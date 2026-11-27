España enfrenta este viernes, 27 de noviembre, un día de transición hacia un tiempo más estable. Las altas presiones irán ganando terreno, proporcionando cielos más despejados en buena parte de la Península, aunque el frío persistirá durante la mañana.

El pronóstico del tiempo ofrece una mezcla de sol, nieblas y algo de lluvia. En el interior, se enfrentarán a bancos de niebla y heladas, mientras que el norte y Canarias tendrán un panorama más nublado. El paraguas seguirá siendo un accesorio necesario, aunque no será el protagonista del día.

Una jornada más estable en la Península

El sistema de bajas presiones que afecta a Europa se alejará, permitiendo el ingreso de altas presiones. Esta circunstancia favorecerá cielos mayormente despejados durante el día en gran parte del territorio, aunque se mantendrán algunas nubes bajas en el extremo norte, el noroeste, el área mediterránea y en las zonas montañosas.

Las lluvias serán bastante limitadas:

Lluvias débiles en Galicia , el Cantábrico y algunas zonas del suroeste.

, el Cantábrico y algunas zonas del suroeste. Chubascos en Baleares , donde existe la posibilidad de alguna tormenta, especialmente en las primeras horas.

, donde existe la posibilidad de alguna tormenta, especialmente en las primeras horas. Cielos nublados y precipitaciones ligeras en el norte de las islas montañosas de Canarias .

. Tiempo seco y soleado en amplias áreas del centro, este y sur peninsular.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mayoría de la Península. En el arco mediterráneo y Baleares apenas habrá cambios, mientras que en los valles del nordeste y Canarias se prevén descensos.

Nieblas densas y heladas al amanecer

La estabilidad atmosférica también traerá consigo un lado menos favorable: la aparición de nieblas. Se anticipan bancos densos en la meseta norte, las depresiones del nordeste, algunos puntos de la meseta sur, Extremadura, el interior de Galicia y en diversas áreas montañosas.

Estas nieblas podrían reducir la visibilidad durante las primeras horas, especialmente en carreteras secundarias, valles y áreas cercanas a los ríos. En caso de que el cielo permanezca cubierto, algunas regiones tardarán más en alcanzar temperaturas propias de finales de noviembre.

Las heladas también harán acto de presencia:

Moderadas en los Pirineos .

. Débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular.

Localmente débiles en el este de las mesetas.

Más intensas en las cotas altas de montaña.

En Madrid, disfrutaremos de un cielo soleado con temperaturas máximas en torno a los 12 grados, y una probabilidad de lluvia del 10%. La noche se presentará despejada, con el termómetro cayendo a unos 8 grados según la previsión consultada.

Viento: tranquilo, salvo en algunas zonas

El viento soplará de forma suave del oeste en gran parte de la Península, aunque en Baleares y el tercio este será moderado. En el Ampurdán y las islas Baleares se registrarán intervalos fuertes de tramontana, con ráfagas intensas durante las primeras horas.

En el bajo Ebro, también se prevén rachas localmente intensas de cierzo. En las costas atlánticas de Galicia y el Cantábrico, dominarán vientos del sur, flojos o moderados, mientras que el levante se impondrá en el mar de Alborán y el Estrecho.

En Canarias, el alisio será moderado y habrá intervalos fuertes. Así que, aunque el viento no soplará con la misma calma en todo el país, en algunos lugares será necesario tener el paraguas a mano, aunque la lluvia no se esperan en grandes cantidades.

Temperaturas previstas en varias capitales

Ciudad Situación prevista Temperatura máxima Madrid Sol y ambiente seco 12 °C Barcelona Cielos soleados 14 °C Sevilla Tiempo soleado 19 °C Bilbao Nubosidad y lluvias posibles 16 °C

La diferencia de temperaturas será notable entre el interior y las costas. Ávila y Teruel podrían descender hasta 2 grados bajo cero, mientras que Madrid rondará cerca de los cero grados en la madrugada. En el litoral mediterráneo, en cambio, las máximas podrían acercarse a los 20 grados.

Así, se dibuja un panorama típico de noviembre: abrigo al salir, gafas de sol al mediodía y alguna niebla en el camino. El anticiclón aporta estabilidad, pero no olvida recordarnos que el frío se aprovecha de cualquier noche despejada.