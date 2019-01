Así fue el suicidio de una chica en un colegio de élite de Valencia: dijo que estaba mareada y se tiró de un 4º

Resulta un caso muy complicado y doloroso. C., de 17 años, cursaba primero de bachillerato en el colegio Nuestra Señora del Pilar en pleno centro de Valencia. A la media mañana del miércoles, en horario escolar, solicitó al profesor de Educación Física si se podía ausentar de clase para ir al baño. Dijo que estaba "mareada". Minutos después, a las 12:20, el cuerpo de la joven valenciana yacía sin vida sobre el suelo del sótano. Según las primeras investigaciones, la fallecida había decido suicidarse desde el hueco de la cuarta planta por causas que aún se desconocen, según recoge Lucía Vinaixa en El Español.

Personas cercanas a la fallecida aseguran a El EspañolL que C. "era una persona muy introvertida y no tenía muchos amigos". Aunque el centro educativo haya desmentido que se tratase de un caso bullying, varios alumnos del colegio han coincidido en la misma versión: que sí sufría acoso escolar.

El golpe provocó un estruendo que se escuchó en casi todo el edificio. Los profesores, asustados, salieron de las aulas y vieron el cadáver de la joven C. Aún en shock, los docentes sacaron a todos los alumnos fuera del colegio por una puerta alternativa para que no presenciasen los hechos. Las clases extraescolares y las sesiones del resto del día se suspendieron. De acuerdo con las primeras pesquisas del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, nadie pudo frenarla. No hubo ningún testigo del presunto suicidio.

Inmediatamente después, varias patrullas policiales se desplazaron al centro escolar ubicado en el número 35 de la avenida Blasco Ibáñez tras recibir el aviso de la tragedia. Al lugar de los hechos también se trasladó una ambulancia, cuyo personal sanitario intentó reanimar a la joven. No hubo éxito. Los agentes preguntaron a los profesores sobre lo sucedido, pero nadie sabía nada.

Lloros y gritos. La noticia despertó una crisis generalizada entre los compañeros de la fallecida, y un grupo de psicólogos de Psicoemergencias de la Comunitat Valenciana se desplazó hasta el lugar a la 13:30 con la intención de prestar su apoyo a quienes lo necesitasen. Finalmente, no han tenido que intervenir.

Desde la Conselleria de Educación se han puesto en contacto con el colegio concertado y ha ofrecido el apoyo de psicólogos y expertos a la comunidad educativa.

El Colegio Nuestra Señora del Pilar de la ciudad valenciana ha hecho público un comunicado en el que lamentaba "profundamente" el fallecimiento de la adolescente y ha manifestado sus condolencias a la familia. Ha calificado la tragedia como un "doloroso suceso" que ha suscitado en el centro "una enorme tristeza y conmoción".