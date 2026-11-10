El tiempo de este martes 10 de noviembre

Madrid se prepara para un martes con intervalos lluviosos. Las precipitaciones oscilarán entre débiles y moderadas, cobrando fuerza en la sierra y en el oeste de la comunidad.

Aunque el día se presenta nublado, no hay motivo para el pesimismo: el paraguas será hoy más útil que el sol.

Lluvia y niebla en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa lluvias en gran parte de la Comunidad de Madrid, siendo más frecuentes e intensas en la sierra y en el extremo occidental. En esas áreas, los acumulados podrían llegar hasta 40 litros por metro cuadrado.

Además, es probable que se formen brumas y nieblas densas y persistentes en las zonas montañosas. La visibilidad se verá afectada, sobre todo en carretera, así que es aconsejable reducir la velocidad y dejar las prisas para otro momento.

El viento soplará suavemente desde el sur durante la mañana, aumentando su intensidad a medida que transcurra el día. Las temperaturas variarán entre los 10 y los 22 grados en la región, mientras que en Madrid capital se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 13.

Un martes nuboso en varias comunidades

La situación será también inestable en otros lugares del país:

En La Rioja , dominarán los cielos nublados o cubiertos, con posibles lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados en Calahorra , 21 en Haro y 20 en Logroño .

, dominarán los cielos nublados o cubiertos, con posibles lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados en , 21 en y 20 en . En Ciudad Real , el cielo continuará cubierto, acompañándose de lluvias débiles y una escasa probabilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 20 grados.

, el cielo continuará cubierto, acompañándose de lluvias débiles y una escasa probabilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 20 grados. En Granada , la nubosidad marcará buena parte del día. Las precipitaciones débiles y ocasionales no están descartadas, y la máxima se elevará a 22 grados.

, la nubosidad marcará buena parte del día. Las precipitaciones débiles y ocasionales no están descartadas, y la máxima se elevará a 22 grados. En Valencia , comenzará con pocas nubes, pero luego se espera la llegada de nubes altas y un cielo bastante nublado al final de la jornada. El termómetro alcanzará los 26 grados.

, comenzará con pocas nubes, pero luego se espera la llegada de nubes altas y un cielo bastante nublado al final de la jornada. El termómetro alcanzará los 26 grados. En Breña Baja y Breña Alta, en Canarias, se incrementará la nubosidad de cara a la tarde y la noche, con lluvias débiles y temperaturas máximas de 23 grados.

Recomendaciones para la jornada

Situación Qué conviene tener en cuenta Lluvias Llevar paraguas, sobre todo en Madrid y zonas de montaña Niebla Extremar la precaución en carretera Viento Atención a rachas moderadas en áreas expuestas Temperaturas Ambiente suave, aunque húmedo y desapacible

En resumen, el martes se presenta con un claro ambiente otoñal: nubes, lluvia y viento en diversas regiones, pero con temperaturas agradables para la época. Aunque el sol no brillará con fuerza, es posible que aproveche algún momento entre las nubes para recordarnos que sigue presente.