Este martes, España se prepara para un cambio de tiempo significativo debido a la llegada de un frente atlántico. Las lluvias se expandirán por gran parte de la Península, al tiempo que las temperaturas experimentarán un descenso tanto en el interior como en el norte del país.

Hoy el paraguas será un aliado más que necesario, superando en utilidad a las gafas de sol. Sin embargo, el sureste y Canarias disfrutarán de unas condiciones meteorológicas más agradables, con temperaturas notablemente más amables.

Lluvias en el norte y el centro

Se prevén las precipitaciones más intensas en Galicia y en las proximidades del Sistema Central. También habrá lluvias en diversas zonas del norte, especialmente en Asturias, Cantabria y áreas cercanas.

En la cordillera Cantábrica, la cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.400 metros. Además, durante la tarde, se registrará un oleaje considerable en el litoral cantábrico y gallego.

Así se presenta la previsión general por regiones:

Noroeste y norte: cielos cubiertos, lluvias y nieve en las alturas.

cielos cubiertos, lluvias y nieve en las alturas. Centro peninsular: nubosidad intensa y precipitaciones, con temperaturas máximas bajas.

nubosidad intensa y precipitaciones, con temperaturas máximas bajas. Este: intervalos de nubes y lluvias más dispersas.

intervalos de nubes y lluvias más dispersas. Sureste: un clima más estable y temperaturas agradables.

un clima más estable y temperaturas agradables. Baleares: alternancia de nubes y claros, con posibilidad de chubascos esporádicos.

alternancia de nubes y claros, con posibilidad de chubascos esporádicos. Canarias: tiempo más templado, con máximas muy cercanas a los 24 o 25 grados en las capitales.

En el interior, las nieblas podrían hacer acto de presencia en las horas iniciales, sobre todo en valles y zonas de menor altitud. El frente no solo mojará las calles, sino que también provocará un descenso notable de las temperaturas diurnas en diversas ciudades.

Madrid tendrá lluvia y solo 9 grados

En Madrid, los cielos estarán cubiertos y aumentará la probabilidad de lluvia a lo largo del día, especialmente en la tarde. La máxima apenas alcanzará los 9 grados y se prevé una noche fría, con temperaturas que rondarán los 8 grados.

La previsión por horas indica que la posibilidad de precipitación se incrementará a partir del mediodía, siendo la tarde el momento más complicado. Más tarde, los cielos tenderán a despejarse. El viento del oeste y suroeste podría intensificar la sensación de frío, así que hoy es recomendable salir bien abrigado y con paraguas. Y no olvidemos el café, que siempre es un buen aliado, aunque no aparezca en los mapas del tiempo.

Contrastes entre las principales ciudades

El tiempo mostrará una gran desigualdad dependiendo de la región del país:

Ciudad Previsión Temperatura máxima Madrid Cielos cubiertos y lluvia, sobre todo por la tarde 9 °C Barcelona Nubosidad y lluvia ocasional 17 °C Bilbao Cielos cubiertos y lluvias por la tarde 15 °C Sevilla Nubes, claros y lluvia por la tarde 19 °C Murcia Ambiente más suave y estable 22 °C Las Palmas de Gran Canaria Temperaturas templadas 24-25 °C

En Barcelona, la probabilidad de lluvia aumentará entre la media mañana y la tarde, y podría volver a intensificarse durante la noche. La máxima se situará en torno a los 17 grados. Por su parte, Bilbao experimentará un día gris, con lluvias más probables durante la tarde y una máxima de 15 grados.

En Sevilla, nubes y claros se alternarán, con aparición de lluvias por la tarde. El termómetro alcanzará los 19 grados. En contraste, Murcia y gran parte del sureste disfrutarán de temperaturas más agradables, con máximas en torno a los 22 grados.

Avisos y evolución inmediata

Los avisos se centran en el norte debido a fenómenos costeros y nevadas. En Galicia, Asturias y Cantabria, es posible que el oleaje se intensifique a partir de la tarde, mientras que las nevadas afectarán a zonas montañosas con cotas relativamente bajas para esta época del año.

El miércoles traerá consigo un ambiente más frío en varias zonas, con posibilidad de nieve en altitudes más bajas y aumento del viento. En el norte, las lluvias podrían intensificarse, mientras que el sur y sureste mantendrán una situación más estable.

Para hoy, la recomendación es clara: consultar los avisos locales, llevar paraguas en el norte y el centro, y no confiarse en los claros del sureste. El frente atlántico será el protagonista de la jornada, con lluvia, nieve y una notable caída de las temperaturas que nos recordará que noviembre no está aquí para hacer concesiones.