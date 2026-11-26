España se enfrenta este jueves, 26 de noviembre, a una jornada de tiempo fresco y cambiante. Las lluvias se centrarán principalmente en el norte, mientras que la nieve hará su aparición en las montañas del centro y la franja septentrional del país. En otras zonas, aunque se esperan algunos claros, el viento podría influir en la sensación térmica.

En Madrid, se prevé que el termómetro alcance los 11 grados, descendiendo a unos 3 durante la madrugada. La capital vivirá una jornada más tranquila en comparación con otras áreas del país, aunque el abrigo no será un simple accesorio de moda.

Lluvias concentradas en el norte

La llegada de aire frío, vinculado a un sistema de bajas presiones situado sobre Francia, promoverá la inestabilidad en gran parte de la Península. Predominarán los cielos nublados o cubiertos en la mitad norte, con precipitaciones especialmente probables en:

El litoral cantábrico.

El norte de Galicia .

. El País Vasco .

. El norte de Navarra .

. Zonas de la cordillera Cantábrica y los Pirineos.

El Cantábrico y el norte de Galicia podrían experimentar lluvias persistentes, algunas localmente fuertes y acompañadas de tormenta. También se anticipan precipitaciones más dispersas en la meseta sur y en las sierras del sureste. Por el contrario, los litorales mediterráneos de la mitad sur tendrán una menor probabilidad de lluvia.

En Baleares, los cielos permanecen nublados y podrían registrarse chubascos esporádicos. Canarias también verá nubosidad en el norte de las islas montañosas, con lluvias localmente abundantes.

Nieve en las montañas

La cota de nieve se ubicará entre los 1.300 y 1.700 metros en el centro del país, y entre los 900 y 1.400 metros en el norte. Las acumulaciones más relevantes se esperan en la cordillera Cantábrica occidental, la Ibérica norte y los Pirineos.

Los paisajes en cotas altas podrían emblanquecerse, al tiempo que en las carreteras de montaña es recomendable extremar precauciones. Además, se prevén bancos de niebla matinales en zonas montañosas, la meseta sur y el valle del Guadalquivir, lo que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas del día.

Temperaturas a la baja y heladas débiles

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del territorio, con un descenso más marcado en el interior del tercio sureste. Las mínimas también bajarán en buena parte de la Península y en Canarias, mientras que en Baleares y algunas áreas de la costa oriental se espera un ligero aumento.

Se pronostican heladas débiles en las montañas del norte y, de manera puntual, en la meseta norte. Ha de mencionarse que el contraste será notable entre el interior, donde las mañanas comenzarán frías, y las zonas costeras mediterráneas, que mantendrán temperaturas más suaves.

Zona Situación prevista Norte peninsular Lluvias, frío y nieve en áreas montañosas Centro Nubosidad variable, descenso térmico y posibles nieblas Mediterráneo Intervalos nubosos y temperaturas más agradables en la costa Baleares Chubascos ocasionales y viento Canarias Lluvias en el norte de las islas montañosas

Viento fuerte en costas y montañas

El viento soplará del oeste, de manera moderada en la Península y Baleares, pero se esperan rachas fuertes o muy fuertes en los litorales de Galicia, el Cantábrico y algunas partes del Mediterráneo. También podría intensificarse en el interior del tercio este y en las montañas del centro y del norte.

En Canarias, el alisio mantendrá intervalos fuertes y posibles rachas muy intensas en zonas expuestas. La combinación de viento, oleaje y frío sugiere evitar acercarse a espigones, acantilados y zonas donde el mar rompa.

Así, la jornada se presentará más incómoda en el norte y nordeste, mientras el centro, el sur y buena parte del Mediterráneo disfrutarán de más claros. No obstante, el frío será el hilo conductor: paraguas para el norte y abrigo para casi todos. Una pareja poco original, pero muy efectiva a finales de noviembre.