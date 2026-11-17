El universo primitivo presenta una variedad de objetos que se asemejan a pequeños rubíes cósmicos. Un artículo de 20minutos explora las últimas teorías relacionadas con estas fuentes, referidas como Little Red Dots (LRD), cuya esencia ha intrigado a los astrónomos desde que el telescopio espacial James Webb empezó a registrarlas.

Estos objetos son compactos, rojizos y extremadamente brillantes. La mayor parte de ellos emerge de un universo de apenas unos cientos de millones de años, un período en el que las primeras estrellas y galaxias apenas comenzaban a formarse. Aunque en el cielo ocupan un espacio similar al de un solo píxel, su luminosidad cuenta una historia colosal.

Una revelación del James Webb

El telescopio James Webb detectó esta población en diciembre de 2022, y desde entonces ha identificado más de 500 candidatos. Estos objetos parecen tener solo unos cientos de años luz de diámetro, una escala diminuta si se comparan con una galaxia como la Vía Láctea, que supera los 100.000 años luz de longitud.

El verdadero enigma radica en su particular combinación de características: son pequeños, rojos y muy luminosos, pero no encajan a la perfección en las categorías ya conocidas. Su espectro muestra señales que se relacionan con gas extremadamente caliente y estrellas jóvenes. No obstante, no siempre emiten rayos X o ondas de radio, que usualmente evidencian la presencia de un agujero negro activo.

Este silencio cósmico ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. Podrían tratarse de cúmulos estelares muy densos, galaxias primitivas cargadas de polvo, estrellas supermasivas o agujeros negros ocultos entre nubes de gas. Incluso se ha contemplado la idea de las llamadas “estrellas de agujero negro”, objetos hipotéticos donde un agujero negro se desarrollaría en el interior de una estrella gigante.

El agujero negro escondido tras el brillo

Una de las teorías más sólidas sostiene que los LRD son galaxias antiguas con agujeros negros masivos en su núcleo. Un estudio liderado por Daniel Whalen, de la Universidad de Portsmouth, utilizó simulaciones cosmológicas y modelos de radiación para reproducir sus características.

El escenario que se plantea empieza con una estrella primordial supermasiva. En el universo temprano, escaseaban los elementos pesados como el carbono, el oxígeno o el hierro. Estas estrellas pudieron alcanzar dimensiones enormes y colapsar directamente para formar agujeros negros de un tamaño excepcionales, sin pasar por la típica explosión de supernova.

Las simulaciones dan como resultado agujeros negros que rondan los diez millones de masas solares, rodeados de densos discos de gas. Este material desempeña un papel crucial al absorber gran parte de los rayos X, mientras que permite la salida de radiación en el espectro ultravioleta, visible e infrarrojo. El resultado es una fuente de luz que parece roja y resplandeciente, a pesar de que su motor central permanezca parcialmente oculto.

El mismo modelo puede explicar otra pista que ha observado el Webb: agrupaciones de hasta 100 millones de estrellas concentradas en áreas de aproximadamente 500 años luz. Para ponérselo en términos más simples, sería como si una enorme multitud estelar se metiera en un pequeño barrio cósmico.

¿Son agujeros negros anteriores a las estrellas?

Otra pesquisa se adentra en una posibilidad aún más audaz: que algunos LRD contengan agujeros negros primordiales. Estos no derivarían de estrellas muertas, sino de regiones muy densas que se formaron en los momentos inmediatos tras el Big Bang.

Uno de los objetos analizados, llamado QSO1, existía unos 700 millones de años después del nacimiento del universo. Su composición parece dominarla el hidrógeno y el helio, los elementos más antiguos, y apenas incluye materiales pesados. Según ciertos modelos, un agujero negro primordial pequeño podría haber comenzado a absorber gas y energía, hasta alcanzar una masa considerablemente mayor.

Esta hipótesis es atractiva porque plantea una ventaja temporal. Los agujeros negros que surgen de las primeras estrellas tendrían que crecer a una velocidad sorprendente para convertirse en supermasivos en tan poco tiempo. En cambio, el agujero negro primordial ya estaría presente mucho antes de que aparecieran las primeras estrellas, dándole así una ventaja.

Hasta este momento, la idea carece de una confirmación directa. Los agujeros negros primordiales son considerados objetos teóricos y aún no se ha observado uno de manera concluyente. Además, diferentes grupos de investigación opinan que no todos esos pequeños puntos rojos necesariamente provienen del mismo origen.

Pista observada Qué podría indicar Color rojo intenso Gas denso y radiación absorbida Tamaño compacto Núcleo galáctico muy concentrado Líneas de emisión amplias Gas moviéndose a gran velocidad alrededor de un agujero negro Falta de rayos X Un entorno que impide la radiación de alta energía Presencia en el universo primitivo Formación acelerada de los primeros agujeros negros

Una fase efímera en la evolución galáctica

Los LRD podrían no ser una categoría cósmica permanente, sino una fase transitoria. A medida que el agujero negro devora gas, su entorno se despejaría. De este modo, el objeto dejaría de parecer un punto rojo compacto y empezaría a asemejarse a un núcleo galáctico activo más convencional.

Una observación realizada con los telescopios Chandra y Webb ha aportado un dato interesante al rompecabezas: un objeto similar a los LRD que sí emite rayos X. Los investigadores lo interpretan como una posible fase de transición entre un agujero negro todavía envuelto en gas y otro que ya libera radiación energética al espacio.

Este hallazgo se inserta en una imagen vibrante del universo joven. Las galaxias no serían estructuras estáticas, sino laboratorios en constante transformación, donde estrellas, gas y agujeros negros compiten por ocupar el centro del escenario.

Algunas curiosidades cósmicas

El telescopio James Webb detectó los primeros LRD en 2022, aunque su luz ha estado viajando más de 12.000 millones de años.

Muchos de estos objetos se encuentran tan lejanos que los astrónomos estudian su estado cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años.

Su color rojizo no implica necesariamente que estén “ardiendo”: puede ser resultado de la absorción de ciertas longitudes de onda por el gas.

Un solo píxel en una imagen del Webb puede representar una región que alberga millones de estrellas.

Si se confirma la existencia de un agujero negro primordial, este sería un vestigio directo de la física de los primeros momentos del cosmos.

El misterio podría no tener una sola respuesta: algunos de esos puntos rojos podrían ser agujeros negros convencionales, mientras que otros serían ejemplares mucho más exóticos.

Por el momento, estos pequeños destellos continúan funcionando como faros que iluminan una época casi inalcanzable. Cada punto rojo es una ventana a un tiempo en el que el universo empezaba a crear galaxias y agujeros negros.