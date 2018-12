¿Te atreves con este acertijo que sólo resuelve bien el 17% de las personas?

No hay nada mejor que poner a prueba nuestras mentes para comenzar bien el día. (¿Serás capaz de resolver este acertijo?: Solo lo consigue 1 de cada 5).

Recuerdo que cuando era pequeño me encantaba jugar a juegos de mesa con mi familia, uno de mis favoritos era el "Cluedo" dónde había que descubrir quien era el culpable y pasábamos unas horas de lo más entretenidos, según sq. (¿Te atreves con el problema matemático que trae de cabeza a medio Twitter?)

Si eres de los que les gusta poner su mente a prueba, te traemos un acertijo de esos que parecen fáciles pero realmente no lo son tanto...



Descubre al culpable:

Un día caluroso el inspector Holmes decidió tomar el sol a orillas de un río, cuando escuchó a una mujer llorar:

- ¿Qué pasó?, -le preguntó a la chica que lloraba-. Por favor, cálmate y cuéntame todo lo que pasó.

- Es fácil de decir "cálmate" -le contestó la joven con lágrimas-. Ni siquiera se imagina lo valioso que era ese brazalete para mí. Vengo aquí cada día. Hoy me había quitado la pulsera para que no se me quedara la marca al tomar el sol, la puse encima del libro y me quedé dormida. Cuando me desperté, ya no estaba allí.

Entonces el inspector Holmes pensó: alrededor de la toalla en la arena no había ninguna otra huella que no fuera de la joven. Por lo que parece que nadie había ido andando hasta allí.

Por lo tanto, solo las personas que frecuentaban la playa y rodearon al inspector, podían haberlo hecho. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla y descubrió al culpable.

¿Quién pudo haberse llevado la pulsera sin dejar huellas a su alrededor?

Esto sólo es posible usando la caña de pescar. Por lo que el pescador es el sospechoso principal.