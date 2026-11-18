Este miércoles, 18 de noviembre de 2026, España se prepara para una jornada marcada por la lluvia, el viento y la necesidad de llevar paraguas. Las precipitaciones serán casi universales, aunque el extremo sureste y Baleares se verán poco afectados por la lluvia.

En Madrid, se espera un cielo cubierto con lluvias que cobrarán fuerza por la tarde y seguirán durante la noche. Las temperaturas alcanzarán los 18 grados, descendiendo a unos 16 grados en la noche, con una probabilidad del 70 % de lluvias a lo largo del día. Hoy, el paraguas será un compañero imprescindible.

Lluvias intensas en el oeste y el norte

La circulación atlántica y el paso de frentes influirán notablemente en el clima de la Península y Baleares. Las lluvias pueden llegar a ser persistentes y localmente intensas en áreas como Extremadura, la serranía de Cuenca, así como en el oeste del sistema Central y el occidente de Galicia.

El pronóstico se desglosa por regiones de la siguiente manera:

Galicia y el Cantábrico: cielos nubosos o cubiertos, lluvias frecuentes y viento fuerte en las costas.

y el Cantábrico: cielos nubosos o cubiertos, lluvias frecuentes y viento fuerte en las costas. Extremadura , el oeste de Castilla y León y zonas centrales: precipitaciones acumuladas, con riesgo de episodios de lluvia persistente.

, el oeste de y zonas centrales: precipitaciones acumuladas, con riesgo de episodios de lluvia persistente. Andalucía occidental : cielos nublados y lluvias, sobre todo en la tarde.

: cielos nublados y lluvias, sobre todo en la tarde. Meseta norte : ambiente gris, húmedo y lluvias esporádicas.

: ambiente gris, húmedo y lluvias esporádicas. Mediterráneo y Baleares: intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia, aunque el viento soplará con fuerza en algunos lugares.

En Bilbao, se pronostica que la lluvia entre ya por la mañana y podría repetirse por la tarde y la noche, con temperaturas máximas alrededor de los 22 grados. Para Barcelona, se pronostican claros durante gran parte del día, aunque la lluvia podría presentarse por la noche y se espera alcanzar los 22 grados.

Viento intenso y rachas muy fuertes

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con una intensidad moderada en gran parte de la Península y Baleares. Las rachas alcanzarán fuerza en zonas como Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, así como en las montañas del norte y el centro y este de la península.

Se anticipan también rachas significativas en los bordes de Alborán, las mesetas y el sureste. En Galicia, el Cantábrico y las Islas Baleares, el viento puede llegar a ser bastante fuerte. Por lo tanto, resulta conveniente asegurar los objetos en balcones y terrazas: el otoño demuestra nuevamente que puede mover muebles sin previo aviso.

Temperaturas: ascensos en el sureste

Las máximas subirán en la mitad sureste, mientras que en el resto del país las temperaturas permanecerán casi sin variaciones. Las mínimas descenderán en el noroeste y el área cantábrica, mientras que aumentarán en el sureste y en Andalucía.

Sevilla alcanzará los 24 grados, con un cielo nublado y una probabilidad de lluvia del 40 % durante el día, que aumentará a un 90 % por la tarde. En la costa mediterránea, se mantendrá un clima más suave que en el interior.

Zona Situación prevista Madrid Nuboso, lluvia por la tarde y noche; máxima de 18 °C Bilbao Lluvia a primera hora y de nuevo por la tarde; máxima de 22 °C Barcelona Claros durante el día y posible lluvia nocturna; máxima de 22 °C Sevilla Nuboso, con más riesgo de lluvia por la tarde; máxima de 24 °C Canarias Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos en el norte de las islas montañosas

Nieve ligera en las montañas del norte

Las montañas del extremo norte podrían recibir nevadas ligeras. La cota de nieve se ubicará por encima de los 2.000 a 2.400 metros, aunque podría bajar hasta alrededor de 1.500 metros en la cordillera Cantábrica occidental.

Además, se esperan brumas y nieblas matinales en el Pirineo y en las zonas montañosas de la vertiente atlántica. La visibilidad podría verse reducida localmente, sobre todo en las primeras horas.

En Canarias, dominarán los cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte de las islas montañosas, donde habrá intervalos nublados. El viento alisio soplará con intensidad moderada.

El jueves traerá consigo una masa de aire más fría, lo que generará un descenso de las temperaturas en general. Después, el viernes se prevé una estabilización parcial, aunque nuevos frentes atlánticos podrían hacer que la lluvia vuelva a afectar al oeste peninsular durante el fin de semana.