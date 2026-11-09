Pronóstico del Tiempo: lluvias y temperaturas suaves este lunes 9 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para este lunes 9 de noviembre de 2026 presenta una jornada cambiante en España, con lluvias en diversas localidades y un ascenso en las temperaturas. Aunque el paraguas será necesario en algunas áreas, no será preciso convertirlo en un accesorio indispensable.

La lluvia se hará presente, sobre todo, en las primeras horas del día. La previsión sugiere un ambiente más templado de lo que es habitual en esta época, con temperaturas por encima de lo normal en amplias zonas del país y chubascos más frecuentes en la mitad occidental de la Península.

Lluvias en el oeste y temperaturas en aumento

La llegada de borrascas procedentes del Atlántico, junto a vientos templados de dirección oeste y suroeste, favorecerán un clima húmedo y variable. Se espera que las precipitaciones se concentren en especial en Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla y León y varias áreas de Andalucía, además de Canarias.

En la Comunidad Valenciana, los cielos se mostrarán bastante nublados, con lluvias débiles y dispersas en el interior de la mitad norte durante la mañana. Las temperaturas experimentarán un aumento, mientras que el viento soplará suave y variable.

En La Rioja, el día empezará con cielos nublados o cubiertos y lluvias débiles. Las temperaturas subirán notablemente en algunos puntos, alcanzando máximas de 20 grados en Calahorra, 21 en Haro y 20 en Logroño.

Así será el tiempo en las principales ciudades

Ciudad Previsión Temperatura máxima Madrid Lluvia por la mañana y al mediodía; cielo nublado por la tarde 17 °C Sevilla Lluvia durante la mañana y cielo nublado después 23 °C Barcelona Cielos nubosos con algunos claros 20 °C Bilbao Nubosidad y alto riesgo de lluvia al mediodía 23 °C Pamplona Cielos muy nubosos y lluvia entre la madrugada y la tarde 19 °C

En Madrid, se prevé lluvias durante la mañana, a media mañana y al mediodía, con una probabilidad cercana al 90 % en esos tramos. Por la tarde, el cielo continuará cubierto y la temperatura máxima se situará alrededor de los 17 grados. Así que el paraguas no podrá ser un simple adorno.

Sevilla enfrentará una situación similar, aunque con temperaturas más elevadas. Las lluvias estarán presentes en la mañana y a mediodía, alcanzando una máxima de 23 grados. Por la tarde, las nubes tomarán el control, y durante la noche es probable que el cielo se despeje.

En Barcelona, los cielos permanecerán nublados, aunque pueden abrirse algunos claros. La probabilidad de lluvia será del 30 % a lo largo del día, y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Bilbao mostrará nubosidad con algunos destellos de sol, aunque el riesgo de lluvia aumentará considerablemente al mediodía. La máxima se situará en 23 grados. En Pamplona, se espera que la lluvia débil aporte alrededor de un litro por metro cuadrado al mediodía, sin descartar la posibilidad de tormentas en esa franja.

Norte peninsular y archipiélagos

En Navarra, se anticipan cielos muy nublados y lluvias débiles que se extenderán desde la madrugada hasta la tarde. Posteriormente, se mantendrá un ambiente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados de máxima y 11 de mínima en Pamplona.

En Canarias, las condiciones variarán según la isla. En La Palma, se prevén cielos nubosos en el oeste, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en la primera mitad del día. En el este, las lluvias podrían registrarse en medianías, especialmente en la zona noreste, a partir del mediodía.

El viento soplará del oeste, con intensidad entre floja y moderada, aunque podría haber intervalos fuertes en las cumbres durante la madrugada. En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas oscilarán entre 17 y 23 grados.

Un lunes para salir preparado

Abrigo ligero: aunque las temperaturas serán agradables, el cielo nublado puede dar una sensación de frescor.

aunque las temperaturas serán agradables, el cielo nublado puede dar una sensación de frescor. Paraguas: se recomienda en Madrid , Sevilla , Pamplona y otras regiones donde se esperan lluvias matutinas.

se recomienda en , , y otras regiones donde se esperan lluvias matutinas. Carreteras: es aconsejable prestar atención en aquellas zonas donde coincidan lluvias y tormentas.

es aconsejable prestar atención en aquellas zonas donde coincidan lluvias y tormentas. Plan al aire libre: es mejor contar con una opción bajo techo, sobre todo en la parte oeste de la península.

La jornada se asemejará a un típico día de otoño atlántico: lluvias, claros intermitentes y temperaturas agradables. En un panorama donde el tiempo parece disfrutar de su ambivalencia, resulta recomendable vestirse por capas y echar un vistazo al cielo antes de salir.