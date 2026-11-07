España se prepara para un sábado nublado y templado

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, España experimentará un día caracterizado por el paso de un frente debilitado. El pronóstico meteorológico sugiere cielos cubiertos, lluvias ligeras y un progresivo despeje en gran parte del centro, norte y noroeste peninsular.

En el sur y la zona mediterránea, el tiempo será más estable, aunque las nubes también se harán notar. Un paraguas no será del todo necesario en todo el territorio, pero es aconsejable tenerlo a la mano, ya que el cielo promete estar activo hoy.

Un frente débil atraviesa la Península

Este frente generará nubes o cielos cubiertos y precipitaciones, generalmente leves, en gran parte del centro y noroeste. Galicia será la región más afectada, donde no se descartan algunas tormentas. Con el avance de las horas, se espera que las lluvias vayan perdiendo intensidad y que se abran claros de oeste a este.

En el resto de la Península y Baleares, se anticipan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. La llegada del frente puede incrementar temporalmente la nubosidad y provocar alguna lluvia débil y aislada, a excepción del tercio sur, donde la probabilidad será menor.

Durante la mañana, las brumas y bancos de niebla se presentarán en áreas del tercio norte, la fachada oriental de la península y Baleares, lo que podría reducir la visibilidad en algunos trayectos, especialmente en las primeras horas.

Temperaturas suaves para un noviembre atípico

Las temperaturas mínimas experimentarán un aumento en la mayor parte de la Península, con ascensos notables en varias zonas del cuadrante noroeste. Las heladas se limitarán al Pirineo y, de manera puntual, a los sistemas Ibérico y Cantábrico.

Las máximas descenderán en el cuadrante nordeste, aumentarán en las vertientes atlántica y cantábrica, mientras que en la zona mediterránea se mantendrán sin cambios significativos.

En Madrid, la probabilidad de lluvias es baja, alrededor del 8%, con una nubosidad del 27% durante el día y del 59% durante la noche. El viento será suave, con rachas de unos 5,6 kilómetros por hora.

En Sevilla, se espera una máxima cercana a los 25 grados, aunque la nubosidad será abundante. La probabilidad de lluvia se mantiene muy baja, en un 1%, y el viento soplará con poca intensidad.

Lluvias débiles en el norte y el oeste

En La Rioja, se presentará un cielo nuboso o cubierto durante la mañana, con precipitaciones suaves y un despeje progresivo en la tarde. Las mínimas ascenderán, mientras que las máximas bajarán ligeramente o se mantendrán estables.

En Salamanca, se prevén escasas lluvias durante la madrugada y las primeras horas del día, con una acumulación máxima estimada en 2 litros por metro cuadrado. A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto y puede haber nieblas hasta la noche.

Albacete tendrá un respiro en el tiempo, con intervalos nubosos por la mañana, dando paso a cielos poco nubosos desde el mediodía. Las temperaturas fluctuará entre los 8 y 20 grados en la ciudad. No se anticipan fenómenos meteorológicos significativos.

Andalucía, Mediterráneo y Canarias

El sur peninsular se mantendrá bajo un ambiente templado. En Extremadura, se prevén cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles y dispersas y una disminución de la nubosidad conforme avance el día. El viento será flojo y variable.

En Barcelona, la nubosidad será prevalente, con un 25 % de probabilidad de lluvia y temperaturas que oscilarán entre los 11,7 y 19 grados. El viento será ligero y el índice ultravioleta alcanzará una cifra de 1.

Canarias se encontrará con intervalos de nubes, aunque la llegada de un frente incrementará la inestabilidad en las islas occidentales. Se anticipan cielos nubosos o cubiertos, con posibilidad de precipitaciones y tormentas en La Palma hacia el final del día. El viento sur registrará un aumento en su intensidad, dejando rachas fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora.

En el litoral de Alborán y el Estrecho, se hará presente el levante con fuerza moderada, en ocasiones fuerte. Los litorales atlánticos de Galicia también experimentarán viento del sur, igualmente de intensidad moderada.

En resumen, la jornada de hoy nos dejará temperaturas agradables en muchas regiones y lluvias ligeras, aunque el frente y el viento recordarán que noviembre tiene la costumbre de no pedir permiso a la hora de cambiar los planes.