Previsión del tiempo en España para este 11 de noviembre: Bruna y Charles traen lluvias y viento en una jornada complicada

El paraguas se convierte en el accesorio protagonista de este miércoles en España. La coincidencia de las borrascas Bruna y Charles trae consigo una jornada de lluvias generalizadas, viento potente y un temporal marítimo, especialmente en el oeste, el centro, el sur peninsular y Canarias.

La AEMET advierte que el 11 de noviembre será el día más complicado de este episodio. La previsión estima precipitaciones fuertes y prolongadas, así como tormentas y rachas que podem superar velocidades de huracán en ciertos lugares. Lo mejor es consultar los avisos antes de salir, ya que hoy el cielo no da lugar a improvisaciones.

Lluvias abundantes en el oeste y el sur

Las precipitaciones afectarán a casi toda la Península, aunque la intensidad disminuirá al avanzar hacia el noreste, a excepción de los Pirineos. Las zonas que sufrirán mayores acumulaciones de agua serán el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Andalucía y las áreas pirenaicas.

En amplias regiones del oeste, el centro y el sur se podrán recoger entre 40 y 60 litros por metro cuadrado. La lluvia será particularmente persistente en las sierras del noroeste andaluz, como Sierra Nevada, Grazalema, la serranía de Ronda y en el área del Sol y el Guadalhorce, donde es probable que se superen los 80 litros.

El episodio será aún más intenso en el sistema Central. En su mitad occidental podrían sobrepasarse los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, con acumulaciones que superarían los 120-150 litros en la sierra de Gredos.

Viento fuerte y mala mar

A partir del mediodía, el viento ganará fuerza en muchas áreas del país. Las rachas más potentes se anticipan en el suroeste, con valores que oscilarán entre los 100 y 120 kilómetros por hora en zonas de montaña y también en las áreas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura, el oeste de la meseta y Andalucía.

En algunos puntos de Extremadura, el viento podría alcanzar una intensidad huracanada. Asimismo, existe la posibilidad de tornados o mangas marinas en el golfo de Cádiz, donde el estado del mar empeorará con olas de cinco a seis metros, y localmente más altas.

En el interior del este peninsular y en los Pirineos, las rachas vespertinas podrán situarse entre 70 y 80 kilómetros por hora. La recomendación es clara: precaución a la hora de desplazarse, con los objetos en balcones y en zonas cercanas a cauces.

Canarias, bajo aviso especial

El archipiélago se enfrentará a lluvias intensas, tormentas y vientos muy fuertes debido al paso de un frente frío. La Palma será la isla más afectada, con precipitaciones que podrían llegar a ser torrenciales y rachas de hasta 130 kilómetros por hora.

También se prevén rachas superiores a 100 kilómetros por hora en las cumbres y zonas expuestas de Canarias. Esta situación podría complicar las comunicaciones y aumentar el riesgo de inundaciones locales, crecidas de barrancos y desprendimientos.

Así se presenta el día en varias ciudades

Ciudad Temperatura prevista Lluvia y viento Madrid Máxima de 15,1 °C y mínima de 11,5 °C Probabilidad de lluvia del 100% y cielo cubierto durante todo el día Sevilla Máxima de 21,2 °C y mínima de 15,7 °C Probabilidad de lluvia del 99% y rachas de hasta 22,2 km/h Málaga Máxima de 19,9 °C y mínima de 16,7 °C Probabilidad de lluvia del 60% y nubosidad del 100% Valencia Máxima de 24,2 °C y mínima de 18,5 °C Probabilidad de lluvia del 25% y nubosidad del 97% Barcelona Máxima de 23,7 °C y mínima de 17,9 °C Probabilidad de lluvia del 13% y nubosidad del 90%

En Madrid, la lluvia será protagonista durante casi toda la jornada, con temperaturas suaves para noviembre y un cielo casi sin claros. Sevilla, por su parte, tendrá un día muy húmedo, mientras que Málaga se enfrentará a un cielo nublado y con riesgo de lluvia.

El este peninsular, en principio, tendrá un panorama menos lluvioso. Valencia y Barcelona disfrutarán de temperaturas más templadas, aunque con cielos muy nublados. El viento será un poco menos intenso en estas ciudades, aunque el ambiente seguirá siendo gris, de esos que más bien invitan a un café y a cancelar cualquier plan al aire libre.

Avisos y evolución

La AEMET ha activado avisos especiales por lluvias, viento y fenómenos costeros, incluidos avisos rojos en el norte de Cáceres, el sur de Ávila y La Palma. La combinación de lluvia y viento podría llevar a inundaciones, desbordamientos y deslizamientos, especialmente en aquellas áreas que ya fueron golpeadas por incendios en verano.

Se prevé que la situación comience a mejorar el jueves 12, a medida que Charles se aleje hacia el nordeste. Sin embargo, todavía habrá chubascos intensos en el norte, sobre todo en los Pirineos, el norte del sistema Ibérico, Galicia y el área cantábrica, mientras que el viento irá perdiendo fuerza de manera gradual.

Este miércoles es recomendable salir con tiempo, revisar los avisos oficiales y dejar que el temporal se muestre desde casa: la lluvia ya trae consigo suficientes efectos especiales.