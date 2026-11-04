Un telescopio espacial de la NASA caerá a la Tierra y algunos fragmentos podrían llegar al suelo

El telescopio espacial Swift se alista para su gran final: una reentrada a gran velocidad en la atmósfera, donde buena parte de la nave se convertirá en una espectacular lluvia de fuego. Según informa RPP, la NASA calcula que el regreso tendrá lugar el 4 de noviembre, aunque la hora precisa podría oscilar varias horas.

Con un peso de aproximadamente 1.500 kilogramos, el observatorio ha perdido su capacidad para mantenerse en una órbita estable. La fricción que experimenta al atravesar las capas superiores de la atmósfera ha aumentado, lo que acelera su descenso. No habrá una caída vertical, ni un impacto dirigido: Swift sigue orbitando alrededor de la Tierra, mientras va disminuyendo su altitud, como una peonza que poco a poco pierde su giro.

Una misión diseñada para perseguir catástrofes cósmicas

Desde su lanzamiento en 2004, Swift fue concebido para detectar y estudiar los estallidos de rayos gamma, unos de los eventos más energéticos que se producen en el universo. Cada vez que se registraba uno de estos fenómenos, el satélite podía localizarlo con gran rapidez y orientar sus instrumentos para examinarlo en rayos X, así como en ultravioleta y luz visible.

A lo largo de casi dos décadas, el telescopio desempeñó un papel fundamental en la investigación de agujeros negros, supernovas y estrellas en colapso. Su nombre, que se traduce como “rápido” en inglés, no era meramente simbólico: la rapidez en su respuesta era una de sus grandes virtudes científicas.

La misión llegó a su fin una vez que el observatorio descendió hasta aproximadamente 275 kilómetros de altitud. En ese punto, el roce con la atmósfera era tan intenso que Swift no podía hacer frente a la situación. El 20 de octubre realizó sus últimos estudios y entró en modo seguro, antes de que los equipos en tierra decidieran finalizar la misión.

¿Dónde caerán los restos?

La atmósfera se encargará de eliminar la mayor parte de la nave a través de un proceso conocido como reentrada destructiva. El calor generado no se debe exclusivamente a la fricción: el aire que se encuentra delante del satélite se comprime, lo que provoca temperaturas extremas que incineran o fragmentan los materiales.

No obstante, algunas partes más resistentes podrían sobrevivir. Entre los elementos que tienen más probabilidades figuran componentes de tungsteno y partes de los espejos o de la estructura interna. La zona donde podrían caer estos restos está determinada por la inclinación de la órbita de Swift:

Dato Estimación Peso aproximado 1.500 kg Altitud cuando terminó la misión 275 km Ventana prevista 4 de noviembre, con una incertidumbre de varias horas Franja posible Entre 20,6 grados norte y 20,6 grados sur Riesgo estimado para una persona Aproximadamente 1 entre 2.100

Dicha franja abarca mayormente océanos, así como algunas áreas de Centroamérica, el Caribe, el corazón de África, el norte de Sudamérica y el sudeste asiático. La predicción precisa solo se podrá concretar en los momentos previos a la reentrada, ya que la densidad de la atmósfera superior varía con la actividad solar.

Un rescate robótico que no llegó a tiempo

La NASA y la compañía Katalyst Space intentaron prolongar la vida de Swift mediante una misión robótica. La nave LINK tenía la misión de capturar el observatorio y elevar su órbita, pero sufrió problemas de orientación y comenzó a rotar sin control. Finalmente, el esfuerzo se suspendió en agosto.

La actividad solar también tuvo un efecto imprevisto. Cuando el Sol emite más energía, la atmósfera terrestre se expande ligeramente, aumentando el arrastre sobre los satélites. En el caso de Swift, este fenómeno contribuyó a acelerar su descenso. El espacio, aunque parezca vacío, tiene la curiosa habilidad de cobrar su peaje.

Curiosidades de la despedida

Swift fue designado inicialmente como Gehrels Swift Observatory en homenaje al astrofísico Neil Gehrels.

en homenaje al astrofísico Neil Gehrels. Durante su actividad, registró múltiples estallidos de rayos gamma, señales que pueden viajar miles de millones de años hasta llegar a la Tierra.

La nave no contaba con un sistema que le permitiera elevarse de forma indefinida, lo que hacía su reentrada, a largo plazo, inevitable.

La mayor parte de los restos debería aterrizar en el océano o en áreas escasamente pobladas.

Aunque el riesgo para las personas es muy bajo, la hora y el lugar exactos seguirán siendo inciertos hasta las fases finales del descenso.

La despedida de Swift no borra su legado: las observaciones realizadas continuarán siendo valiosas durante años para estudiar algunas de las explosiones más violentas del universo.

Después de casi 22 años observando las catástrofes del cosmos, el telescopio cerrará su misión con una última y fugaz observación: esta vez, el fenómeno extraordinario estará mucho más cerca, por encima de nosotros.