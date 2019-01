Los 16 trucos de padres que saben cómo criar niños preparados para la vida

No existe una única forma de ser padres, como tampoco hay dos hijos iguales. (Las reglas de un padre 'perfecto' para educar 'perfectamente' a sus 12 hijos)

Como padres en un mundo cada día más competitivo, estamos siempre buscando maneras de educar a nuestros hijos de la mejor forma posible, idealmente dándoles una ventaja para que sepan desenvolverse de la mejor manera posible cuando crezcan.

Todos queremos equipar a nuestros hijos con todas las habilidades posibles para que alcancen el éxito en el siglo XXI... Pero, ¿lo estamos haciendo bien? (Educar en positivo: cómo ayudar al niño a construir su identidad y su autoestima)

Quizás es más sencillo de lo que pensamos. Los sabios indios decían que "un niño es un invitado en casa: aliméntalo, enséñale y suéltalo". Y estamos de acuerdo con este pensamiento, aunque suene un poco triste: os sugerimos que comencéis a enseñar... pero también a liberar poco a poco a vuestros hijos desde pequeños.

Para ello, compartimos algunas lecciones particularmente interesantes que ayudarán al niño a ser más independiente. ¡Esperamos que os gusten!



1. Sostener las tijeras correctamente.

Los más pequeños se olvidan constantemente de cómo sostener las tijeras. Para que recuerden cómo sostener su mano correctamente y no se lastimen accidentalmente, dibujad una cara sonriente en su pulgar y explicadle que siempre debe sonreír.

2. Aprender autodisciplina.

Un truco de vida simple: cómo enseñar a los niños autodisciplina

Toma una hoja A4, dóblala por la mitad a lo largo. Haz cortes en la parte inferior.

Pega velcro en la parte superior e inferior.

En cada parte, escribe una tarea de la lista de actividades diarias: hacer la cama, lavarse los dientes, ejercicios, etc. Pega las imágenes que simbolizan una u otra actividad.

En la parte posterior, dibuja una señal de verificación verde, que simbolice que la tarea fue cumplida.

Pega la lista en la habitación de los niños para que no se olviden de sus tareas diarias de la mañana y no incumplan su rutina.

3. Aprender a atarse los zapatos.

Enseñar a un niño a atarse los zapatos no es una tarea fácil.

¿Y qué pasa si dibujas zapatos en cartón, haces agujeros en ellos y enhebras los cordones? Se trata de un simulador tan cómodo que puede llevarlo consigo: los zapatos no se dispersarán por toda la casa, no tendrás que prestar atención si el niño agarra zapatos limpios y, al mismo tiempo, puedes aprender nuevas formas de atarse los zapatos.

4. Aprender a abrochar botones.

Para demostrar al niño cómo abrochar y desabrochar los botones, puedes hacer este artículo divertido hecho a mano. Recorta un gusano de papel de color, luego cose los botones y pega trozos de fieltro con cortes.

5. Aprender a entender la hora en el reloj.

Una forma brillante y simple de enseñar a los niños a determinar la hora en el reloj.

Toma dos platos descartables. En uno, escribe los números que simbolizan los minutos (0, 5, 10, 15, etc.) y ponlo abajo, y en el otro plato escribe los números del 1 al 12 y haz cortes en el plato.

Junta los platos entre sí con una chincheta y dos flechas de papel con las palabras "horas" y "minutos".

Ajusta la hora del reloj y pídele al niño que nombre qué hora es.

Ahora puedes apartar fácilmente las secciones del plato superior y mostrarle al niño cómo debajo de la esfera del reloj con las horas se oculta la esfera del reloj con los minutos.

6. Comer con pulcritud.

Mientras los niños traviesos aprenden a comer con pulcritud, más de un plato sufrirá daño. Para proteger los platos, simplemente pega en el fondo dos copillas de succión con súper pegamento.

7. Aprender a contar.

Se puede comprender los conceptos básicos de las matemáticas con la ayuda de cubos de mecanos de varios colores.

Recorta tarjetas de papel, escribe números en ellas.

En cada una de las tarjetas, dibuja una torre multicolor con un número correspondiente de cubos. Para mayor comodidad es mejor dibujar los cubos de diferentes colores.

La tarea del niño es armar una torre exactamente como se muestra en la imagen. De este modo el niño aprende a contar.

8. Recordar las estaciones.

Un objeto tan simple hecho a mano ayudará al niño a recordar las estaciones.

Recorta en papel 5 círculos de diferentes colores. El círculo blanco será la base. Pégale un tronco de árbol cortado de papel marrón. Los círculos restantes se doblan por la mitad.

Toma el primer círculo, aplica pegamento a una mitad, pégalo a la base. Otros círculos, también doblados por la mitad, los apilamos uno sobre otro y los pegamos juntos.

Juntamos el último círculo con la base para hacer un librito.

Cada círculo representa una estación. Decóralos como corresponde: en invierno, la nieve se recostará sobre las ramas desnudas, en la primavera los capullos se hincharán y las flores florecerán, las hojas verdes aparecerán en los árboles en el verano y en el otoño se volverán amarillas.

9. Aprender justicia de un modo evidente.

Si dos niños crecen en una familia, es difícil explicarles qué es la justicia y por qué es imposible, por ejemplo, que uno de ellos se coma todos los dulces.

Toma un perchero común y dos contenedores idénticos, como paquetes de jugo o vasos descartables. Haz dos agujeros en cada recipiente, inserta una cuerda en ellos y fíjala al perchero. Equilibra la balanza y coloca en cada contenedor unas galletas, dulces o chocolates, por los cuales existe una disputa. Ahora los niños verán con sus propios ojos lo que significa compartir todo por igual, y finalmente dejarán de discutir sobre quién recibió más golosinas.

10. Aprender a vestirse.

Incluso los preparativos para la escuela o una clase de deportes con la molesta búsqueda de ropa pueden convertirse en una actividad divertida.

Toma fotos de conjuntos de prendas ya armados y haz que tu hijo busque ropa adecuada por su cuenta. Existe la posibilidad de que la molestia antes de salir de casa se convierta en un juego de detectives.

11. No olvidar la rutina matutina.

Pon la pasta dental y el cepillo, la toalla y el peine en vasos separados y numéralos. Con la ayuda de este organizador por etapas, los niños no confundirán nada.

12. Cepillarse los dientes regularmente.

Todos los padres saben que los niños adquieren nuevas habilidades más fácilmente si los dominan a través de un juego. Incluso de una cosa tan aburrida como lavarse los dientes, puedes hacer una especie de entretenimiento.

Encuentra en Internet o dibuja un calendario para limpiar los dientes durante un mes. Colócalo en la pared del baño, no olvides preparar marcadores con los que tu hijo dos veces al día después de cepillarse los dientes coloreará el sol -tras cepillarse sus dientes por la mañana- y la luna -por la tarde-.

Este ritual ayudará al niño a desarrollar un buen hábito. Y al final del mes, puedes darle una recompensa simbólica por el esfuerzo.

13. Evitar el desorden en todo la casa.

A los niños les encanta tirar juguetes por toda la casa. Para que toda la familia no tropiece, prueba el siguiente truco: selecciona una zona de la casa donde el niño pueda jugar de manera segura y marca esta área con cinta adhesiva brillante. Explícale a tu hijo que ahora hay una regla en su hogar que dice que los juguetes no deben pasar la línea.

14. Pegar con pulcritud.

Por lo general, si un niño hace manualidades y necesita pegamento, vacía el frasco en 5 minutos y lo mancha todo.

Para evitar esto, es necesario tomar un recipiente sellado, colocar una esponja ligeramente humedecida y ponerle una pequeña cantidad de pegamento. Ahora el chico solo tendrá que presionar la parte de papel que necesita pegamento a la esponja.

15. Retirar rápidamente los juguetes pequeños.

Las piezas de lego, los cubos y otros juguetes pequeños traen muchos inconvenientes: nuestros pies suaves los pisan continuamente, y es muy molesto juntar cientos de partes pequeñas. El recogedor habitual ayudará a sacar rápidamente el desorden del suelo. ¿Por qué antes nadie nos contó este truco brillante?

16. Respetar el régimen de día.

Un reloj común y los marcadores de colores pueden enseñar a tus hijos los conceptos básicos de la administración del tiempo. Colorea los segmentos en el reloj en diferentes colores que indicarán un asunto específico: de 5 a 6 para las tareas, de 6 a 7 para la cena y ayuda en la casa, etc. Explícaselo al niño. Con tal reloj, será mucho más fácil para él respetar el régimen diario.