Pronóstico del Tiempo: frío y lluvias en España este martes 3 de noviembre de 2026

El panorama meteorológico en España cambia drásticamente este martes 3 de noviembre de 2026. Una masa de aire frío provocará una caída de las temperaturas, en particular en la parte norte del país, mientras que el este de la península y Baleares enfrentan un día más inestable, con chubascos que podrían ser fuertes y tormentosos.

En el interior, aunque se espera un ambiente más seco, las nieblas matinales podrían dificultar los primeros desplazamientos. Los paraguas serán imprescindibles en el Mediterráneo y, en varias localidades, también será necesario tener paciencia: el otoño regresa con fuerza.

Frío en el norte y heladas en el interior

Las temperaturas bajarán de forma general en la Península, siendo más notable la disminución en la parte norte. en las áreas de montaña y en altitudes elevadas se prevén heladas.

Ávila podría experimentar mínimas de -2 grados y Segovia, de -1. En otras provincias como Burgos, León, Salamanca, Soria y Teruel, los termómetros también rondarán los 0 grados. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 10 grados en Burgos y Vitoria.

En Asturias, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias débiles en la mitad oriental y alguna posibilidad de precipitaciones en el noroeste por la tarde. En las zonas altas de la cordillera, podría aparecer nieve de forma ligera, mientras que las máximas se situarán entre los 12 y 14 grados en las principales ciudades.

Oviedo : de 7 a 12 grados.

: de 7 a 12 grados. Gijón : de 9 a 14 grados.

: de 9 a 14 grados. Avilés: de 8 a 14 grados.

En La Rioja, la caída de temperatura será palpable, especialmente en las máximas. Logroño oscilará entre 4 y 13 grados, mientras que Haro tendrá entre 3 y 12 grados. No se descartan lluvias débiles en las zonas montañosas, junto con heladas poco intensas.

Lluvias intensas en el Mediterráneo

La situación se tornará más problemática en los litorales del este y el sudeste peninsular, así como en Baleares. Se aguardan cielos nublados y chubascos que pueden resultar fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, en especial en la costa catalana, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.

La Comunidad Valenciana ha emitido avisos amarillos por lluvias y tormentas. En el litoral sur de Alicante, se podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros en doce horas. Igualmente, en el litoral norte de Alicante y en el sur de Valencia podrían registrarse precipitaciones intensas.

La previsión por zonas queda así:

Zona Evolución prevista Litoral catalán y Baleares Chubascos fuertes o persistentes, con tormenta Alicante y sur de Valencia Lluvias localmente muy intensas y avisos amarillos Interior del tercio oriental Nubosidad con precipitaciones más dispersas Pirineos y sistema Ibérico Nevadas por encima de 1.500 metros Murcia Chubascos ocasionales, localmente fuertes en la costa

En la Región de Murcia, los cielos estarán cubiertos y los chubascos podrán ser localmente intensos y persistentes en la costa. Se ha emitido un aviso amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Murcia alcanzará los 24 grados, mientras Cartagena se quedará en 23.

Tiempo más estable en el oeste y el sur

El interior y el cuarto noroeste del país tendrán un día más sosegado, con cielos despejados o intervalos de nubes altas en gran parte de Extremadura. En las zonas montañosas del norte extremeño no se descarta la posibilidad de alguna helada leve.

Badajoz alcanzará los 24 grados, con mínimas de 7, y Cáceres se quedará en 19 grados. En Andalucía occidental y los valles del sur, se prevén las temperaturas más cálidas de la Península, con máximas que pueden llegar o superar los 24 grados.

Canarias también tendrá abundante nubosidad y lluvias en las islas montañosas. Los chubascos podrían ser fuertes, tormentosos y localmente persistentes. El viento soplará de manera moderada del este, con tendencia a disminuir e irse hacia el noroeste.

Nieblas, viento y recomendaciones

Durante la mañana, se prevén brumas y bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico, las mesetas, Ceuta, Melilla y diversas zonas del este y el sur. En carretera, es recomendable reducir la velocidad y mantener una mayor distancia de seguridad, ya que la niebla no suele ser un aviso amigable.

El viento será del este, flojo o moderado, en gran parte del interior. En el valle del Ebro, soplará el cierzo, mientras que en Galicia el nordés tendrá mayor fuerza. En el Mediterráneo, el viento vendrá del este y nordeste, con intervalos de intensidad fuerte entre el Ampurdán y Valencia.

En definitiva, la jornada presenta un mapa muy diversificado: abrigo para la meseta y el norte, paraguas en el Mediterráneo y ropa más ligera en el sur. El otoño, como es habitual, no se ha olvidado de traer consigo todos sus accesorios.