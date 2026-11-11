Los afortunados que solo necesitan dormir 4 horas y cómo lo explica la genética

Despertar lleno de energía tras haber dormido solo cuatro o cinco horas puede parecer un sueño hecho realidad para cualquiera con una agenda apretada. Sin embargo, para algunas familias, esta peculiaridad es algo hereditario. Un reportaje de BBC News Mundo detalla cómo ciertas mutaciones genéticas podrían permitirles experimentar un descanso breve sin sufrir los habituales efectos negativos del cansancio.

La historia que ilustra este fenómeno involucra a una mujer que descubrió que su padre y su hermano compartían esta inusual capacidad. Todos ellos se acuestan a horas razonables, se levantan temprano y parecen funcionar con normalidad. Para ellos, pasear al perro, hacer ejercicio y dar inicio a la jornada temprano son actividades cotidianas, no excepcionales.

Un rasgo poco frecuente

La mayoría de los adultos requiere entre siete y nueve horas de sueño cada noche. Si se duerme menos durante varios días, la atención, la memoria, el estado de ánimo y la capacidad para tomar decisiones pueden resentirse. Esta excepción recibe el nombre de sueño corto natural familiar —FNSS, por sus siglas en inglés— y suele transmitirse a lo largo de varias generaciones.

Investigaciones genéticas han identificado ciertas mutaciones relacionadas con este fenómeno. Una de ellas fue documentada por un grupo de la Universidad de California en San Francisco y se asocia con individuos que suelen dormir entre cuatro y seis horas y media. No se trata simplemente de forzarse a levantarse temprano; quienes poseen este rasgo parecen tener una necesidad menor de descanso.

Entre las variantes analizadas se encuentran cambios en genes que intervienen en la regulación del reloj biológico y en los circuitos cerebrales relacionados con el sueño. Estas alteraciones podrían hacer que el descanso sea más eficiente o modificar la forma en que el cerebro maneja la presión de dormir. La explicación final todavía está en desarrollo.

En experimentos realizados con ratones, algunas mutaciones ligadas al FNSS mostraron una relación con un menor deterioro en la memoria. Además, se observó un cierto grado de protección contra alteraciones similares a las de la enfermedad de Alzheimer en estos animales. Aunque el resultado es notable, no se puede asegurar que una mutación humana prevenga la demencia. Al fin y al cabo, un ratón, por mucho que nos caiga bien, no puede reemplazar un ensayo clínico.

No todo sueño breve es un superpoder

Los científicos diferencian entre aquellos que duermen poco de forma natural y quienes lo hacen debido a horarios, estrés, insomnio, trabajo nocturno o el uso excesivo de pantallas. El segundo caso puede provocar una acumulación de sueño, a pesar de que la persona crea que se ha adaptado.

Situación Qué suele ocurrir Sueño corto natural La persona lleva durmiendo poco desde siempre y no tiene somnolencia persistente Restricción voluntaria Se reduce el tiempo en la cama, y con el tiempo, la atención y la memoria se deterioran Insomnio Se presenta dificultad para dormir, a pesar de que el cuerpo necesite más descanso Falta de sueño acumulada Surgen cansancio, irritabilidad y un rendimiento disminuido

Un estudio mencionado en la investigación restringió a adultos sanos a solo cuatro o seis horas en la cama durante varios días. Su rendimiento cognitivo se deterioró gradualmente, aunque los participantes solo reportaron sentir ligeros niveles de somnolencia. Esta desconexión entre la eficacia cerebral y la percepción personal es una de las trampas más comunes.

Además, la genética también influye en cuánto duerme una persona de manera normal. Se estima que la heredabilidad oscila entre el 30% y el 65%, aunque esto no implica la existencia de un único “gen de dormir poco”. Un análisis de datos de aproximadamente 650.000 adultos identificó alrededor de 244 regiones genéticas que están relacionadas con la duración del sueño. Cada variante común podría tener un efecto sutil, de alrededor de un minuto, pero sus impactos pueden acumularse con el tiempo.

Salud y bienestar: la prudencia manda

Tener una predisposición a dormir menos no asegura una mejor salud. Algunas variantes ligadas a un sueño más breve también se han vinculado con insomnio, fatiga, síntomas depresivos, TDAH y diabetes tipo 2. Estas asociaciones no demuestran que dormir poco cause directamente esos trastornos, pero sugieren que no hay que caer en interpretaciones excesivamente optimistas.

Para cuidar del descanso, las recomendaciones más básicas siguen siendo las más efectivas:

Mantener horarios relativamente fijos.

Reservar tiempo suficiente para dormir, incluso si la sensación de cansancio no es inmediata.

Disminuir la exposición a luces intensas y pantallas antes de dormir.

Consultar con un profesional si se experimentan ronquidos fuertes, pausas respiratorias, somnolencia diurna o insomnio persistente.

No tomar como referencia a alguien que duerme cinco horas de forma natural para toda la familia.

Las investigaciones actuales intentan dilucidar si las mutaciones del FNSS realmente protegen al cerebro o si quienes las portan cuentan con mecanismos biológicos que compensan mejor la falta de sueño. A futuro, este conocimiento podría ser clave para desarrollar tratamientos para aquellos que padecen insomnio o sufren las consecuencias de no dormir lo suficiente.

Una de las curiosidades más destacadas es la historia de unos gemelos mellizos: el que presentaba una mutación relacionada con el sueño corto dormía casi una hora menos que su hermano y sufrió menos lapsos de atención tras permanecer despierto durante 38 horas. Sin embargo, ambos mantenían cantidades similares de sueño profundo. Lo que se puede aprender aquí es tanto fascinante como práctico: cuatro horas pueden ser una rareza genética; para la mayoría, son simplemente cuatro horas de deuda.