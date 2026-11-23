España se enfrenta este lunes, 23 de noviembre, a una jornada de clima bastante apacible. Las altas presiones serán las protagonistas en gran parte del país, dejando cielos despejados o ligeramente nublados, aunque en el norte se espera más nubosidad y alguna lluvia débil.

La mañana se presentará fría en el interior, con nieblas que oscurecerán la meseta Norte. En contraste, las zonas costeras y Canarias disfrutarán de un ambiente mucho más templado. Este otoño nos recuerda que puede ofrecer diferentes estaciones en un mismo día, y sin necesidad de avisar.

Un lunes estable, pero no igual para todos

La situación meteorológica será mayormente seca en la mayoría del territorio. El sol brillará en el centro, el este y el sur de la península, a pesar de que habrá un incremento de nubes altas a medida que avance la tarde, especialmente en el cuadrante noroeste.

Las temperaturas reflejan contrastes marcados:

Zona Situación prevista Temperaturas orientativas Norte Nubes y lluvias débiles en puntos concretos Hasta 15 ºC Centro Cielos variables y nieblas matinales Hasta 13 ºC Mediterráneo Tiempo luminoso, con descenso térmico Hasta 19 ºC Andalucía Predominio de cielos despejados Hasta 20 ºC Canarias Tiempo estable y ambiente suave Hasta 24 ºC

Las mínimas descenderán de forma generalizada en la Península. Habrá heladas débiles en zonas montañosas del norte y en algunos puntos de la meseta Norte, donde Valladolid podría vivir una de las noches más frías, con temperaturas cercanas a los 2 ºC.

Lluvias débiles en el norte

Galicia, el área cantábrica y los Pirineos serán los lugares donde se concentrará la mayor parte de la nubosidad. Se prevén precipitaciones aisladas, especialmente en la parte occidental de Galicia, en el Cantábrico oriental y en la cara norte de los Pirineos.

La cota de nieve se situará aproximadamente entre 1.600 y 1.800 metros. Durante la primera mitad del día, también es probable que aparezcan bancos de niebla en otras áreas del tercio norte, con especial incidencia en la meseta Norte.

En Bilbao, la mañana vendrá con nubes y un 40 % de probabilidad de lluvia. A medida que avance el día, esta nubosidad irá disminuyendo y el cielo se despejará por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 16 ºC, mientras que la mínima nocturna se situará en 11 ºC.

El viento será de intensidad moderada en algunos litorales y en Baleares. En el valle del Ebro, el cierzo dominará durante las primeras horas, con la posibilidad de rachas muy fuertes en Tarragona. En Canarias, el alisio mantendrá su intensidad moderada.

Sol en Madrid y ambiente suave en el sur

Madrid tendrá una jornada mayoritariamente soleada, con solo un 10 % de probabilidad de lluvia. La máxima será de 13 ºC y la noche dejará unos 7 ºC, por lo que es recomendable salir con jersey y abrigo: el sol es un buen aliado, pero todavía no calienta como si estuviéramos en pleno verano.

En Barcelona, se espera un cielo igualmente despejado, con una máxima de 16 ºC, mínima nocturna de 12 ºC y un 10 % de probabilidad de lluvia. En el litoral mediterráneo, aunque predominará el tiempo estable, las temperaturas máximas disminuirán en comparación con los días anteriores.

Sevilla será una de las capitales más agradables en cuanto a temperatura. El sol brillará, la posibilidad de lluvia será del 10 % y el termómetro llegará a los 21 ºC. Por la noche, se anticipan 14 ºC bajo cielos despejados.

En Las Palmas de Gran Canaria, el clima será incluso más suave, alcanzando máximas de hasta 24 ºC. Canarias disfrutará de cielos poco nublados o con intervalos de nubes altas, sin grandes variaciones a lo largo de la jornada.

El panorama para los próximos días

La estabilidad de este lunes será de corta duración en el norte. Entre el martes 24 y el jueves 26, aumentará la probabilidad de lluvia en la cornisa cantábrica, siendo el miércoles el día más propenso a la humedad.

En el centro, la nubosidad también irá incrementándose entre el martes y el miércoles, mientras que desde el jueves el sol recuperará su papel protagónico en diversas áreas. Las temperaturas tienden a descender durante la semana, y las heladas nocturnas podrían extenderse en el interior en la segunda mitad de la semana.

Para hoy, el plan meteorológico es sencillo: paraguas pequeño para el norte, ropa de abrigo en el interior y gafas de sol en el resto. Por una vez, el cielo parece estar dispuesto a facilitar las cosas.