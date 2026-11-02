El tiempo de este lunes 2 de noviembre de 2026

El panorama meteorológico de este lunes 2 de noviembre de 2026 se presenta bastante sereno en la mayor parte de España. Durante las horas centrales, las temperaturas serán templadas, aunque la mañana se sentirá fresca en diversas regiones.

Las nubes altas estarán presentes, pero sin grandes complicaciones que destacar. En muchas áreas, el paraguas podrá quedarse en casa, aunque el este peninsular se verá más afectado por lluvias débiles. Por ahora, el otoño parece decidido a evitar cualquier dramatismo.

Una jornada estable en buena parte del país

Las previsiones indican cielos que se mostrarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas en muchas localidades. Córdoba llegará a alcanzar los 26 grados, mientras que Talavera la Real se sitúa en los 25 y Alicante rondará los 22 grados.

En Galicia, el ambiente se mantendrá mayormente seco, aunque el viento del este ganará fuerza en algunos puntos. Valdoviño podrá experimentar rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche, mientras que Oza-Cesuras marcará 19 grados.

La amplitud térmica será notable en el interior. En Talavera la Real, la temperatura puede descender hasta los 7 grados por la mañana, para después subir a aproximadamente 25. Es recomendable vestir en capas: el abrigo puede sobrar a mediodía.

Lluvias débiles en el este

La situación cambiará un poco en la costa de Alicante, donde la nubosidad aumentará a partir del mediodía. La probabilidad de lluvia se elevará al 75 % entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque se esperan acumulados muy bajos.

Se prevé lluvia leve o poco significativa, con una posibilidad del 25 % de tormentas durante la tarde-noche. El viento soplará primero del norte y luego cambiará al este, con una intensidad que irá disminuyendo a medida que avanza la tarde.

Zona Temperatura destacada Evolución prevista Córdoba 26 grados Tiempo seco y estable Talavera la Real 25 grados Cielos despejados y nubes altas Alicante 22 grados Más nubosidad y lluvia débil Moaña 22 grados Jornada seca y suave Valdoviño 16 grados Viento del este y rachas fuertes

Viento protagonista en el norte

El viento será más notorio en el litoral y el noroeste. En Valdoviño, las rachas podrían llegar a 46 kilómetros por hora durante la tarde y alcanzar los 50 por la noche. En Oza-Cesuras, rachas de hasta 40 kilómetros por hora se registrarán en la mañana.

En Moaña y Bueu, el ambiente será más sosegado, con temperaturas máximas de 22 grados y sin precipitaciones. El viento cambiará de dirección en varias ocasiones, aunque sin alcanzar valores especialmente significativos.

La recomendación es clara: usa ropa de abrigo ligera por la mañana, algo más fresca al mediodía y ten precaución en zonas expuestas al viento. Este lunes presenta un tiempo bastante aprovechable, siendo el este la principal excepción, con la posibilidad de algún chaparrón ocasional.