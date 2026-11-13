Lluvias atlánticas y claros mediterráneos predominan este 13 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para este viernes 13 de noviembre de 2026 presenta una España dividida en dos mitades. Un frente atlántico traerá cielos cubiertos y precipitaciones en gran parte de la Península, centrándose especialmente en Galicia y la costa cantábrica.

Simultáneamente, el Mediterráneo, el noreste interior y los archipiélagos disfrutarán de un clima más despejado. La necesidad del paraguas será evidente en el oeste; mientras que en el este, el sol intentará reclamar su protagonismo, aunque sin mucha contundencia.

Lluvias en el noroeste y el Cantábrico

Con el alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de Bruna, la situación climática mejorará respecto a los días previos, aunque la inestabilidad persistirá. Se anticipan precipitaciones continuas y localmente intensas en Galicia, además de algunos chubascos en puntos de la costa cantábrica.

El frente se moverá de oeste a este, pudiendo afectar también al occidente del Sistema Central y la Cordillera Cantábrica. En las áreas montañosas, la cota de nieve se situará aproximadamente entre los 2.000 y los 2.400 metros.

En León, el cielo estará cubierto, con chubascos matutinos y lluvias débiles a lo largo de la tarde. No se descartan tormentas, y las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima.

Bilbao también vivirá una jornada gris, con un 40 % de probabilidad de lluvia y una temperatura máxima que alcanzará los 17 grados. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 14.

Madrid: nubes, lluvia ocasional y 15 grados

En Madrid, el cielo estará mayormente nublado y hay un 40 % de probabilidad de lluvia. Un frente estacionario afectará a la capital desde media mañana hasta la tarda, por lo que contar con un paraguas plegable puede ser una elección muy sensata, aunque no sea el accesorio más estiloso.

La temperatura máxima se situará en 15 grados, mientras que por la noche la mínima será de 12. Vestirse en capas facilitará adaptarse a una jornada con pocos cambios térmicos.

Más claros en el Mediterráneo

La vertiente mediterránea ofrecerá un panorama más calmado, aunque no completamente seco. En Barcelona, se esperan intervalos de sol y nubes, con un 20 % de probabilidad de lluvia según la previsión de este viernes. La temperatura máxima rondará los 19 grados y por la noche se espera una mínima de unos 15.

Otra previsión apunta a que la máxima en Barcelona podría alcanzar los 22 grados, con cielos poco nubosos durante la primera parte del día y más nubes a medida que avance la tarde. Esta diferencia en las proyecciones pone de manifiesto la variabilidad entre fuentes y horas de actualización, por lo que es recomendable consultar el pronóstico local antes de salir.

En Málaga, la temperatura máxima alcanzará los 21,6 grados, con un 55 % de probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 9,3 kilómetros por hora. La noche será suave, rondando los 15,1 grados.

Andalucía y los archipiélagos

Sevilla se mantendrá en un ambiente templado, con máximas cerca de los 22 grados. Las previsiones indican sol con nubes ocasionales y una probabilidad de lluvia que varía entre el 20 % y el 56 %, según la fuente consultada.

En Baleares, el cielo estará mayormente despejado, aunque se prevé viento del oeste en intervalos fuertes y rachas muy intensas, que tienden a disminuir. También se pueden presentar ráfagas fuertes en áreas montañosas del este peninsular y en el bajo Ebro.

En Canarias, habrá intervalos de nubes y lluvias ocasionales, con viento del norte flojo a moderado.

Datos principales del día

Zona Situación prevista Temperatura destacada Madrid Cielos nublados y lluvia ocasional 15 °C Bilbao Nubosidad y posibilidad de lluvia 17 °C Barcelona Sol, nubes y riesgo limitado de lluvia 19-22 °C Sevilla Ambiente soleado con nubes ocasionales 22 °C Málaga Temperaturas suaves y posible lluvia 21,6 °C León Lluvia, chubascos y posibles tormentas 15 °C

Viento y temperaturas

El viento soplará del oeste y suroeste, generalmente suave o moderado en la Península. En el Cantábrico, será moderado de componente este, con intervalos fuertes posibles.

Las máximas descenderán en el área cantábrica, el Ebro y el noreste de Cataluña, mientras que se mantendrán relativamente estables en otras zonas. Las mínimas caerán en el tercio este peninsular, el Cantábrico oriental y Baleares.

Además, se espera la formación de bancos de niebla en áreas montañosas y heladas débiles en las cotas altas de los Pirineos. En pocas palabras, el mapa del tiempo nos da una clara guía para organizar el día: paraguas en el noroeste, abrigo ligero en el centro, y gafas de sol listas en el Mediterráneo, por si acaso el otoño decide sorprendernos.