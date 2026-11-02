Astrónomos descubren un posible planeta más allá de Plutón

Más allá de Plutón, en una región donde la luz solar apenas llega y los cuerpos celestes parecen simples destellos en la inmensidad, emerge un nuevo contendiente: astrónomos detectan un posible planeta enano conocido provisionalmente como ED138. Su tamaño estimado y su trayectoria lo convierten en uno de los objetos más intrigantes detectados en los confines del sistema solar.

Este hallazgo proviene del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile y dotado de la mayor cámara digital del planeta. Desde su inicio de operaciones en 2025, el telescopio ha podido captar imágenes de todo el cielo aproximadamente cada tres días. Esta capacidad resulta especialmente valiosa para identificar objetos que se mueven lentamente y que pueden confundirse con astros distantes durante mucho tiempo.

Un candidato situado más allá de Neptuno

ED138 se localiza a unas 46 unidades astronómicas del Sol. Para ponerlo en contexto, cada unidad astronómica representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que significa que este objeto se encuentra más alejado que Plutón y forma parte de la familia de los objetos transneptunianos.

Las primeras observaciones no fueron suficientes para validar su existencia. El astrónomo Matthew Holman y el investigador Mario Jurić examinaron el catálogo del Rubin y hallaron 20 detecciones adicionales, algunas datadas desde marzo de 2026. Posteriormente, mediante datos de otros telescopios, pudieron reconstruir su órbita hasta una década atrás.

El tamaño preciso de ED138 sigue siendo un enigma. Las proyecciones indican que su diámetro se sitúa entre 600 y 1.500 kilómetros, un margen bastante amplio, pero que lo convierte en un candidato intrigante.

Dato Estimación Nombre provisional ED138 Distancia actual 46 unidades astronómicas Diámetro Entre 600 y 1.500 kilómetros Clasificación Objeto transneptuniano Visibilidad No visible a simple vista

Si se confirma la cifra más alta, ED138 superaría a Ceres, el más pequeño de los cinco planetas enanos que actualmente reconoce la Unión Astronómica Internacional: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

Todavía no es oficialmente un planeta enano

El nombre provisional puede resultar confuso. Aún no se ha verificado que ED138 merezca la consideración de planeta enano. Para obtener esta clasificación, los científicos deben calcular con más precisión su diámetro y confirmar si su gravedad le ha conferido una forma casi esférica.

La clasificación también requiere que se distinga de un planeta. Desde 2006, la Unión Astronómica Internacional define un planeta como un cuerpo que orbita alrededor del Sol, presenta suficiente masa para adoptar una forma casi esférica y ha despejado su órbita de otros objetos. Plutón cumple con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero; por eso fue reclasificado como planeta enano.