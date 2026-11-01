El tiempo de este domingo 1 de noviembre de 2026

Madrid se prepara para este domingo con un clima apacible, cielos mayormente despejados y temperaturas agradables. El mercurio alcanzará los 20 grados, por lo que se puede dejar el abrigo grueso guardado.

En el resto de España, el anticiclón será el protagonista. Aunque la jornada se caracterizará por el sol en muchas áreas, el panorama no será del todo calmado: en las costas mediterráneas y en Canarias se prevén algunos episodios de inestabilidad.

Sol en gran parte de la Península

Las proyecciones apuntan a cielos despejados o con escasas nubes en la mayoría de las regiones. Sin embargo, la vertiente cantábrica será una excepción, ya que mostrará nubes bajas, así como algunas áreas de la meseta sur y del este peninsular durante la mañana.

El sureste y Baleares se verán envueltos en un ambiente más nublado, con posibles precipitaciones durante la madrugada y la posibilidad de chubascos localmente intensos. En las cercanías del Estrecho, también se anticipan cielos cubiertos y lluvias ligeras.

En Mérida, el cielo estará despejado, sin previsión de lluvias. Las temperaturas fluctuarán desde los 10 grados al comenzar el día hasta alcanzar los 25 grados. Córdoba disfrutará de una jornada secas y soleada, con registros de entre 22 y 25 grados en las horas centrales.

Canarias, el principal foco de lluvia

Las precipitaciones más notables se registrarán en Canarias, donde pueden ser intensas y podrían venir acompañadas de tormenta. En municipios como El Tanque, se espera cielos cubiertos, con lluvias débiles e intermitentes y temperaturas que variarán entre los 17 y 22 grados.

Los Realejos enfrentará un día nublado, con escasas lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados. La probabilidad de tormenta se situará entre el 50 % y el 65 %, con un mayor riesgo a lo largo del día.

El pronóstico variará dependiendo de la isla y la localidad, por lo que es recomendable revisar la previsión específica antes de salir. En este caso, el paraguas no será un mero complemento decorativo.

Temperaturas y viento

El contraste térmico marcará la jornada: frescura en las primeras horas y temperaturas más cálidas al mediodía, especialmente en el sur y el interior de la península. En Vedra, las temperaturas oscilarán entre 8 y 21 grados, acompasadas con nieblas y brumas matinales que irán desapareciendo posteriormente.

Madrid: alcanzará hasta 20 grados, según lo indicado para la capital.

alcanzará hasta 20 grados, según lo indicado para la capital. Mérida: alcanzará un máximo de 25 grados, sin lluvias.

alcanzará un máximo de 25 grados, sin lluvias. Córdoba: se mantendrá entre 22 y 25 grados durante la tarde.

se mantendrá entre 22 y 25 grados durante la tarde. El Tanque: temperaturas de entre 17 y 22 grados, con lluvia débil.

temperaturas de entre 17 y 22 grados, con lluvia débil. Los Realejos: fluctuará entre 17 y 21 grados, con abundante nubosidad.

El viento será ligero en la mayor parte de la Península, aunque soplará con mayor intensidad en el cuadrante nordeste, con cierzo en el valle del Ebro y tramontana en el Empordà.

En conclusión, el tiempo permitirá disfrutar de un día tranquilo en amplias zonas de España, aunque el Mediterráneo y Canarias aportan su dosis de incertidumbre: nubes, chubascos y alguna que otra tormenta.