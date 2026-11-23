Una simple taza de té, ocho recipientes y una científica con un paladar entrenado fueron suficientes para abordar una cuestión que parecía doméstica. Este episodio, que cuenta la BBC, terminó influyendo en la estadística moderna y en la manera de diferenciar una señal veraz de la pura casualidad.

En los años veinte, el matemático y biólogo Ronald Aylmer Fisher ofreció una taza de té a Muriel Bristol, una algóloga con experiencia en el estudio de las algas. Ella decidió rechazarla, argumentando que prefería el sabor cuando la leche se añadía antes que el té. Fisher se mostró escéptico sobre su capacidad para notar la diferencia. Así que, de inmediato, se propuso poner a prueba su afirmación.

Ocho tazas contra la casualidad

El desafío era complejo: acertar en una sola taza no equivaldría a mucho. Si Bristol lograba identificar correctamente, tendría un 50 % de probabilidades de acierto. Si se aumentaba a dos tazas, la oportunidad de acertar al azar seguiría siendo del 25 %. La solución requería un diseño que separara la percepción real de la casualidad.

Finalmente, se decidieron por ocho tazas:

Cuatro con la leche añadida antes del té.

Cuatro con el té servido antes que la leche.

Todas presentadas en un orden aleatorio.

La participante debía identificar cuáles cuatro pertenecían al primer grupo.

Bristol no tenía que adivinar cada taza como si fueran independientes. Su tarea consistía en seleccionar una combinación de cuatro entre ocho. Dado que existen 70 combinaciones posibles, acertar el grupo completo al azar ofrecía una probabilidad de una entre 70, lo que representa aproximadamente un 1,4 %. Según los relatos, logró identificar todas las tazas correctamente o, al menos, suficientes para que el resultado fuera convincente.

A primera vista, esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad encierra una lección enorme: antes de aceptar cualquier explicación, es crucial evaluar cuán probable sería observar ese resultado si la explicación no fuera cierta.

De la cocina al laboratorio

Fisher se propuso extender esa lógica a un marco más amplio de investigación. En su obra Statistical Methods for Research Workers, publicada en 1925, y en The Design of Experiments, de 1935, esbozó conceptos que hoy son pilares en ensayos clínicos, estudios agrícolas, investigaciones psicológicas y análisis de datos.

Uno de sus aportes fundamentales fue la hipótesis nula. Simplificando, consiste en asumir que, inicialmente, no hay un efecto especial: Bristol no diferencia los métodos de preparación y sus aciertos son simples productos del azar. El experimento no “demuestra” por sí mismo lo contrario; busca resultados tan improbables bajo esa premisa que se pueda rechazar la hipótesis.

Aquí juega un papel esencial el valor p, que mide la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo si la hipótesis nula es válida. Fisher hizo popular el umbral del 5 % como referente. En la situación del té, el 1,4 % se encontraba por debajo de esa frontera.

Elemento Qué aporta Hipótesis nula Punto de partida que supone ausencia de efecto Aleatorización Reduce la influencia de sesgos y del orden de las pruebas Grupo de control Permite comparar con una situación de referencia Valor p Estima la rareza del resultado bajo la hipótesis nula ANOVA Compara variaciones entre grupos y dentro de ellos

Fisher también promovió el uso de muestras aleatorias, controles y experimentos a doble ciego, en los que ni los participantes ni los investigadores saben quién recibe el tratamiento activo. Desarrolló, además, el análisis de varianza, conocido como ANOVA, para determinar si las diferencias entre grupos son demasiado grandes como para achacarlas únicamente a la variación aleatoria.

El esqueleto invisible de la ciencia de datos

La herencia de aquel episodio se extiende mucho más allá de una simple tetera. En el ámbito de la ciencia, cuando se investiga la eficacia de una vacuna, se compara un fármaco o se entrena a un sistema de inteligencia artificial, surge la misma incógnita: ¿el patrón observado es un efecto real o meramente una coincidencia?

La ciencia de datos aplica esa lógica para gestionar volúmenes masivos de información. Los algoritmos encuentran patrones, pero un vínculo no siempre indica causalidad. Que dos fenómenos ocurra juntos no significa que uno cause al otro. Por tanto, el diseño experimental, la selección de muestras y el control de variables siguen siendo tan cruciales como la capacidad de procesamiento.

También hay una advertencia relevante en la actualidad. Un resultado que sea estadísticamente significativo no necesariamente tiene que tener relevancia en la vida real. Un efecto diminuto puede superar un umbral matemático si se analizan miles de datos. Por eso, la estadística moderna combina valores p con intervalos de confianza, tamaño del efecto, replicación y análisis independiente.

Y sí: el orden puede cambiar el sabor

Décadas más tarde, la Real Sociedad de Química británica aclaró que el orden de los ingredientes puede afectar el sabor. Cuando la leche fría entra en contacto con el té caliente, algunas proteínas pueden desnaturalizarse más intensamente que si se añade agua caliente a la leche.

La explicación química no puso fin al debate. El té sigue siendo un tema de preferencias, costumbres y, en ciertos hogares, hasta de diplomacia internacional. Pero dejó en claro varias curiosidades:

La prueba no fue diseñada para impresionar, sino para controlar el azar. La probabilidad de acertar exactamente las cuatro tazas era de apenas un 1,4 %. La anécdota se incluye al inicio de The Design of Experiments como un caso pedagógico. Fisher es considerado una de las figuras decisivas en la fundación de la estadística moderna. Una disputa sobre leche y té resultó en herramientas esenciales para investigar desde virus hasta algoritmos.

La próxima vez que alguien discuta sobre la preparación del té, podría ser el momento perfecto para reservar ocho tazas: la ciencia, como una buena merienda, comienza con una pregunta bien formulada.