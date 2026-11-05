22 años orbitando: El telescopio Swift de la NASA cae en la isla de Sumatra (Indonesia)

El telescopio espacial Swift de la NASA concluyó su travesía con una entrada llameante en la atmósfera, impactando en el norte de Sumatra. Según la información proporcionada por El Mundo, el dispositivo cayó de manera descontrolada, pero sin provocar ningún daño, tras casi 22 años dedicados al estudio de los fenómenos más intensos del cosmos.

La reentrada se llevó a cabo el 4 de noviembre a las 7:39, hora de la costa este de EE. UU., de acuerdo con datos de la Fuerza Espacial estadounidense. La mayor parte de sus aproximadamente 1.450 kilogramos se desintegró debido al intenso calor, aunque algunos fragmentos más resistentes lograron sobrevivir a la caída. En esta ocasión, el final no fue en una tranquila playa bajo una sombrilla, pero sí ocurrió en una región poblada del planeta.

Una misión de dos años que se extendió once veces más

Swift fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 con una misión principal que estaba programada para durar solo dos años. Sorprendentemente, su operatividad se prolongó durante casi 22 años, superando todas las expectativas y convirtiéndose en un instrumento clave para observar fenómenos fugaces que ocurren en cuestión de segundos.

El observatorio contaba con tres instrumentos que podían detectar radiación gamma, rayos X, luz ultravioleta y luz visible. Esta combinación de tecnologías permitía localizar rápidamente una explosión y alertar a otros telescopios para que la estudiaran con más detalle.

Entre sus logros más destacados se encuentran:

Más de 2.000 estallidos de rayos gamma observados.

observados. Aproximadamente 1.400 supernovas registradas.

registradas. Datos utilizados en alrededor de 7.000 artículos científicos .

. Un archivo público de alrededor de 12 terabytes y más de 1,5 millones de imágenes.

Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más potentes que se conocen. Ocurren cuando mueren estrellas masivas o cuando dos estrellas de neutrones se fusionan. Swift ayudó a establecer esta última conexión al observar en 2005 el resplandor posterior de un estallido sumamente breve, de apenas 0,03 segundos.

El descenso comenzó mucho antes del último día

La nave se encontraba en una órbita baja de la atmósfera terrestre. La densidad del aire es escasa en esa zona, pero sus moléculas logran frenar lentamente a los satélites. Con el tiempo, esta disminución de velocidad provoca una reducción en la altura orbital y acelera el descenso.

La actividad solar en los últimos años complicó aún más la situación. En períodos de alta actividad solar, la atmósfera superior se calienta y se expande, lo que incrementa la fricción sobre los objetos que orbitan a baja altitud. Swift terminó descendiendo a una altitud aproximada de 275 kilómetros, un nivel demasiado bajo para realizar observaciones concluir.

La NASA y la empresa Katalyst Space intentaron extender su vida útil mediante una nave robótica llamada LINK. La estrategia consistía en alcanzar el telescopio y elevar su órbita. Sin embargo, el vehículo enfrentó dificultades tras su lanzamiento en julio y no pudo acercarse lo suficiente. El plan de rescate se descartó en agosto.

El equipo detuvo las operaciones científicas el 20 de octubre, cuando la posición de Swift ya comprometía la estabilidad de sus mediciones. Poco después, el observatorio comenzó su descenso final.

Un legado que seguirá generando trabajo

A pesar de que Swift ha dejado de existir físicamente, sus observaciones seguirán siendo valiosas. Los datos almacenados continuarán permitiendo el estudio de explosiones estelares, agujeros negros, supernovas y otros fenómenos transitorios que no pueden repetirse a voluntad.

La misión también actuaba como un auténtico sistema de alerta temprana. Al detectar un destello energético, podía girar rápidamente hacia él y comunicar sus coordenadas a otros observatorios, tanto terrestres como espaciales, incluidos Hubble y James Webb.

Algunas curiosidades sobre este veterano cósmico: