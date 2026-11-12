Pronóstico del Tiempo: lluvias, viento y claros el 12 de noviembre del 2026

España se enfrenta hoy, jueves 12 de noviembre, a una jornada de transición meteorológica. Las borrascas Charles y Bruna van perdiendo fuerza gradualmente, aunque aún dejarán a su paso lluvias, viento intenso y un mal estado del mar en diversas regiones.

El pronóstico del tiempo pinta un panorama heterogéneo: el norte seguirá bastante lluvioso, el centro verá la alternancia de nubes y claros, y la costa mediterránea disfrutará de temperaturas agradables. Habrá que recurrir al paraguas, pero no en todos los lugares.

Lluvias en el norte y mejoría irregular

Las precipitaciones se concentrarán en Galicia, el área cantábrica, los Pirineos y el norte del sistema Ibérico. En estas áreas, los chubascos se presentarán a lo largo del día, siendo más intensos en zonas montañosas.

En Asturias, la AEMET prevé cielos cubiertos o nublados, así como brumas y nieblas en altitudes elevadas, acompañado de lluvias que pueden ser débiles o moderadas. El viento soplará del oeste, con intervalos fuertes en el litoral. Oviedo alcanzará los 17 grados, Gijón logrará 18 y Avilés también llegará a 17.

Se anticipan precipitaciones persistentes en las primeras horas en la parte Ibérica de La Rioja, donde además se sentirán rachas de viento muy fuertes del suroeste. Posteriormente, el cielo comenzará a despejarse, aunque los intervalos nubosos se mantendrán. Logroño alcanzará 20 grados y Calahorra subirá a 22.

En el oeste peninsular y en algunas regiones de Andalucía, las lluvias serán menos intensas que en días anteriores, aunque no se irán por completo. La mejora se dará de manera desigual y dependerá de la llegada de nuevas fronteras inestables.

Madrid tendrá nubes, lluvia ocasional y 16 grados

La Comunidad de Madrid experimentará un día nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes. La previsión establece una temperatura máxima cercana a los 16 grados y mínima entre 11 y 12, según las estimaciones disponibles.

La probabilidad de precipitación se situará en torno al 55-60 %, con abundante nubosidad a lo largo del día y la noche. El viento será moderado, con rachas que rondarán los 20 kilómetros por hora. No parece ser el día más adecuado para secar la ropa, a menos que se busque un poco de emoción al estilo de la ruleta rusa meteorológica.

En el centro peninsular se prevén claros ocasionales conforme avance la jornada, aunque el ambiente se mantendrá fresco y variable. Es recomendable salir con una chaqueta ligera y tener el paraguas a mano, especialmente durante las horas del mediodía y la tarde.

Temperaturas suaves en el Mediterráneo

El litoral mediterráneo y Baleares mostrarán un panorama más despejado, con más ratos de sol y menos precipitaciones que la mitad occidental del país. Las temperaturas seguirán siendo bastante agradables para mediados de noviembre.

Barcelona alcanzará entre 23 y 23,8 grados, con escasa posibilidad de lluvia y nubosidad mínima. El día comenzará con posibilidades de precipitaciones, pero se espera que claree durante las horas centrales.

En Sevilla, el ambiente será más estable y soleado, con una temperatura máxima de aproximadamente 22 grados y apenas un 10 % de probabilidad de lluvia. En el Mediterráneo, algunos lugares podrán acercarse a los 25 grados.

Zona Situación prevista Temperaturas destacadas Madrid Nuboso, con lluvia ocasional 11-16 °C Barcelona Lluvia matinal y claros después 14,1-23,8 °C Bilbao Nuboso, con lluvia por la tarde Hasta 20 °C Sevilla Tiempo mayormente soleado Hasta 22 °C Asturias Lluvias y viento fuerte en el litoral 11-18 °C

El viento y el estado del mar, principales riesgos

El viento continuará siendo uno de los ejes centrales del día. Las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora en la madrugada en sectores del sistema Central y el sistema Ibérico. En la parte oriental del interior, los Pirineos y Baleares, las rachas oscilarán entre 70 y 80 kilómetros por hora.

El Mediterráneo se mantendrá con condiciones marítimas complicadas, con viento fuerte y olas de entre dos y tres metros en diferentes zonas costeras. En Baleares, el desarrollo del oleaje requerirá especial atención, especialmente en áreas vulnerables.

En el Cantábrico, el viento también soplará con fuerza en la costa. La combinación de lluvias, rachas intensas y un mal estado del mar aconseja tener especial precaución en carreteras, paseos marítimos y zonas montañosas.

Canarias mantiene la inestabilidad

Canarias seguirá bajo la influencia de la inestabilidad que traen consigo Bruna y Charles. El archipiélago podría experimentar lluvias localmente intensas, además de viento fuerte y un temporal marítimo, particularmente en las áreas más expuestas.

A pesar de que este episodio ha perdido algo de fuerza, la mejora completa aún no será visible. La atmósfera conservará energía suficiente para continuar dejando chubascos y rachas significativas, lo que significa que el bañador tendrá que esperar un poco más.

Así queda, en definitiva, un contraste evidente: lluvias y viento en el norte y las montañas, nubosidad variable en el centro y temperaturas agradables en el Mediterráneo. El temporal se debilita, pero aún no ha anunciado su despedida.