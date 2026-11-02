Astrónomos descubren un posible planeta más allá de Plutón

Más allá de Plutón, en una región donde la luz solar apenas llega y los cuerpos celestes parecen simples destellos en la inmensidad, emerge un nuevo contendiente: astrónomos detectan un posible planeta enano conocido provisionalmente como ED138. Su tamaño estimado y su trayectoria lo convierten en uno de los objetos más intrigantes detectados en los confines del sistema solar.
Este hallazgo proviene del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile y dotado de la mayor cámara digital del planeta. Desde su inicio de operaciones en 2025, el telescopio ha podido captar imágenes de todo el cielo aproximadamente cada tres días. Esta capacidad resulta especialmente valiosa para identificar objetos que se mueven lentamente y que pueden confundirse con astros distantes durante mucho tiempo.
Un candidato situado más allá de Neptuno
ED138 se localiza a unas 46 unidades astronómicas del Sol. Para ponerlo en contexto, cada unidad astronómica representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que significa que este objeto se encuentra más alejado que Plutón y forma parte de la familia de los objetos transneptunianos.
Las primeras observaciones no fueron suficientes para validar su existencia. El astrónomo Matthew Holman y el investigador Mario Jurić examinaron el catálogo del Rubin y hallaron 20 detecciones adicionales, algunas datadas desde marzo de 2026. Posteriormente, mediante datos de otros telescopios, pudieron reconstruir su órbita hasta una década atrás.
El tamaño preciso de ED138 sigue siendo un enigma. Las proyecciones indican que su diámetro se sitúa entre 600 y 1.500 kilómetros, un margen bastante amplio, pero que lo convierte en un candidato intrigante.
|Dato
|Estimación
|Nombre provisional
|ED138
|Distancia actual
|46 unidades astronómicas
|Diámetro
|Entre 600 y 1.500 kilómetros
|Clasificación
|Objeto transneptuniano
|Visibilidad
|No visible a simple vista
Si se confirma la cifra más alta, ED138 superaría a Ceres, el más pequeño de los cinco planetas enanos que actualmente reconoce la Unión Astronómica Internacional: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.
Todavía no es oficialmente un planeta enano
El nombre provisional puede resultar confuso. Aún no se ha verificado que ED138 merezca la consideración de planeta enano. Para obtener esta clasificación, los científicos deben calcular con más precisión su diámetro y confirmar si su gravedad le ha conferido una forma casi esférica.
La clasificación también requiere que se distinga de un planeta. Desde 2006, la Unión Astronómica Internacional define un planeta como un cuerpo que orbita alrededor del Sol, presenta suficiente masa para adoptar una forma casi esférica y ha despejado su órbita de otros objetos. Plutón cumple con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero; por eso fue reclasificado como planeta enano.
- Si ED138 cumple los criterios físicos necesarios, inicialmente recibirá una designación numérica permanente.
- Posteriormente, se le asignará un nombre propio.
- Este proceso de nomenclatura puede extenderse y sus directrices no siempre son tan simples como elegir un nombre gracioso para una mascota espacial.
- Aunque no se puede ver a simple vista, el objeto posee suficiente luminosidad para que astrónomos aficionados experimentados puedan hallarlo con el equipo adecuado. Su seguimiento contribuirá a una mejor comprensión de la población de cuerpos helados que habitan más allá de Neptuno y de la historia primigenia del sistema solar.
- Como sucede con numerosos descubrimientos en el ámbito de la astronomía, ED138 demuestra que el vasto universo aún tiene sorpresas reservadas: a menudo, un nuevo mundo no se presenta de forma grandiosa, sino como un pequeño punto que se hace evidente en múltiples imágenes y se resiste a desvanecerse.