Descubren restos de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años

Un pequeño canal en el interior de un hueso puede contener una historia colosal. Un equipo de investigación internacional ha hallado en un fósil de Brasil estructuras que parecen glóbulos rojos, además de señales químicas que están relacionadas con la sangre de un dinosaurio que habitó la Tierra hace 115 millones de años.

El protagonista de este notable hallazgo es Aratasaurus museunacionali, un terópodo de aproximadamente tres metros de longitud, que fue recuperado en el nordeste de Brasil. Aunque no se trata de un frasco de sangre prehistórica —la ciencia de los fósiles aún no permite preparar un cóctel del Cretácico—, se ha encontrado un eco mineral y molecular de sus tejidos.

Una pista escondida en el interior del hueso

Los investigadores analizaron fragmentos de un fémur que data de 2008, hallado en la Formación Romualdo, una zona brasileña célebre por sus fósiles excepcionalmente preservados. En los canales vasculares del hueso, que antaño transportaban vasos sanguíneos y nervios, descubrieron varias estructuras ovaladas y microscópicas.

Su apariencia y disposición son reminiscentes de los glóbulos rojos. Algunas de estas estructuras miden alrededor de 23 micras de largo y casi 20 de ancho, dimensiones que se asemejan a las de las células sanguíneas, aunque no son idénticas a las de todos los reptiles actuales. Sin embargo, la imagen por sí sola no resultaría concluyente: numerosos fósiles contienen formas similares a células, que pueden ser en realidad productos de minerales o microorganismos.

La verdadera novedad radica en la química involucrada. A través de técnicas de microscopía y espectroscopia, el equipo identificó señales de hemo, un compuesto que contiene hierro y forma parte de la hemoglobina, esencial para el transporte de oxígeno. Estos indicios hallados aparecen en el interior de las propias estructuras, no solo alrededor del fósil.

Evidencia Qué aporta Forma ovalada Compatible con células sanguíneas mineralizadas Localización en canales vasculares Sitúa las estructuras donde circulaba la sangre Señales de hemo Refuerza un origen relacionado con la hemoglobina Conservación mineral Explica cómo pudieron resistir durante millones de años

El debate no ha terminado

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, presenta esta combinación de evidencias como la más sólida obtenida hasta la fecha respecto a células sanguíneas en un dinosaurio. También se detectaron signos de aminoácidos vinculados al colágeno y minerales que pudieron haber actuado como una cápsula protectora.

Según los investigadores, estas condiciones de conservación se debieron a un enterramiento rápido en un entorno con escaso oxígeno y gran actividad microbiana. En ese contexto, la descomposición se vio ralentizada y los tejidos se transformaron gradualmente en minerales. El resultado no es una célula intacta, sino una estructura fosilizada con componentes químicos que aún contienen información sobre su origen.

No obstante, varios expertos advierten sobre la necesidad de tener cautela. Las formas observadas podrían no ser glóbulos rojos con total certeza y su identificación exige cierta interpretación. Además, el descubrimiento no incluye ADN de dinosaurio ni hemoglobina preservada en su estado original. Lo que se conserva es una mezcla de geometría, minerales y moléculas alteradas.

Una ventana a la biología prehistórica

Si futuras investigaciones validan estos resultados, este tipo de análisis podría ofrecer información valiosa para comprender aspectos de la fisiología de los dinosaurios, como el modo en que transportaban oxígeno, los tejidos que poseían y qué condiciones favorecían la conservación de biomoléculas. También pone de manifiesto que el registro fósil podría albergar información molecular mucho más resistente de lo que se había creído hasta ahora.

Algunas curiosidades sobre este hallazgo pueden resumirse en pochi datos:

El fósil pertenece a un dinosaurio relativamente pequeño, no a un gigante de cuello largo.

El animal vivió durante el Cretácico temprano, mucho antes de la llegada de los humanos.

El hueso fue descubierto en 2008, pero los análisis químicos se llevaron a cabo años más tarde.

El mineral hausmannita pudo haber contribuido a estabilizar las estructuras celulares.

Este estudio no demuestra que sea factible recuperar dinosaurios como en una película: el ADN no forma parte del hallazgo.

En este relato, el auténtico viaje en el tiempo no lo realiza una máquina del tiempo, sino un canal microscópico atrapado en piedra. Apenas unas micras que han logrado preservar el rastro de una circulación sanguínea que desapareció hace 115 millones de años.