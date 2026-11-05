Pronóstico del Tiempo: lluvias en el Mediterráneo y claros en gran parte de España

El pronóstico del tiempo para este jueves, 5 de noviembre de 2026, revela una jornada de dos caras en España: estabilidad y cielos despejados en gran parte de la Península, mientras que el litoral mediterráneo y Baleares estarán bajo la amenaza de lluvias localmente intensas.

El paraguas se convertirá en un compañero indispensable en el este, mientras que en otras regiones, bastará con fijarse en el cielo antes de salir de casa. No obstante, las nieblas matinales podrían hacer de las suyas, especialmente en el norte y en el interior.

Lluvias y tormentas en el Mediterráneo

La inestabilidad se concentrará principalmente en la parte oriental de la península y en el archipiélago balear. Se prevén cielos nublados o completamente cubiertos, y las lluvias tenderán a cesar de sur a norte a lo largo del día.

Las precipitaciones podrían ser fuertes, e incluso muy intensas en Baleares y durante las primeras horas en diversas áreas del litoral sureste. Además, las tormentas podrían hacer su aparición en el entorno del mar de Alborán.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por lluvias intensas:

Región de Murcia: aviso naranja, con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas.

aviso naranja, con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas. Litoral sur de Alicante: aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Ibiza y Formentera: aviso amarillo por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con probabilidad de tormentas.

y aviso amarillo por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con probabilidad de tormentas. Diferentes zonas de Mallorca: aviso amarillo ante lluvias y tormentas.

aviso amarillo ante lluvias y tormentas. Almería y la costa de Granada: aviso amarillo por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Valencia, el día comenzará con cielos muy nublados y alguna lluvia débil, mientras que los chubascos irán disminuyendo en intensidad a medida que avance la tarde. En Cartagena, también se prevén nubes, lluvias ligeras y posibilidad de tormentas, especialmente en la primera mitad del día.

Más claros en el resto de la Península

La mayoría del territorio peninsular verá cielos poco nublados o despejados. Sin embargo, las primeras horas del día traerán nubosidad baja, brumas y bancos de niebla en áreas de las mesetas, Andalucía, Galicia y la cornisa cantábrica.

En el interior norte de Galicia, la situación de visibilidad se complicará. Ahí, las nieblas serán densas y persistentes, lo que ha llevado a activar un aviso amarillo en Lugo, que advierte sobre una visibilidad reducida hasta los 200 metros durante la mañana.

En el Pirineo, la cota de nieve se situará entre 1.700 y 1.900 metros. También es probable que se produzcan heladas débiles en las zonas montañosas de la mitad norte y en la meseta norte, siendo más intensas en el Pirineo.

Temperaturas con cambios moderados

Las máximas aumentarán en la vertiente mediterránea, la cornisa cantábrica y la meseta norte, siendo posible un ascenso notable en el interior de la Comunitat Valenciana.

En el resto del país, se prevén pocos cambios. Las mínimas subirán en áreas de los sistemas Central e Ibérico, el valle del Ebro y la meseta Sur, pero descenderán en zonas de la meseta Norte, el litoral gallego y el extremo sureste.

En Madrid, el ambiente será más plácido que en el Mediterráneo, con temperaturas suaves durante el día y posibles nubes bajas o brumas en algunos puntos del interior al amanecer.

Viento flojo y Canarias con ambiente suave

El viento soplará de forma general floja o moderada, predominando las componentes sur y oeste en buena parte de España. En las costas mediterráneas, Galicia y Baleares, la componente norte será la que predomine inicialmente, con intervalos moderados.

En Canarias, continuarán los cielos nubosos y las temperaturas suaves. No se descartan precipitaciones aisladas, ya sean débiles o moderadas, en las vertientes norte y este de las islas montañosas, especialmente durante las horas centrales del día.

Los termómetros llegarán hasta los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y hasta 27 en Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario. Por tanto, este jueves de noviembre nos ofrece un panorama variado: paraguas y chubasqueros en las costas, mientras que en otros lugares se podrá disfrutar de una jornada de manga corta. La meteorología en España sigue sorprendiéndonos con sus contrastes.