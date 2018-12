Estás son sólo 10 de las muchas cosas que has estado haciendo mal toda tu vida

Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Damos por sentadas formas de hacer las cosas que no simepre son las correctas. (¿Todavía no has visto el vídeo que descubre un truco que tienen todos los coches?)

Hay muchas cosas que las hacemos porque nos hemos fijado en los demás sin darnos cuenta de que ellos no lo estaban haciendo correctamente, según sq, hoy hemos hecho una recopilación de las 10 más comunes: (El truco que aumenta tus posibilidades de recuperar el móvil si lo pierdes).



1. Poner las galletas oreos en la leche con los dedos



Todo este tiempo podíamos haber usado el tenedor en su lugar. Nuestros dedos ahora estarían más limpios.



2. El no poder obtener todo el zumo de limón

Es mucho más fácil cortar la parte superior de la lima o del limón (también funciona con una naranja); de esta forma puedes sacar todo el jugo de la fruta.



3. Abrir los pistachos

Todo lo que teníamos que hacer era usar la cáscara de otro pistacho para separar las demás capas.



4. Dejar que los niños derramen el zumo





De esta forma no se apretará demasiado y se evitará que se derrame la bebida.



5. No dormir correctamente



Es recomendable que utilices una almohada para tu columna vertebral y otra para las piernas.

6. Pelar las naranjas con tus manos



Puedes usar un cuchillo para cortar la parte inferior y la parte superior de la naranja y luego cortarla en el medio para simplemente abrirla como si fueras a abrir una mandarina.



7. Enfriar nuestras bebidas



Es mucho más fácil enfriar una bebida que se encuentra a temperatura ambiente si usas una toalla de papel húmeda, la colocas alrededor de la bebida y luego la pones en el congelador.



8. Poner el papel higiénico hacia arriba





La patente del papel higiénico de 1891 muestra la manera correcta de colocarlo.



9. Cortar el pan





No cortes desde arriba el pan porque esto creará mucho más migajas; en lugar de eso, hazlo desde abajo. Esta parte es más suave, más fácil de cortar y así evitarás dejar todo lleno de migas.



10. Abusar de la pasta de dientes



Probablemente estás usando demasiada pasta cuando te cepillas los dientes. Según los dentistas solo necesitas una porción del tamaño de un guisante para lavar toda tu boca.