiones se harán notar y permitirán cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la Península. Habrá también intervalos de nubes altas, sobre todo a lo largo de la jornada, aunque esto no impedirá disfrutar de muchas horas de luz solar.

Las temperaturas máximas se mantendrán por encima de lo habitual para finales de octubre, aunque podrían descender ligeramente en algunas áreas. En general, se espera un ambiente agradable durante el día y más fresco por la mañana, un clásico otoñal que aún no ha decidido tomarse muy en serio.

Entre las previsiones más destacadas se encuentran:

Zona Previsión destacada Madrid Máxima de 22 grados, con nubes medias y altas que se disiparán con el tiempo Sevilla Hasta 29 grados y cielos principalmente despejados Córdoba Entre 9 y 26 grados, sin lluvias a la vista Valencia Máxima de 23 grados, con posibilidad de chubascos Barcelona Máxima de 21 grados Gipuzkoa Ambiente estable, con temperaturas máximas de hasta 21 grados en el interior

En Madrid, las mínimas experimentarán un aumento con respecto a los últimos días, aunque el aumento será menos notable en la sierra. El viento soplará de manera suave y variable, predominando del este en la mañana en el sector oriental de la comunidad. Por la tarde, las nubes irán desapareciendo y el cielo se despejará.

Chubascos en el litoral mediterráneo

El flujo de levante facilitará un incremento de nubes en las provincias del Mediterráneo. En ciertos puntos de la Comunidad Valenciana, se podrían registrar precipitaciones débiles o dispersas este viernes, con la posibilidad de algún chubasco que podría ir acompañado de tormenta en la franja costera.

Las Baleares también podrían ver chubascos que, en ocasiones, alcanzarían intensidades fuertes. La situación meteorológica aquí será más variable que en el interior del país, así que aquellos que planeen disfrutar de la playa o un paseo, harían bien en echar un vistazo a las nubes antes de salir, aunque no es necesario activar la operación “rescate del chubasquero”.

En Andalucía, el día se presentará en términos generales seco y estable. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 29 grados en ciudades como Sevilla, Huelva y Cádiz, mientras que las noches serán algo más frescas. La mayoría de la región lucirá cielos despejados o con pocas nubes.

Canarias gana protagonismo durante el puente

En Canarias, el viernes será un día sin grandes cambios, con abundante nubosidad a distintas alturas y posibles lluvias débiles, sobre todo en las islas occidentales. La calima aún podría estar presente en la mitad oriental del archipiélago.

El viento será suave, soplando del noroeste y girando a suroeste en zonas elevadas de La Palma y Tenerife. Las temperaturas en las medianías descenderán un par de grados, mientras que el resto de las islas experimentará pocas variaciones térmicas.

La situación podría complicarse durante el fin de semana. La llegada de una dana y una borrasca fría asociada podrían dar lugar a chubascos localmente intensos en el archipiélago, especialmente en las islas occidentales, con posibilidades de tormenta el domingo.

Un puente con cambios a la vista

La Península tendrá un ambiente mayormente estable durante el comienzo del puente, aunque será en el Mediterráneo y Canarias donde haya más probabilidades de lluvia. En la Comunidad Valenciana, Baleares y ciertos puntos de Murcia, los modelos predicen una evolución más inestable durante el fin de semana.

Para este viernes, la previsión invita a aprovechar el día al aire libre en gran parte del país: chaqueta ligera por la mañana, ropa cómoda al mediodía y solo se necesitará el paraguas si los planes incluyen la costa mediterránea o las islas. El verano, por cierto, debería ir pensando en despedirse.