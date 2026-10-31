El mapa oculto de los planetas comienza a tomar forma

Algunas estrellas en sus primeras etapas parecen guardar secretos en un espacio sorprendentemente reducido. Un equipo internacional ha detectado estructuras en discos de gas y polvo que son comparables, en tamaño, con nuestro propio sistema solar interior.

Este hallazgo, divulgado en octubre de 2026, refuerza una idea fascinante: la creación de planetas puede iniciar mucho más cerca de la estrella de lo que anteriores imágenes dejaban entrever. En ese entorno, marcado por turbulencias, granos minerales y remolinos gravitatorios, podrían estar surgiendo las primeras semillas de futuros supertierras y minineptunos.

Un laboratorio cósmico en miniatura

Los discos protoplanetarios son vastas reservas de material que orbitan alrededor de estrellas jóvenes. Con el tiempo, el polvo puede unirse, formando cuerpos cada vez más grandes que finalmente se convierten en planetas. Sin embargo, muchos de estos discos son tan compactos que incluso los telescopios más avanzados encontraban problemas para observar sus detalles.

La investigación estuvo al mando de astrónomos de la Universidad de Chile y utilizó el radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama. El equipo examinó 11 discos extremadamente compactos en la región de formación estelar de Lupus, a unos 400 años luz de nuestro planeta.

La resolución lograda fue de 0,02 segundos de arco, una precisión comparable a la de identificar un objeto diminuto desde una gran distancia. Este resultado permitió descubrir anillos, surcos y cavidades en cuatro de los 11 discos, todos situados a menos de 10 unidades astronómicas de su estrella central. En otros tres, se encontraron indicios que podrían apuntar a estructuras similares.

Qué se observó Por qué es relevante Anillos de polvo Pueden indicar zonas donde se concentra material Surcos Podrían estar vinculados a cuerpos planetarios en formación Cavidades Sugerirían procesos de limpieza o redistribución dentro del disco Estructuras interiores Demuestran que los discos compactos son complejos y no uniformes

Hasta ahora, la falta de detalle había proporcionado una imagen demasiado simplificada. Se pensaba que estos discos eran masas homogéneas y lisas. La nueva observación indica que esa aparente uniformidad era, en gran medida, un problema de falta de precisión óptica. El universo estaba en movimiento; simplemente necesitábamos mejores instrumentos.

Las huellas de mundos aún no visibles

Los anillos y cavidades pueden formarse por diversas razones. Una de ellas es que un planeta en desarrollo atraiga el polvo, creando un surco a su alrededor. También pueden influir las propiedades del gas, los campos magnéticos y las corrientes internas en el disco.

El estudio no revela el descubrimiento directo de planetas recién formados, sino que proporciona huellas indirectas de los procesos que pueden llevar a su creación. Esta distinción es crucial: en astronomía, una sombra bien interpretada puede ser tan valiosa como una imagen nítida, pero no debemos confundir cada irregularidad cósmica con un planeta perfectamente definido.

La investigación también ayuda a esclarecer el origen de mundos intermedios, como las supertierras —más grandes que nuestro planeta, pero menores que Neptuno— y los minineptunos. Estos tipos de planetas son frecuentes en la galaxia, aunque escasean en el sistema solar. Entender dónde y cómo se forman podría aclarar la razón por la que algunos sistemas desarrollan múltiples mundos compactos y otros dan lugar a gigantes gaseosos.

Una ventana abierta al futuro

La principal ventaja de ALMA es que detecta la radiación emitida por el polvo frío, lo que facilita el estudio de la distribución de material alrededor de las estrellas jóvenes. Sus antenas operan en conjunto como un observatorio monumental, capaz de alcanzar una resolución sobresaliente cuando se configuran adecuadamente.

Los próximos pasos implicarán observar un mayor número de discos, comparar sus edades y analizar cómo cambian las estructuras con el tiempo. También será relevante combinar las imágenes de ALMA con datos de infrarrojos y modelos informáticos para distinguir cuáles patrones provienen de los planetas y cuáles de la dinámica propia del gas.

Tres claves del descubrimiento

No se han capturado fotografías de planetas , sino que se han encontrado estructuras indicativas de su formación.

, sino que se han encontrado estructuras indicativas de su formación. Los discos pequeños son más complejos , a pesar de que anteriormente parecieran uniformes.

, a pesar de que anteriormente parecieran uniformes. El sistema solar interior deja de ser la excepción, al menos en lo que respecta a la escala de los procesos planetarios.

La noticia llega en un mes especialmente prolífico para la astronomía. Mientras otros grupos de investigación indagan en mundos que podrían haber surgido tras la muerte de una estrella, las observaciones de ALMA se centran en el extremo opuesto: sistemas jóvenes, en pleno proceso de construcción. Unos planetas parecen renacer entre los restos de estrellas; otros apenas empiezan a recoger el polvo esencial para su existencia.

Como dato curioso, una unidad astronómica equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol: alrededor de 150 millones de kilómetros. Esto significa que las estructuras observadas ocupan una extensión enorme en cualquier escala humana, pero bastante compacta en el contexto de un sistema planetario. En esos anillos de polvo, el universo ensaya futuros hogares con una paciencia que haría que incluso la espera en la cola del supermercado parezca fulminante.