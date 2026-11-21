El tiempo de este sábado se presenta con paraguas en una mano y tranquilidad en la otra. Un frente atlántico ocasionará lluvias intensas en Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, mientras que la zona mediterránea y Canarias disfrutará de una jornada más apacible.

En la mitad norte, los cielos serán mayormente nubosos o estarían cubiertos.

Las precipitaciones se moverán de oeste a este a lo largo del día y podrían ir acompañadas de tormentas en algunas áreas de Galicia. Al sur y en Baleares, el cielo mostrará intervalos de nubes, aunque en el suroeste también se espera que se cubra al final del día.

Lluvias y viento en el norte

El frente atacará por el noroeste desde las primeras horas de la mañana. La lluvia podría ser continua y localmente intensa en Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. También alcanzará gran parte del interior y de la mitad noroeste peninsular a medida que avance el día.

El viento soplará del sur en la Península y en Baleares. Su intensidad aumentará en el litoral gallego, en la área cantábrica y en las montañas del norte y centro, donde se prevén rachas muy fuertes. En el Estrecho y Alborán, el viento de levante cambiará a poniente.

La nieve se limitará a las cotas más altas:

Por encima de 1.700-2.000 metros en las montañas del norte.

A partir de unos 2.200 metros en los sistemas montañosos centrales.

Heladas leves se registrarán en los Pirineos.

Temperaturas: más suaves en el sur

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento en la mitad sur peninsular, con subidas destacables en las sierras del sureste, el sur de la meseta Norte y el oeste de Galicia. En contraste, disminuirán en La Rioja, Navarra, el País Vasco y el norte de Aragón.

Se notará un marcado contraste: el interior norte se moverá, en general, entre 9 y 15 grados, mientras que el litoral levantino, el sur peninsular y Canarias podrán alcanzar temperaturas de entre 20 y 24 grados.

Zona Situación prevista Noroeste Lluvias persistentes y posibles tormentas Norte y Cantábrico Cielos cubiertos, lluvia y viento fuerte Centro Nubosidad creciente y precipitaciones durante el día Mediterráneo Tiempo más estable, con nubes ocasionales Sur Ambiente templado y aumento de las máximas Canarias Cielos poco nubosos y ligera calima en altura

En Madrid, el termómetro alcanzará los 14 grados según la previsión revisada, con cielo cubierto y posibilidad de lluvias débiles o moderadas en parte del día. El paraguas podría no ser el protagonista absoluto, pero tampoco parece estar listo para retirarse.

Nieblas y una pausa en Canarias

Las brumas y nieblas frontales harán su aparición en varias áreas de la mitad noroeste peninsular. Además, podrían generarse bancos de niebla matinales en Melilla, por lo que es prudente tener precaución al conducir durante las primeras horas del día.

En Canarias, los cielos se mantendrán mayormente despejados, aunque con algo de calima ligera en las alturas. El viento será suave del norte, pero se intensificará, sin que el archipiélago sufra demasiado las consecuencias del frente atlántico.

En resumen, la jornada tendrá un aroma claramente otoñal: lluvia en el noroeste, viento en las áreas expuestas y temperaturas agradables en el sur y en el Mediterráneo. El domingo promete una mejora general, aunque se presentará un ambiente más fresco con posibilidades de heladas leves en algunos puntos del interior peninsular.