España se prepara este viernes, 20 de noviembre, para un día de contrastes. Las lluvias se concentrarán en Galicia, en el oeste de Asturias y en Castilla y León. En contraste, el anticiclón ofrecerá un ambiente más apacible en gran parte del sur, el área mediterránea y Baleares.

En Madrid, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque el sol podría asomarse durante el mediodía. Las temperaturas alcanzarán los 13 °C, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 30 % y el 40 % a lo largo del día. Así que el paraguas siempre es una buena idea en estas condiciones.

Lluvias en Galicia y nubosidad en el norte

El frente atlántico marcará la pauta en el noroeste. En Galicia, se esperan lluvias intensas al final del día, que podrían ser persistentes, sobre todo en el área oeste de la comunidad. También habrá lluvias esporádicas en el oeste de Asturias y en algunas regiones de Castilla y León.

En la costa cantábrica, predominarán los intervalos nubosos. El viento del oeste soplará de manera moderada, pudiendo alcanzar rachas fuertes en las horas iniciales, sobre todo en lugares expuestos y en zonas montañosas. En Bilbao, la jornada alternará entre nubes y claros, con una máxima de 18 °C y posibilidad de lluvia por la tarde y la noche.

La cota de nieve se situará alrededor de 1.500 a 1.700 metros en las montañas del norte, donde podrían registrarse nevadas débiles. Además, las temperaturas mínimas propiciarán heladas ligeras en los Pirineos.

Tiempo más estable en el sur y el Mediterráneo

El anticiclón será el rey en el sur peninsular, la costa mediterránea y Baleares. Allí se anticipan cielos poco nubosos o con algunas nubes altas, con escasas probabilidades de lluvia. En Barcelona, el cielo estará algo cubierto por la mañana y se despejará a medida que avance el día, alcanzando una máxima de 18 °C.

Sevilla disfrutará de ratos de sol y nubes, con una máxima registrada de 20 °C y una noche despejada, en la que el termómetro descenderá hasta los 14 °C. En las costas mediterráneas y en Baleares, las temperaturas se moverán entre los 18 °C y los 21 °C.

Canarias volverá a contar con los valores más elevados del país, alcanzando hasta 24 °C en las horas centrales del día. El clima será más parecido al de unas vacaciones que al de una mañana de noviembre con obligaciones laborales.

Temperaturas y viento

Las temperaturas experimentarán un descenso en gran parte de la península y Baleares, aunque aumentarán ligeramente en el noroeste y modestamente en Canarias. En el interior, las mínimas podrán caer hasta los 4 °C en las zonas más altas del sistema Ibérico y en espacios interiores orientales de Andalucía.

Zona Situación prevista Temperatura destacada Madrid Nuboso, con claros y riesgo moderado de lluvia 13 °C Bilbao Nubes y claros, con lluvias más probables por la tarde 18 °C Barcelona Nuboso al inicio y más soleado después 18 °C Sevilla Sol con intervalos nubosos 20 °C Canarias Ambiente estable y templado Hasta 24 °C

El viento soplará del oeste en la península y Baleares, soplando con mayor fuerza en las costas cantábricas y en las áreas altas del tercio norte. Es recomendable asegurar bien los objetos en los balcones y tener precaución al conducir, especialmente en las zonas más susceptibles al viento.

No se descartan nieblas matinales en los valles del Guadiana, el Tajo y el Guadalquivir, principalmente donde la humedad y la calma nocturna permitan que el aire frío se mantenga cerca del suelo.

Para resumir brevemente: abrigo en el centro y el norte, paraguas en Galicia y el extremo cantábrico, y ropa más ligera para el sur, el Mediterráneo y los archipiélagos. El sábado se prevé la llegada de otro frente atlántico por el noroeste, mientras que el domingo, el anticiclón propiciará un ambiente más estable en gran parte del país.