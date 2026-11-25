España da la bienvenida a este miércoles, 25 de noviembre, con dos realidades completamente distintas. Un frente atlántico traerá lluvias frecuentes a Galicia y la cornisa cantábrica, mientras que gran parte del centro, el este y el sur mantendrá un panorama seco.

En Madrid, los cielos se mantendrán cubiertos, con termómetros que oscilarán entre 6 y 11 grados. En el norte, es recomendable salir provisto de paraguas y un poco de paciencia, ya que el día se presenta lluvioso, ventoso y con escasas ganas de hacer turismo bajo el sol.

Lluvias persistentes en el norte

El flujo de aire húmedo que llega del oeste y suroeste concentrará la inestabilidad en el tercio norte del país. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco vivirán bajo cielos cubiertos, experimentando precipitaciones intermitentes, algunas de las cuales podrían ser intensas en ciertos momentos.

La costa norte también sentirá la fuerza del viento. En A Coruña, se anticipan rachas que alcanzarán los 35 kilómetros por hora, junto con más de 17 milímetros de lluvia que se recogerán a lo largo del día. En Santander, las condiciones serán más adversas, enfrentando rachas de hasta 62 kilómetros por hora y lluvias casi continuas.

Las temperaturas, aunque moderadas para finales de noviembre, se sentirán más frías debido al viento y la humedad:

Zona Situación prevista Temperaturas destacadas A Coruña Lluvias y viento del oeste Entre 11 y 14 °C Santander Lluvia persistente y viento fuerte Entre 11 y 13 °C Bilbao Jornada lluviosa Máxima de 12 °C León Nubosidad matinal y claros por la tarde Entre 3 y 9 °C Zamora Cielos nubosos y viento moderado Entre 5 y 9 °C

A lo largo del litoral cantábrico, la mezcla de lluvia, viento y mar agitado aconseja tener precaución al desplazarse y practicar actividades al aire libre. Llevar un paraguas será útil; un chubasquero, aún más.

El centro, con frío y algunos claros

En la zona centro, predominan los cielos nudosos, aunque las condiciones serán mucho más secas que en el norte. Madrid mostrará una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 11, con variación en la nubosidad y sin previsiones de lluvias significativas.

Los vientos del oeste y suroeste llevarán aire más seco después de sus lluvias en las montañas del norte. Sin embargo, se podrán ver bancos de niebla en algunas mañanas en ciertos valles, así como precipitaciones débiles en áreas elevadas del Sistema Central y el Sistema Ibérico.

En León y Zamora, las nubes irán cediendo durante la tarde, permitiendo la aparición de claros. Las temperaturas serán frías al principio del día, especialmente en las zonas interiores y cercanas a las montañas.

Tiempo estable en el este y el sur

La franja mediterránea se beneficiará de un día más sereno, caracterizado por cielos despejados o ligeramente nublados. Las temperaturas se presentarán suaves y podrán alcanzar los 19 grados en algunas áreas costeras.

En el sur, la estabilidad también será la norma, con sol y algunas nubes esporádicas. Sevilla y otras partes de Andalucía no prevén lluvias relevantes, mientras que los valles interiores podrían experimentar nieblas por la mañana.

La variación térmica entre el húmedo norte y el Mediterráneo será evidente. Mientras que el Cantábrico necesitará paraguas y abrigo, en la costa mediterránea con una ropa más ligera será suficiente durante las horas centrales del día. Noviembre, fiel a su tradición, vuelve a repartir la oferta meteorológica sin previo aviso.

Canarias y Baleares

La información recabada no proporciona un desglose completo y uniforme para todas las islas de Canarias y Baleares. Por ello, no se puede especificar temperaturas o precipitaciones para cada archipiélago sin añadir datos que no estén contrastados.

En el conjunto de la península, el patrón se presenta claramente: inestabilidad en el norte, nubosidad y frió en zonas del interior, y un ambiente más seco y templado hacia el Mediterráneo y Andalucía. El contraste seguirá siendo el sello distintivo del tiempo en España a lo largo de este 25 de noviembre.