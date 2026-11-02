La teoría del origen de la vida podría estar equivocada según los expertos

Un cometa atraviesa el firmamento como una cápsula cósmica repleta de hielo, polvo y moléculas orgánicas. Durante años, esta imagen ha alimentado una hipótesis cautivadora: los componentes esenciales de la vida pudieron haber llegado desde el vasto espacio exterior.

Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Cambridge ha comenzado a poner freno a esa narrativa. Según sus modelos, los cometas se desplazaban a velocidades demasiadas altas y entraban en la atmósfera en ángulos desfavorables para depositar intactas las delicadas moléculas en la primitiva Tierra.

Una entrega demasiado accidentada

La investigación, que se ha publicado en Scientific Reports, pone el foco en el cianuro de hidrógeno, conocido como HCN. Esta molécula contiene carbono y nitrógeno, dos elementos esenciales en la creación de compuestos orgánicos más complejos. Se ha encontrado HCN en cometas, cualificado como una posible pieza del rompecabezas prebiótico.

A pesar de eso, las simulaciones sobre los impactos, la atmósfera y la dinámica de los cometas sugieren un cuadro nada favorable. Al ingresar con gran velocidad, los cometas liberarían enormes cantidades de energía. El calor y la presión podrían vaporizar gran parte de sus moléculas antes de que lleguen a la superficie terrestre.

Incluso en los casos donde el HCN lograra sobrevivir, los eventos capaces de ofrecer una concentración útil serían extremadamente raros. Por si fuera poco, el material se diluiría rápidamente, dejando muy poco margen para que comenzaran los procesos químicos necesarios.

No obstante, esta hipótesis no se descarta en su totalidad. El trabajo se centra en un mecanismo concreto: la llegada directa de HCN en estado intacto y en cantidades significativas. Otros compuestos orgánicos podrían comportarse de manera diferente, lo que permitiría a los cometas haber contribuido, aunque posiblemente de forma más modesta de lo que se había pensado.

La Tierra también tenía su propio laboratorio

Si los cometas no fueron los grandes portadores cósmicos, existen otras posibilidades. Los asteroides impactaban con más frecuencia en la Tierra joven, lo que pudo desencadenar reacciones químicas capaces de generar moléculas prebióticas. El propio planeta ofrecía ingredientes y energía a raudales.

Entre los escenarios analizados se encuentran:

Reacciones en áreas volcánicas y en charcas que pasan por ciclos de evaporación.

Actividad química en las chimeneas hidrotermales del fondo del océano.

Síntesis de compuestos orgánicos tras colisiones con asteroides.

Aportaciones espaciales de moléculas, aunque a través de una combinación de cometas, meteoritos y polvo interplanetario.

El objetivo central no es simplemente reemplazar una explicación por otra con un giro inesperado. El origen de la vida probablemente dependió de múltiples procesos interconectados. La química terrestre pudo haber generado parte de los ingredientes, mientras que los impactos proporcionaban la energía y materiales adicionales.

Una revisión, no una demolición

Expertos españoles consultados sobre este estudio han pedido precaución. Esta investigación no demuestra que los cometas sean irrelevantes, sino que pone en duda la efectividad de un canal específico de suministro. Además, centrarse en el HCN no permite abarcar toda la complejidad orgánica de estos cuerpos celestes.

Lo que cambia Lo que permanece abierto La llegada abundante de HCN procedente de cometas parece muy poco probable Otros compuestos pudieron haber sobrevivido Los impactos de los cometas no serían una fuente constante Asteroides y meteoritos continúan siendo opciones viables La Tierra pudo generar moléculas prebióticas Aún falta por reconstruir el paso hacia la primera célula

Curiosidades cósmicas

El concepto de panspermia no explica necesariamente cómo surgió la vida, sino cómo sus componentes o microorganismos pudieron desplazarse entre distintos mundos.

no explica necesariamente cómo surgió la vida, sino cómo sus componentes o microorganismos pudieron desplazarse entre distintos mundos. Marte pudo haber ofrecido condiciones ligeramente más favorables para conservar las moléculas de origen cometario, aunque la probabilidad seguiría siendo baja.

No es necesario que la vida aparezca gracias a una única «chispa» espectacular; pequeños entornos, separados entre sí, pudieron vivir procesos químicos similares.

El HCN es tóxico para los seres actuales, pero en la Tierra primitiva pudo haber funcionado como materia prima esencial para formar moléculas vitales.

Así, el enigma no se aleja hacia las estrellas ni se limita a las profundidades del océano: quizá surgió de una mezcla de azar cósmico y química terrestre, con los cometas actuando como importantes invitados, pero no necesariamente como los protagonistas absolutos.