Este lunes, 16 de noviembre, España se enfrenta a un día de contrastes. Las borrascas atlánticas mantendrán el paraguas en el oeste peninsular, mientras que el Mediterráneo y los archipiélagos disfrutarán de una jornada más serena.

Las temperaturas se situarán por encima de lo normal para esta época del año en gran parte del territorio. En Madrid, la jornada comenzará cubierta y finalizará con claros; un ciclo habitual para un lunes, cuando hasta el cielo parece requerir un tiempo para despejarse.

Un lunes de nubes, lluvias y ambiente templado

Los frentes que acompañan a las borrascas atlánticas se desplazarán al norte de la Península. No obstante, estas traerán precipitaciones en amplias áreas, especialmente en la mitad occidental. Galicia será una de las comunidades más afectadas por las lluvias, con acumulaciones que se prevén especialmente significativas durante esta semana.

El viento soplará húmedo, creando un ambiente templado. Las previsiones indican temperaturas entre 3 y 6 grados superiores a la media en gran parte de la Península, con una ausencia generalizada de heladas nocturnas.

Las condiciones esperadas en las distintas regiones son las siguientes:

Noroeste peninsular: lluvias más continuas, sobre todo en Galicia .

lluvias más continuas, sobre todo en . Mitad occidental: cielos cubiertos y precipitaciones asociadas a la llegada de frentes.

cielos cubiertos y precipitaciones asociadas a la llegada de frentes. Centro: predominio de nubes, aunque con algunos claros y sin lluvias significativas en Madrid .

predominio de nubes, aunque con algunos claros y sin lluvias significativas en . Área mediterránea: clima más estable, con mayor presencia de sol y menor probabilidad de lluvias.

clima más estable, con mayor presencia de sol y menor probabilidad de lluvias. Baleares y Canarias: menor riesgo de lluvia y un ambiente relativamente apacible.

Madrid, del gris al azul

En Madrid, la temperatura variará entre los 10 grados como mínima y los 15 como máxima. Durante la mañana el cielo permanecerá nublado, pero se abrirán claros por la tarde, dando paso a una noche más despejada con unos 11 grados.

La previsión horaria indica que la temperatura rondará los 11 grados en las primeras horas, con un ascenso que podría alcanzar entre 14 y 16 grados en las horas centrales del día. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 kilómetros por hora.

Ciudad Mínima Máxima Evolución prevista Madrid 10 ºC 15 ºC Nublado en la mañana, más soleado durante la tarde Barcelona 12 ºC 19 ºC Día soleado con nubes de vez en cuando Sevilla 11 ºC 22 ºC Cielos despejados y solo un 10% de probabilidad de lluvia Bilbao 11 ºC 22 ºC Nuboso, con algunos claros y un 30% de probabilidad de lluvia

Lo que no puede faltar

Vestirse en capas será la opción más eficaz, sobre todo en el centro y el norte. En Galicia y otras áreas del oeste, el paraguas será más necesario que las gafas de sol; en el litoral mediterráneo, sin embargo, una chaqueta ligera será suficiente para las primeras horas.

Para los desplazamientos, tanto el viento como la lluvia pueden afectar la visibilidad de manera puntual en el noroeste. En el resto del país, las condiciones se presentan generalmente manejables, aunque el cielo encapotado puede dar la impresión de que la mañana avanza más rápido de lo que realmente ocurre.

Sin embargo, esta estabilidad no perdurará toda la semana. Las previsiones indican la llegada de nuevos frentes y lluvias entre el martes 17 y el miércoles 18 en diversas partes del norte y del sur, mientras el oeste peninsular continuará bajo la influencia de un patrón atlántico húmedo. Así que, la lluvia no se aleja: simplemente cambia su horario.