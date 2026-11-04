Pronóstico del Tiempo en España: chubascos en el Mediterráneo este 4 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para España correspondiente a este miércoles, 4 de noviembre, presenta dos escenarios bien diferenciados. Por un lado, el Mediterráneo y Canarias se encuentran bajo la alerta de chubascos y tormentas, mientras que gran parte del centro disfruta de una atmósfera más tranquila.

En Madrid, la jornada será fresca, alcanzando una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de 4. Aunque en la capital no será necesario llevar paraguas, la chaqueta tendrá su protagonismo.

Lluvias intensas en el Mediterráneo

La inestabilidad se intensificará en la costa mediterránea, especialmente en el litoral catalán, Baleares, el sureste, la Comunidad Valenciana, el Estrecho, Ceuta y los litorales de Alborán. Se prevén chubascos que pueden resultar localmente intensos o persistentes, además de la posibilidad de tormentas.

En el sur y sureste de la península, así como en Baleares, el cielo se presentará muy nuboso o cubierto. Las lluvias también pueden afectar a los sistemas Béticos, el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, aunque en líneas generales serán de carácter débil o moderado fuera de las áreas más vulnerables.

En el litoral de Murcia, los chubascos pueden ser intensos y persistentes durante la madrugada y por la tarde, con episodios que podrían ser muy fuertes y con tormentas. Las temperaturas máximas bajarán, mientras que las mínimas subirán o apenas variarán.Sol y ambiente frío en el interior

En gran parte del centro y oeste de la península, se mantendrán cielos poco nubosos o despejados. Extremadura disfrutará de un día estable, aunque con una leve disminución de las temperaturas y la posibilidad de heladas moderadas en zonas elevadas.

Las mínimas disminuirán en general y se podrían registrar valores bajo cero en ciertas áreas del interior y en montañas. Se anticipan heladas débiles en el norte, la meseta norte y algunos puntos altos de la meseta sur.

Madrid tendrá mínimas alrededor de 4 grados y máximas que rondarán los 14. En Badajoz, el termómetro oscilará entre 4 y 22 grados, mientras que Cáceres experimentará una mínima de 4 y una máxima de 18.

Nubes, nieblas y alguna llovizna en el norte

El Cantábrico se presentará con cielos nublados y algunas lloviznas en la costa. Asimismo, podrían formarse brumas y bancos de niebla durante la mañana, especialmente en áreas montañosas y de la meseta.

En Asturias, se prevén intervalos nubosos, nieblas matinales y dispersas por la tarde, junto a alguna débil precipitación en la costa, más probable por la mañana. En Oviedo, las temperaturas oscilarán entre 6 y 13 grados; en Gijón, entre 8 y 15.

Navarra contará con nubes y claros, con una mejora en la visibilidad por la tarde. No se descarta alguna ligera precipitación en el Pirineo, donde también podrían ocurrir heladas débiles en altitudes elevadas.

Canarias mantiene la probabilidad de tormentas

En Canarias, los intervalos nubosos aumentarán a lo largo del día debido al desarrollo de nubosidad en el interior. Se anticipan chubascos o aguaceros localmente intensos y puede haber algunas tormentas ocasionales y dispersas.

La cota de nieve se situará por encima de los 2.800 metros en Tenerife. Además, una ligera calima puede persistir en las islas orientales y Tenerife, aunque se espera que disminuya.

Las temperaturas apenas cambiarán, con una leve disminución en las islas orientales. En Santa Cruz de Tenerife, se esperan entre 17 y 24 grados; en Las Palmas de Gran Canaria, entre 21 y 26.

El viento soplará de forma suave, predominando del suroeste en gran parte del archipiélago y del noreste en las islas orientales. En las zonas costeras, el estado del mar será generalmente manejable, aunque con mar de fondo del noroeste en algunos litorales.

Este 4 de noviembre, el panorama se presenta así: paraguas listos en el Mediterráneo y Canarias, abrigo en el interior y paciencia en el norte, donde las nubes todavía no han decidido si quedarse o marcharse.