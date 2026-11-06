Pronóstico del Tiempo en España: estabilidad antes de las lluvias este 6 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para este viernes, 6 de noviembre, sugiere una jornada mayormente estable en numerosas zonas de España, caracterizada por cielos poco nubosos o despejados y temperaturas agradables para esta época del año. Sin embargo, esta calma no durará: un frente atlántico se aproximará por el noroeste durante la segunda mitad del día.

En Madrid, el día será seco y bastante apacible. A medida que avancen las horas, el cielo se llenará de algunas nubes altas, pero no se anticipan lluvias significativas. La chaqueta seguirá siendo imprescindible a primera hora, especialmente en las zonas más elevadas de la comunidad.

Un viernes estable, con cambios por el noroeste

La gran mayoría de la Península y Baleares experimentará un día de estabilidad, dominado por cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al inicio del día se prevén intervalos nublados en el Cantábrico, Galicia, las depresiones del nordeste y algunos sectores del litoral mediterráneo.

En estas áreas podría haber algún chubasco aislado, siendo más probable en Baleares. Además, se anticipan brumas y bancos de niebla en las primeras horas en diversas partes del Mediterráneo, el Cantábrico, las depresiones del nordeste y la parte norte de Galicia. Algunas de estas nieblas podrían ser densas y persistentes.

A medida que avance la tarde, la llegada del frente cambiará la atmósfera en el cuadrante noroeste. En Galicia y en regiones cercanas de Castilla y León, se podrían registrar precipitaciones que vendrían acompañadas de tormenta. Este frente también podría llevar lluvia a otros sectores del extremo oeste peninsular.

En Canarias, las islas occidentales mantendrán cielos nublados, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas en La Palma. Por otro lado, en las islas orientales el panorama estará marcado por intervalos de nubes altas y claros.

Temperaturas suaves de día y frío al amanecer

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero incremento en buena parte del territorio, especialmente en zonas montañosas. La mayoría de las provincias rondará los 20 grados, aunque el ambiente se sentirá más fresco en el interior y durante las primeras horas del día.

Las mínimas disminuirán principalmente en la mitad sureste peninsular y Baleares, mientras que en el resto se mantendrán estables o subirán un poco. La noche dejará heladas en las montañas de la mitad norte y en la meseta Norte, siendo más intensas en la cordillera Cantábrica.

Algunos de los valores destacados previstos para este viernes son:

Ciudad o zona Temperatura máxima Madrid 16 ºC Barcelona 18 ºC Bilbao 19 ºC Sevilla 23 ºC Aranjuez 19 ºC

En la Comunidad de Madrid, las mínimas variarán entre 1 y 6 grados, dependiendo del municipio. Alcalá de Henares podría ver temperaturas caer hasta los 2 ºC, mientras que la capital se acercará a los 6 ºC. En las cumbres de la Sierra también se anticipan heladas débiles.

Viento flojo y paraguas para el noroeste

El viento soplará débil y variable en gran parte del país, sin rachas significativas. En Madrid, el día transcurrirá con viento suave y sin fenómenos destacados, una buena noticia para quienes tienen que desplazarse.

El paraguas será más necesario en Galicia, en el extremo oeste peninsular y en La Palma, donde la lluvia volverá a cobrar protagonismo conforme avance la tarde. En el resto del territorio, la jornada transcurrirá con relativa tranquilidad, aunque es mejor no confiarse plenamente: el panorama cambiará durante el fin de semana.

Las borrascas atlánticas se harán notar a partir del sábado, trayendo lluvias más extensas y la posibilidad de chubascos intensos y tormentas en varias áreas de España. Por lo tanto, el viernes nos regalará una pausa meteorológica antes de que el cielo vuelva a adoptar un semblante más serio.