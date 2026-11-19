España se enfrenta este jueves, 19 de noviembre, a una jornada marcada por importantes cambios. La llegada de un frente atlántico provocará lluvias continuas en el noroeste y un descenso térmico considerable en gran parte del territorio.

El pronóstico meteorológico también prevé rachas de viento muy fuertes en la costa cantábrica oriental, así como en algunas áreas del norte, este peninsular y Baleares. Quienes salgan de casa necesitarán paraguas y chaqueta, aunque el impacto dependerá de la región donde se encuentren.

Lluvias y viento en el norte

Las condiciones más adversas se registrarán en Galicia, Asturias y León, donde se anticipan precipitaciones moderadas y persistentes. Durante la madrugada, el frente avanzará de oeste a este por el interior peninsular, dejando lluvias débiles o moderadas en otras áreas, con excepción de gran parte de la zona mediterránea.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos naranjas por viento en Asturias, Cantabria y País Vasco, así como alertas por lluvia en Galicia. Adicionalmente, se han activado avisos amarillos por rachas de viento en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunitat Valenciana, además de advertencias por precipitaciones en Castilla-La Mancha.

Las rachas más fuertes impactarán a los litorales de Galicia, el Cantábrico, Baleares y el sureste. El viento soplará del oeste, con una fuerza moderada o intensa en zonas expuestas. En áreas montañosas, se podrían formar bancos de niebla y brumas, mientras que la cota de nieve se establecerá entre los 1.500 y 1.800 metros en el norte.

Descenso generalizado de las temperaturas

La llegada de aire frío provocará una notable caída en las temperaturas de la península. Se prevé que las máximas se reduzcan más de seis grados en zonas montañosas de la Meseta Norte y en la Región de Murcia, mientras que las mínimas también experimentarán un descenso significativo en la mitad sur del país.

En Madrid, se anticipa una jornada principalmente soleada con posibilidad de lluvia ocasional, alcanzando una máxima de 16 grados y mínimos de 10 grados por la noche. La probabilidad de precipitación es del 60 %, aunque los cielos podrían permanecer despejados durante gran parte del día.

El panorama que se espera para algunas capitales es el siguiente:

Ciudad Situación prevista Temperatura máxima Madrid Sol con lluvia ocasional 16 °C Barcelona Cielos soleados y lluvia ocasional 20 °C Sevilla Tiempo soleado con lluvia ocasional 20 °C Bilbao Sol y posibilidad de lluvia ocasional 18 °C Valencia Ambiente estable y poca nubosidad 23,6 °C

En Barcelona, la noche se presentará despejada, y la temperatura se situará alrededor de los 15 grados. Sevilla alcanzará los 20 grados de máxima, mientras que Bilbao registrará 18, con sol y alguna lluvia ocasional a lo largo del día.

El Mediterráneo y Canarias, con más calma

El área mediterránea se verá menos afectada por el frente, aunque el viento soplará con fuerza en algunos puntos de Cataluña, la Comunitat Valenciana, Baleares y la Región de Murcia. En Valencia, se espera una máxima de 23,6 grados, con escasa nubosidad y un 0 % de probabilidad de lluvia.

En Canarias, los cielos estarán poco nubosos, excepto en el norte de las islas montañosas, donde es posible que haya intervalos nubosos y alguna lluvia débil y aislada. Las temperaturas se mantendrán estables, y el viento alisio será moderado.

Es recomendable salir con ropa en capas, sobre todo en el interior y el norte. Aunque el paraguas resulta útil en zonas lluviosas, el viento podría convertirlo en un accesorio más ornamental que funcional.

El viernes se prevé una jornada de transición, con lluvias aún en Galicia y un tiempo más estable y despejado en el resto del país. Sin embargo, la calma no durará mucho: a partir del sábado, se anticipan nuevos frentes atlánticos, especialmente en el oeste peninsular.